Basha: Rroshi, drejtues i fushatës në Kavajë, skandal politik

Kreu i Opozitës: “Kjo është një tjetër dëshmi se Edi Rama nuk ndahet dot nga krimi, nuk ndahet dot nga trafikantët dhe droga. Prandaj nuk e do votimin dhe numërimin elektronik. Sepse kështu nuk e ndihmon dot as ai krimin, as krimi atë”

Kreu i PD, Lulzim Basha në reagimin e tij të një dite më parë e ka konsideruar si një skandal politik përfshirjen e Elvis Rroshit në drejtimin e fushatës zgjedhore në Kavajë. Në një reagim për mediat, krye opozitari shprehet se Rroshi mbetet i plotfuqishmi i Ramës edhe pse është i dënuar dhe pa mandate.“Elvis Roshi i dënuar në Itali dhe Zvicër për përdhunim dhe trafik droge, me mandat të hequr si pasojë e ligjit të dekriminalizimit, mbetet i plotfuqishmi i Edi Ramës në krye të Partisë Socialiste të Kavajës dhe de fakto në krye të bashkisë së qytetit. Dalja e tij krah për krah me Arben Ahmetajn si drejtues i fushatës zgjedhore në Kavajë është skandal politik dhe shkatërrim i procesit të dekriminalizmit. Me veprimin e tij, Edi Rama e ka bërë zero përpjekjen e mundimshme të opozitës e partnerëve ndërkombëtarë dhe vullnetin e popullit për hartimin dhe zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Kjo është një tjetër dëshmi se Edi Rama nuk ndahet dot nga krimi. Nuk ndahet dot nga trafikantët dhe droga. Prandaj nuk e do votimin dhe numërimin elektronik. Sepse kështu nuk e ndihmon dot as ai krimin, as krimi atë. Zgjedhjet e lira janë fundi i krimit në politikë. Më #18Shkurt#NgrihemiBashkë për t’i prerë rrugën krimit në politikë”.

Bylykbashi: Rama bllokon dekriminalizimin, kriminelet i duhen për vota/ Deputeti i PD, Oerd Bylykbashi ka akuzuar kryeministrin Rama se po bllokon dekriminalizimin, për të lejuar kriminelët që të veprojnë, pas siç thotë ai i duhen për vota. Në një postim në llogarinë e tij në FB, Bylykbashi thotë se në 2015 Rama u detyrua nga BE dhe SHBA që të miratonte ligjin e dekriminalizimit. “Pasi kandidoi Rroshin ne 2015, BE dhe SHBA e detyruan te miratonte ligjin e dekriminalizimit. Rezistoi qe ta hiqte Rroshin nga kryebashkiak se i duhej. I mbushi mendjen qe te hiqte dore nga dorëheqja se i duhej për zullumet ne Kavajë. Ligji ia fluturoi nga Bashkia. Por Rama firmosi vendim antikushtetues sikur gjoja e shkarkoi për shkelje te ligjit. Është tinzar deri ne frymën e fundit! Rroshi e ka humbur mandatin për shkak te nenit 179/1 te Kushtetutës qe thotë se kush ka qene i dënuar për krim humbet mandatin menjëherë. Shkarkimi prej Rames sipas nenit 115, sikur Rroshi paska kryer shkelje te rende te ligjit, ka për qellim qe t’i shtyje Rroshit kohen ne detyre deri sa te marre vendim Gjykata Kushtetuese. Ai është dënuar për përdhunim, Rama e quan shkelje te ligjit! Është krim ore, pyet profesionistet afër teje se ta shpjegojnë turpin idiotesk qe po Ben. Mos u çuditni, Rama do t’i marre ne telefon dhe do t’i kërcënoje gjyqtaret kushtetues me vetting qe t’ia nxjerrim qelibar! A nuk e tha ish Ministri i Drejtësisë qe ai kërcënon gjyqtaret? A nuk kemi dy vjet qe e themi ne ketë gjë? Ja pse i duhet ne Kavajë. Njësoj si ne Lezhe, Kruje etj! U thotë krimineleve: kandidoni se nuk ka problem, ju mbroj unë. Nëse nuk kandidoni ju bej drejtues fushate, por mos e vrisni mendjen për dekriminalizimin sa te jem unë kryeministër”.

