20 vjet “Opinion”, një histori shqiptare që Blendi Fevziu e rrëfen me audiencë të lartë

20-vjetori i emisionit “Opinion” të Tv Klan është kremtuar dje me një transmetim maratonë prej afro 20 orësh, ku protagonistët kryesorë të botës shqiptare kanë folur në mikrofonin e drejtuesit historik të emisionit kryesor politik të shqiptarisë. Blendi Fevziu u premtoi teleshikuesve se do të përmirësohet, por bota shqiptare i kërkoi të qëndronte ashtu siç është, katalizator i debatit

Në 20 vjetorin e “Opinion”, Aleksandër Frangaj rrëfen për studion e parë dhe skenografinë plot zhurmë

Në orën 14:00 gazetari i njohur Blendi Fevziu nisi maratonën televizive të ideuar enkas për të shënuar 20-vjetorin e krijesës së tij mediatike, emisionit “Opinion”, një ndër më të ndjekurit në të gjithë vendin dhe me peshë në zhvillimet në vend, për sa i përket të ftuarve dhe debateve të zhvilluara në studio. Blendi Fevziu e nisi duke kujtuar emisionin e tij të parë, që filloi më 31 gusht 1997 duke risjellë edhe njëherë të ftuarit që ishin 20 vite më parë. Gazetari dhe drejtuesi i tij, Blendi Fevziu e kujtoi emisionin e parë të “Opinion”, të transmetuar më 31 Gusht të vitit 1997 me një përpjekje për ta risjellë edhe një herë këtë puntatë. Në kuadër të saj, ai kishte të ftuar në studio Luan Hajdaragën, Neritan Cekën, dhe në mungesë të Azem Hajdarit, vajzën e tij Rudina Hajdari. “Sot në fakt është për herë të parë që unë nuk do të them mirëmbrëma, do të them mirëdita, se ora është rreth 14:00 dhe në kemi hyrë në emisionin e parë të sezonit të 21 të Opinion. Por më shumë sesa një emision i sezonit të parë është një përmbledhje e 20 viteve të Opinionit, është një transmetim maratonë dhe do të zgjasë në kufijtë e 20 orëve, po kaq vite sa ka emisioni. Sot në mbrëmje do të kemi edhe një ceremoni të madhe, një lloj grumbullimi të emisionit dhe protagonistëve që kanë qenë prej shumë vitesh. Do të kemi personazhe që do të kthehen, materiale filmike, panele që vijnë dhe ikin, duke synuar që të jemi sa më transparentë, gjysmë emision dhe gjysmë ‘reality’, pa patur montazhe dhe pa asgjë të fshehtë, ashtu siç funksionon Opinion jashtë kamerave. Ky emision do të transmetohet edhe në Kosovë dhe Maqedoni dhe do të jetë një rishikim kritik i emisionit, ndaj edhe i bëj thirrje të gjithë atyre që do të jenë pjesëmarrës të mos bëjnë përshëndetje, por të merren me atë pjesë që nuk ka shkuar mirë. Në këtë ceremoni do të jenë rreth 600 të ftuar mes të cilëve krerët më të lartë të shtetit Shqiptar, Kosovës dhe Maqedonisë dhe të gjithë ata që kanë qenë pjesë e emisionit. Opinion nisi 20 vjet më parë më 31 gusht 1997 dhe unë kisha vendosur po këtë kravatë dhe nisi pa pasur shumë mendje se çfarë ishte realisht. Gjatë 20 viteve Opinion janë zhvilluar 2.480 emisione dhe 9.500 të ftuar”, tha gazetari Blendi Fevziu nga studio e “Opinion”.

Ashtu si edhe vitet e emisionit “Opinion”, maratona televizive e Fevziut ishte 20 orëshe me dhjetëra të ftuar që u alternuan njëri pas tjetrit, ndërkohë që transmetimet kaluan sa në studio ashtu edhe në ambientet e jashtme të Tiranës. Me interes, mes të tjerash, u prit rikthimi në skenën publike i Fatos Nanos, me një intervistë të posaçme për këtë eveniment. Përveç të ftuarve nga Kosova dhe Maqedonia, në këtë maratonë televizive me rastin e 20 vjetorit të Opinion, marrën pjesë edhe Presidenti Meta, Rama si dhe lideri i opozitës Basha.

20 vjet “Opinion”, Aleksandër Frangaj tregon për studion e parë/Në transmetimin maratonë të 20 vjetorit të “Opinion”, në studion e tij nuk mund të mungonte pronari i Televizionit Klan, Aleksandër Frangaj. Përballë Artan Lames, me të cilin shpesh ka shkëmbyer replika për tema të ndryshme, Frangaj tregoi për studion e parë të “Opinion”, të cilën vetë gazetari Blendi Fevziu e cilësoi “kasolle”, për nga madhësia. Një kasolle e cila, nga e tillë sot është bërë pallat i madh, tha Fevziu, ndërsa solli në vëmendje emisionin e parë të mbajtur në ambientet e Televizionit Klan, ku në mesin e të ftuarve ishte Spartak Ngjela. Në atë kohë, duke komentuar kalimin e “Opinion” nga TVSH në Klan tha “të sollën nga pallati në kasolle”.“Nuk kishte faj, në TVSH ishte një studio e madhe, ndërsa në Klan ishte një studio e vogël dhe gjëja më interesante është që kur panë drejtuesit e TVSH skenografinë e Klan e akuzuan se e kishte vjedhur”, tregoi Fevziu. Ndërsa Frangaj shpjegoi se kishin kujtuar se skenografia ishte marrë fizikisht, pasi gjithçka ishte realizuar brenda një nate. “Ajo ka qenë shumë interesante dhe është për t’u çuditur sesi është realizuar skenografia në harkun e një nate. Është marrë vendimi të shtunën në mesditë dhe të dielën pasdite ka qenë dekori gati për transmetim. Me dy kamera dhe në fakt s’kishte faj që thoshte kasolle. Aq sa ishte studio e “Opinion”, nuk kishte faj. Fillonim nga zeroja, në krahasim me një televizion disa vjeçar”. “Problemi është që ne e filluam nga kasollja dhe kemi arritur në 7 studio të tilla, ndërsa TVSH e gjetëm me ato studio, po edhe sot janë po me ato studio”.

E duke folur për Televizionin Klan diten e djeshme, Fevziu shfaqi në ekran edhe një përmbledhje të debateve ndër vite mes Frangajt dhe Lames. Debati vijoi edhe në studio, sigurisht i shoqëruar me batuta dhe humor.