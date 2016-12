2016 – Mes kauzave reale dhe batutave banale!

(Në vend të kartolinës për festat e fundvitit) – Si kushdo edhe politika bën bilancet e saj në fundvite duke i krahasuar jo vetëm me kundërshtarin por së pari me kontekstin e pritshmërive. PD gjatë këtij viti ka manifestuar si asnjëherë një strategji moderne por dhe nacionale duke tejkaluar dukshëm interesat parciale politike. Ajo është mbështetur mbi kauza reale si: dekriminalizimi i politikës dhe administratës, lufta me argumenta kundër korrupsionit qeveritar, lufta kundër drogës e krimit të lidhur me strukturat shtetërore. Rezultatet e luftës sonë kanë qenë mbresëlënëse.Ato janë premisa reale jo vetëm për diagnistikimin por për shërimin e situatës së rëndë në kufijtë kriminalë të skajshëm ku Edi Rama dhe çeta e tij e kanë çuar vendin. PD nuk është mbështetur në strategji skolareske por në një qasje aktive tek mendimi qytetar i marrë ekskluzivisht çdo ditë në bazë nga kryetari Basha dhe drejtuesit politikë të PD-së. Kjo strategji ka shtuar dhe luftën tonë parlamentare , kjo ka bërë që qytetarët ta rikonsiderojnë e ta përqafojnë alternativën e opozitës. Në anën tjetër ne kishim përballë papërgjegjshmërinë, brutalitetin, krimin shtetëror, korrupsionin, gafat diplomatike e bajatshmërinë e propagandës dhe batutave të Edi Ramës. Është lufta me argumente e opozitës e cila ka bërë që Edi Rama dhe të tijët të shihen sot nga shqiptarët e ndërkombëtarët si një klikë kriminale rastësore e cila një orë e më parë duhet hequr dorë. Viti 2017 po troket. Ai duhet të jetë vit shpresë. Ky është dhe misioni i PD-së. Zgjedhjet janë në prag dhe ne në aleancë me qytetarët dhe interesat e tyre do çmontojmë këtë piramidë kriminale. Asnjë fuqi qoftë dhe kriminale siç shpreson mazhoranca aktuale nuk do mund ta devijojë vullnetin e sovranit. Një epokë post-krim e post-korrusion i pret shqiptarët. Kjo është epoka post-Edvin!.

Autorja eshte deputete e PD