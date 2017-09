34 të pushkatuarit e Lurës, heronjtë që tronditin historinë tonë

Të dashur miq!. Sot ishte një ditë e veçantë. Pata mundësinë të marr pjesë në ceremoninë e organizuar për përkujtimin e 34 të pushkatarëve nga vitet 1943-1948 dhe të 16 të burgosurve nga sistemi totalitar.

Sot Lura kishte dhe ditën e saj të veçantë “Festën e Shën Mërisë”. Të gjithë lurjanëve u uroj Gëzuar “Festën e Shën Mërisë!. Suksese dhe mbarësi të gjithë lurasve kudo që ndodhen!. Të nderuar pjesëmarrës, miq dhe banorë të Lurës. Sot jemi këtu në Lurën e fiseve fisnike dhe të nderuara, vendi ku gërshetohen vlerat historike me legjendat e magjishme dhe bukuritë e rralla të natyrës të cilat dhimbshëm janë lënë totalisht jashtë vëmendjes shtetërore. Ky vend që inspiron pafund turist të huaj është sot harresa e shtetit. Por sot në Lurë jemi për të kujtuar një ditë krejt të veçantë e cila si bukuritë e këtij vendi është lënë po kaq në harresë. Data 23 Gusht është data e përkujtimit të dhunës kundër viktimave të komunizmit dhe sistemeve totalitare.

Mbarë Europa, përfshirë edhe vendet që dolën si ne nga komunizmi, prej Europës qendrore dhe lindore, janë distancuar nga krimet e kësaj natyre. Po në Shqipëri çfarë po ndodh?. Ndonëse u bënë 27 vite, pas rivendosjes së demokracisë, sërish qëndron në plan të parë pozicionimi ndaj krimeve të kryera në atë kohë, dënimi i atyre që i kanë kryer këto krime, rivendosja e disa këndvështrimeve të reja në histori, në emërtime vendesh, ngjarjesh etj, rishikim të vlerave njerëzore dhe mbi të gjitha hapja dhe tregimi i të vërtetave për ngjarjet, sidomos për ato ku viktimat ende ulërasin.

Aktivitetet e organizuara së fundmi mbi këtë temë janë tepër të pamjaftueshme dhe sjellin të dhëna vetëm mbi viktimat dhe aspak për xhelatët që i kanë kryer këto krime.

Gjatë këtyre ditëve kemi lexuar fakte të reja të cilat nxjerrin në dritë sekuestrimet spektakolare të pronave për të cilat shteti nuk ka inventarë të qarta dhe shembuj të torturave të kryera në prag te ekzekutimit të mjaft viktimave nga segmente të sigurimit të shtetit.

Është detyrë e imja që këtë mesazh ta përcjell në Kuvendin e Shqipërisë duke çuar atje zërin e të gjithë viktimave. Edhe Lura ka qenë vatër e diskriminimit dhe gjenocidit dhe ka shembuj flagrantë ndoshta edhe me tragjike se sa të Postribës. Lura nuk e ka merituar këtë diskriminim.

Lurjanët ndër vite kanë ditur të jenë përçues të së mirës, bujarisë, besës dhe trimërisë së treguar sa herë i është lypur nevoja dhe i ka thirrur Atdheu dhe historia. Kjo është një e vërtete e padiskutueshme e treguar me vepra e përcjellë gojë më gojë, vit më vit e sot e gdhendur në histori dhe këngë. Edhe personalisht jo vetëm sa kam dëgjuar, lexuar por dhe takuar lurjanët të njëjtin emocion me kanë përcjellë.

Duke ju falënderuar për ftesën, e vlerësoj këtë takim dhe e konsideroj si një memorie historike për lurjanët, pjesë e martirëve të Shqipërisë që u ekzekutuan pa gjyq para dhe pas regjimit komunist që deri në vitet ‘90 do të sillte me mijëra të burgosur, vrarë dhe të pushkatuar.

Lura e qëndresës është djepi i trimërisë!. Lurjanët ia kanë dalë të qëndrojnë dhe të mos dorëzohen kurrë duke qenë në krah të së drejtës, pavarësisht dhunës që nga pushtimi turk, kohës së luftës, qëndresën në luftën me serbët ku kanë treguar trimëri të pashoqe, pa harruar as rezistencën kundra instalimit të regjimit vëllavrasës diktatorial të instaluar nga komunistët nga viti 1943-1948.

Nga këta u pushkatuan: Isa Hakik Mena, Ali Hakik Mena, Man Selman Mena, Ali Ibrahim Gjoci, Adem Nezir Gjoci, Gjergj Kec Rajta, Mark Gjergj Rajta, Preng Gjergj Rajta, Gjon Mark Rajta, Hajredin Bajram Buci, Sulejman Hajredin Buci,Bajram Hajredin Buci, Met Rrem Hoti, Sali Tahir Hoti, Baftjar Hasan Koceku, Gani Liman Bruci, Abaz Dulle Kaci, Ibrahim Ahmet Nezha, Osman Xhetan Ajazi, Misim Dulle Vladi, Sulejman Dulle Vladi, Suf Han Buci, Xheladin Ali Murati, Hebib Ahmet Gjogjegja, Qazim Ahmet Gjogjegja, Vesel Abaz Buci.

Gjithashtu 16 jane te burgosur politik nga fise te ndryshme si: Gjoci, Bruci, Koceku, Mena, Hoti, Ajazi, Rajta, Gjogjegja, Nezha, Murati, Buci.

Përkujtimi i viktimave të pafajshme të regjimit komunist, të pushkatuara pa gjyq, trupat e të cilëve ndoshta dhe nuk janë gjetur nga familjarët është veçse një detyrim gjithsecilit në Lurë, Dibër, Shqipëri, është detyrim i shoqërisë dhe veçanërisht politikës të lëviz jo vetëm t’i përkujtoj por dhe vlerësojë të gjithë në rastet që mund të jenë harruar.

Është detyra jone qe këta martirë të përkujtohen si heronjë, të vlerësohen nga shteti që e kanë për detyrë një gjë të tillë si njerëz që dhanë jetën për një Lurë më të mirë, një Dibër më të mirë, një Shqipëri më të mirë dhe Demokratike!.

Pushkatimi i lurjanëve patriotë, nga skuadrat partizane nga përplasja në luftë më ta (lufta civile), ende pa mbaruar lufta, i të tjerëve të ndaluar dhe ekzekutuar pa gjyq pas luftës, bazuar mbi urdhra kriminale të komandantëve të tyre që veçse politikisht i shihnin si sfidues, është një krim.

Ata ishin dhe mbeten trima, kanë luftuar kundër çdo lloj pushtuesi dhe me vonë kundër regjimit komunist. Ata nuk u pajtuan kurrë me të keqen, me padrejtësinë sepse ëndërronin lirinë. Ishin nacionalistë, e donin Shqipërinë. Malet kreshnikë të Lurës nuk reshtën kurrë së gjëmuari nga grykët e pushkëve të tyre që ëndërronin lirinë e Shqipërisë. Duke falënderuar dhe një herë organizatorët për këtë takim, dua të them që sot vendi i këtyre martirëve për të cilët jemi mbledhur është lartë në istikamin e luftës politike, në Kuvendin e Burrave të mençur. Nderim për veprën e tyre heroike!

Dua të veçoj falënderimin tim për djalin Tuaj, djalin e Lurës, mikun tim z. Dod Doci, i cili bëri te mundur organizmin e këtij aktiviteti shumë të munguar.

Fjala e mbajtur nga deputeti i PD me rastin e përkujtimit të dhunës kundër viktimave të komunizmit dhe sistemeve totalitare