3 kallëzime për krime të rënda-Prokurori i Tiranës drekon e darkon me Erion Veliajn  

Kreu i Departamentit të Rendit dhe Sigurisë, Enkeled Alibeaj thekson se dosjet presin në prokurori, Erjon Veliaj jo vetëm nuk hetohet, por shpallet mik special i kryeprokurorit të Tiranës. Në një deklaratë për media, PD rendit edhe dosjet që pret të hetohen e zbardhen nga Prokuroria, pas kallëzimeve ndaj kryebashkiakut të Tiranës.“Partia Demokratike i bën thirrje Prokurorit të Përgjithshëm të ndërhyjë dhe të mos lejojë mbylljen e dosjeve me qoka e shkëmbime favoresh. Partia Demokratike gjithashtu e kujton Erjon Veliajn se në mos sot nesër do të ketë drejtësi për Arditin e shpërdorimet e falsifikimet e tij, krime të rënda që s’do të mund ti mbyllë nëpër dasma e restorante”, apelon Alibeaj. Enkelejd Alibeaj denoncon faktin që prokurori i Tiranës shpall publikisht miqësinë me zyrtarin që duhet të hetojë. “Erjon Veliaj ka të paktën tre kallëzime penale në organin e akuzës, për ndërtim pa leje, shpërdorim detyre që solli si pasojë vdekjen e 17 vjecarit Ardit Gjoklaj, dhe falsifikim firme, e provuar tashmë dhe e pranuar nga vetë ai, e megjithatë, shqiptarët e shohin kryetarin e bashkisë së Tiranës, herë si dasmor të prokurorit të Tiranës, herë si mik drekash e darkash në restorante. Ndërkohë që dosjet presin në prokurori, Erjon Veliaj jo vetëm nuk hetohet, por shpallet mik special i kryeprokurorit të Tiranës. Me 8 dhjetor, u bë një vit që Erjon Veliaj falsifikoi firmën e policit bashkiak, për ti vënë gjobë protestës së PD. Ekspertimi ka treguar se firma e punonjësit të bashkisë ishte falsifikuar. Veliaj vetë ato ditë sfidoi ligjin duke thënë se ai mban përgjegjësi, ai e ka vënë gjobën. Por prokuroria në vend se ta çojë çështjen përpara, e emëron krushk të pandehurin. Ambientalistët kanë bërë kallëzim penal për ndërtimin pa leje tek Paku i Liqenit, por prokuroria e Tiranës i ka zëvendësuar hetimet me qëndrime me orë të gjata në restorante më të pandehurin. Prej gushtit, Veliaj është përgjegjës për vdekjen e Arditit, dhe mbarë shoqëria kërkon drejtësi. Partia Demokratike ka bërë kallëzim penal në organin e akuzës, por prokuroria ka prioritet marrëdhëniet e mira me Veliajn, ftesat për dasmë e dreka-darkat, dhe jo hetimin dhe drejtësinë. Partia Demokratike i bën thirrje Prokurorit të Përgjithshëm të ndërhyjë dhe të mos lejojë mbylljen e dosjeve me qoka e shkëmbime favoresh. Partia Demokratike gjithashtu e kujton Erjon Veliajn se në mos sot nesër do të ketë drejtësi për Arditin e shpërdorimet e falsifikimet e tij, krime të rënda që s’do të mund ti mbyllë nëpër dasma e restorante.