Paloka: Rama mbështet kriminelët, nuk zbaton dekriminalizimin duke mbajtur në detyrë Elvis-Ervis Roshin/Rroshi e humbi të drejtën për të vijuar detyrën e tij si kryebashkiak i Kavajës pas shkarkimit nga kryeministri Edi Rama, me urdhër të prokurorisë për të lënë pozicionin pasi u kap nga ligji i dekriminalizimit, në të vërtetë rezulton se ai shkon përditë në zyrën e tij. Madje Rroshi nuk ka hequr dorë as edhe një ditë të vetme nga pozicioni i tij si kryebashkiak. Sipas portalit ”Shuplaka” punonjës në Bashkinë e Kavajës thonë se Elvis Rroshi nuk e ka lënë asnjë ditë detyrën, madje vazhdon të shkojë përditë i pa shqetësuar në zyrë. Kështu pra edhe pse ishte ndër të parët politikanë më precedentë penalë, që u godit nga ligji i dekriminalizimit ai vazhdon të ushtrojë pozicionin e kryebashkiakut, madje duke vazhduar edhe mbështetjen për aktivitetet që bën institucioni. Së fundmi Rroshi është duke mbështetur edhe një festival për fëmijë duke treguar se nën proteksionin e Ramës ai nuk shqetësohet aspak për pengesat që normalisht duhet të vinin prej zbatimit të ligjit të dekriminalizimit. Ndërkohë që deputetët Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri dorëzuan mandatet, sepse u goditën nga i njëjti ligj si Rroshi, ky i fundit nuk është larguar, por së fundmi është duke mbështetur edhe kandidatin e mundshëm për deputet të socialistëve për Kavajën, ministrin e Financave Arben Ahmetaj.

Paloka: Edi Rama mbështet kriminelët, nuk zbaton ligjin e dekriminalizimit duke mbajtur në detyrë Elvis Roshin/ Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka ka dhënë ditën e djeshme një deklaratë për mediat, ku ka akuzuar ashpër kryeministrin Edi Rama për mbështetjen ndaj kriminelëve, të cilën po e tregon hapur pasi refuzon të zbatojë ligjin e dekriminalizimit, duke mbajtur ende në detyrë Elvis Rroshin. Ky i fundit edhe pse i shkarkuar nga posti i kryetarit të Bashkisë së Kavajës u shfaq dy ditë më parë në krah të ministrit të Financave, Arben Ahmetaj në një dalje publike. Në pamjet filmike ku shihet ministri i Financave nën shoqërinë e Elvis Roshit, Ahmetaj i drejtohet disa herë atij si kryetari i Bashkisë së Kavajës, ndonëse ai është shkarkuar nga kjo detyrë si subjekt i ligjit të Dekriminalizimit, pasi rezulton i dënuar në Itali për përdhunim në grup. Sipas Palokës kjo është një shenjë konkrete, me anë të së cilës Edi Rama kërkon të tregojë se ka për qëllim të mos zbatojë vendimin e prokurorisë, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe madje as vendimin e qeverisë së tij për largimin e Elvis Rroshit nga detyra e kryebashkiakut të Kavajës.“Më 29 dhjetor të vitit të kaluar, KQZ zbatoi urdhrin e prokurorisë për ti hequr mandatin Elvis Rroshit, bazuar në ligjin e dekriminalizimit, dhe pas kësaj doli një vendim qeverie që e shkarkonte atë nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Kavajës. Por dje, ministri i financave i Edi Ramës, jo vetëm shfaqet me përulësi e respekt para Elvis Rroshit, në një aktivitet politik në Kavajë, por e cilëson atë publikisht kryetar Bashkie”, deklaroi Paloka. Paloka u shpreh se Edi Rama nëpërmjet përpjekjeve të tij për të mbrojtur krimin deri në fund po e rreshton veten në kahun e kundërt të qëndrimit të qytetarëve, por edhe kundër institucioneve ligj zbatuese e kërkesës së Evropës për të zhdukur kriminelët dhe narkotrafikantët nga skena politike në vend. Lëvizje të tilla të qëllimshme të Edi Ramës sipas Palokës tregojnë fytyrën e vërtet të kryeministrit, i cili ka ardhur në pushtet me mbështetjen e bandave dhe po përpiqet të konfirmojë diktatin e krimit në vend për të marrë mbështetjen e kriminelëve në vjedhjen e votës së 18 qershorit.“Me veprimin e tij, Edi Rama e ka bërë zero përpjekjen e mundimshme të opozitës e partnerëve ndërkombëtarë dhe vullnetin e popullit për hartimin dhe zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Kjo është një tjetër dëshmi se Edi Rama nuk ndahet dot nga krimi. Nuk ndahet dot nga trafikantët dhe droga. Prandaj nuk e do votimin dhe numërimin elektronik. Sepse kështu nuk e ndihmon dot, as ai krimin, as krimi atë”, theksoi deputeti demokrat. Duke nënvizuar faktin se zhvillimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme përkthehet në fundin e krimit në politikë, Paloka i bëri thirrje shqiptarëve që më 18 Shkurt të ngrihen bashkë me Partinë Demokratike për t’i prerë rrugën krimit në politikë dhe për ti dhënë vetes mundësinë që të zgjedhin në mënyrë të lirë qeverisjen e tyre.