Kronika: Ja si po e mbyll prokuroria hetimin për vrasjen e Ardit Gjoklajt në Sharrë/ Takimi i Erion Veliajt me kryeprokurorin e Tiranës, Petrit Fushaj duket se ka hedhur dritë në një skandal të rëndë. Prej muajit gusht, Prokuroria e Tiranës ka nisur një hetim penal ndaj Veliajt për vdekjen e Ardit Gjoklajt në Sharrë dhe deri më tani janë zhvilluar vetëm hetime, p dalë në konkluzione përfundimtare. E pikërisht takimi mes Veliaj dhe Fushajt në një lokal në Tiranë ka hedhur dyshime se prokuroria është gati për të mbyllur hetimet ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj, duke i arkivuar dhe dosjet ndaj tij. Por përveç kësaj dosje, Veliaj ka edhe disa çështje të tjera të hapura në prokurori, që siç duket edhe ato kërkon që ti mbyllë. Në muajin gusht të këtij vitit, Prokuroria e Tiranës regjistroi kallëzimin penal të Partisë Demokratike ndaj kryetarit të Bashkisë së kryeqytetit, Erion Veliaj në lidhje me menaxhimin e landfillit të Sharrës. Ky fakt konfirmohet nga burimet zyrtare pranë njësisë task-forcë pranë organit të akuzës në kryeqytet. Sipas këtyre burimeve, pas kallëzimit të selisë blu, prokuroria ka regjistruar kallëzimin për akuzën e “Shpërdorim të detyrës” në bashkëpunim. Burimet thonë se krahas hetimit penal për vdekjen e 17 vjeçarit Ardit Gjoklaj në landfillin e Sharrës, po hetohet edhe mënyra e funksionimit dhe menaxhimit të vendgrumbullimit të mbetjeve urbane. Sipas prokurorisë, po verifikohet e gjithë procedura e ndjekur nga Bashkia e Tiranës, në lidhje me marrëveshjen bashkëpunimit me ndërmarrjen publike të Bashkisë së Veronës. Krijimi mes tyre të një shoqërie të përbashkët me emër “Eco Tirana” sh.a. ku 51 % të aksioneve i disponon Bashkia e Tiranës dhe 49 % të aksioneve tjera një shoqëri publike italiane e bashkisë së Veronës për menaxhimin e landfillit të Sharrës. Në kallëzim e PD-së, thuhet se zyrtarë të lartë të Bashkisë së kryeqytetit që në nënshkrimin e marrëveshjes me bashkinë e Veronës ka shkelje ligjore. Më pas edhe krijimi i kësaj shoqërie me emrin Eco Tirana që është bërë pas asnjë procedurë konkurrimi apo kritereve të parashikuara në ligj është një shkelje tjetër e ligjit për shoqëritë tregtare. Veç krijimit të shoqërisë, e cila për 25 vitet e ardhshme menaxhon mbetjet e riciklueshme në landfillin e sharrës, nuk është caktuar administrator apo bord drejtues të kësaj shoqërie. Hetuesit thonë se krahas hetimit të kësaj marrëveshje dhe krijimin e shoqërisë Eco Tirana, prokuroria po heton edhe mënyrën se si kjo shoqëri publike i ka dhënë në shfrytëzim pa tender kompanisë 3R selektimin e mbetjeve të riciklueshme brenda landfillit të Sharrës. Kompani 3R, drejtuesi i të cilës është shpallur në kërkim pasi në landfill u gjet i vdekur 17 vjeçari Ardit Gjoklaj, i cili ishte punësuar jashtë çdo kriteri ligjore në landfill për selektimin e mbetjeve. Sipas akuzës, edhe për llogari të hetimit të nisur nga kallëzimi i PD-së, është kërkuar nga Bashkia e Tiranës t’i vërë në dispozicion të gjitha materialet e kësaj dosje dhe kontratat mes kompanive për shfrytëzimin e mbetjeve të riciklueshme në landfillin e Sharrës. Por pavarësisht kërkesës së përsëritur, Bashkia e Tiranës vazhdon të hesht duke mos ia vënë në dispozicion prokurorisë materialet e çështjes. Prokuroria e Tiranës siguron dhe një provë tjetër të rëndësishme në lidhje me vdekjen e të riut Ardit Gjoklaj që humbi jetën në landfillin e Sharrës me 7 gusht të këtij viti. Ndërkaq në muajin dhjetor, pak ditë më parë akuzës ka marrë përgjigje nga kompanitë e telefonisë celulare në lidhje me vendndodhjen e 17-vjeçarit që punonte në të zezë në landfillin e mbeturinave. Sipas burimeve të hetimit, telefoni i Ardit Gjoklajt është loguar në antenën më të afërt në zonën e landfillit të Sharrës natën mes 6 dhe 7 gushtit 2016, kur dyshohet se ka ndodhur edhe goditja e viktimës me ekskavator duke i shkaktuar vdekjen. Më konkretisht, viktima ka lëvizur në zonën e Kombinatit natën e ngjarjes edhe pas orës 3 e gjysmë të mëngjesit, kohë kur mendohet se ka ndodhur edhe goditja aksidentale me kovën e ekskavatorit. Sinjali i fundit i telefonit të viktimës ka qënë në orët e para të mëngjesit të datës 7 gusht, pasi siç është konfirmuar edhe nga këqyrja e vendit të krimit, aparati celular është mbajtur nga Arditi në xhepin e buzës që kishte veshur. Pas gjetjes së trupit, celulari është gjetur i shtypur në xhepin e bluzës së viktimës në krahun e majtë të gjoksit. Lokalizimi i viktimës përmes celularit është bërë me sinjalit që aparati ka dhënë deri në momentin kur është dëmtuar, si pasojë e goditjes nga mjeti që ka goditur edhe viktimën Ardit Gjoklajt.