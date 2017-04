4 polici ndërkombëtare, në aksion për kapjen e drogës së Ramës

Denoncimi/ 2.5 mln rrënjë kanabis të pa protokolluara fshihen në tunelet e magazinat e vendit

Raportet ndërkombëtare vazhdojnë të theksojnë se Shqipëria është kthyer në hambarin e kanabisit që furnizon me lëndë të parë gjithë Evropën, ndërsa shqetësimit të tyre vijon t’i përgjigjet ‘maksimalisht’ kryeministri i ‘Kanabistanit’, Edi Rama, i cili kujdeset personalisht që çdo ditë të nisen drejt Italisë fqinje gomone të fuqishme të ngarkuara me tonelata droge. Teksa vendi po shkon drejt destabilizimit dhe grupet kriminale kanë grumbulluar dhjetëra milionë euro nga droga e trafikuar drejt Evropës, me të cilën do të synojnë të imponojnë zgjedhjet e kanadidatëve për deputetë nga radhët e bandave në formacionet politike, duket se masat për të ndalur këtë të keqe të bërë peshqesh nga Rama nuk do të jenë kurrë efektive. Në harkun kohor të 48 orëve janë sekuestruar 3.5 tonë marijuanë, që nëse do të dilte në treg do të përkthehej në 20 milionë euro fitime, 2 mijë bimë kanabis dhe është zbuluar një laborator i sofistikuar droge në Skrapar. Gomonet e kapobandës që ka marrë peng pushtetin në Shqipëri janë fuqizuar ndjeshëm me urdhërin e fundit të Edvinit për të ‘eksportuar’ gjithë stokun e kanabisit dhe janë shndërruar në makthin e efektivëve të shteteve fqinje. Ditën e djeshme për të ndalur një skaf shqiptar të shpejtësisë së lartë, të mbushur me 1.5 tonë kanabis u desh ndërhyrja e katër patrullave policore nga shtete të ndryshme të BE-së si Spanja, Italia, Greqia e Portugalia. Në total 3.5 ton drogë që ka përshkruar brigjet e Jonit dhe Adriatikut është sekuestruar brenda dy ditëve dhe kjo shpjegon qartë filozofinë më të re të kapo-bandës në pushtet, e cila po zbraz depot qeveritare të hashashit, për të arritur që të përmbushë objektivat e Edi Ramës për të gjeneruar miliona euro para të pista që do t’i shërbejnë për të blerë zgjedhjet, për të paguar me narko-para eurodeputetë klientelistë, ish-senatorë dhe ambasadorë të huaj, që të vazhdojnë me ritme të larta fushatën propaganduese kundër opozitës shqiptare. Shteti i inkriminuar i Edvinit ka ngritur krahët përballë narkotarfikut dhe krimit të organizuar, duke i lënë rrugë të hapur bandave për të terrorizuar vendin nëpërmjet ekzekutimeve mafioze dhe trafikimit të dhjetëra tonelatave me drogë. Çirakët e Edvinit kanë marrë urdhër të qartë që droga e magazinuar në tunele dhe ish-godinat e rezervave shtetërore të niset drejt vendeve fqinje kryesisht me mjete lundruese të fuqishme. Bilanci është i frikshëm dhe tregon se sipas Edi Ramës “Shqiptarët nuk kanë parë asgjë akoma”, sepse nëse menduan se 2016 meritonte titullin viti i kanabisit, atëherë duhet të kalkulojnë thjeshtë shifrat e tre muajve të parë të 2017-ës për të kuptuar se fenomeni nuk e ka përfunduar ciklin, por shitjet janë në kulmin e tyre. Ndërkohë në total në Shqipërinë e qeverisur nga Edi Rama, i cili duhet të arrestohet si përgjegjësi kryesor për kanabizimin e vendit janë shkatërruar sipas shifrave zyrtare të policisë së shtetit plot 2.5 milionë rrënjë kanabis, që mesatarisht përkthehen në katër kilogram për rrënjë. Sipas llogarive të thjeshta i bie të jenë shkatërruar 10 milionë kilogramë sipas policisë, që ka deklaruar se këto bimë u korrën, por që asnjëherë nuk është vërtetuar nëpërmjet procesverbaleve se janë djegur apo jo. Teksa autoritetet tona me urdhër të Tahirit dhe Ramës kanë shkelur protokollet e asgjësimit të kanabisit, që është një mall me vlerë të lartë në tregun e paligjshëm të narkotikëve ne shqiptarëve të mashtruar e të gënjyer nga vala e propagandës së pandalshme qeveritare nuk na mbetet gjë tjetër veçse t’i interpretojmë tonelatat e sekuestruara në tre muajt e parë të 2017 si “malli” që Edvini e kultivoi, e korri dhe e magazinoi me ndihmën e policisë në depot e qeverisë dhe që po e shet duke shfrytëzuar po policinë.

Kronika-Skrapar, zbulohet një laborator droge me 2 mijë bimë hashash, arrestohen 2 biznesmenë/ Në një operacion të Prokurorisë së Krimeve të Rënda që u zhvillua gjatë ditës së djeshme në Skrapar është zbuluar një laborator i mirëfilltë droge me mbi 2 mijë vazo të mbjella me hashash dhe me një sasi të konsiderueshme kanabisi të tharë. Sipas burimeve nga prokuroria, laboratori ështa nga më modernët e zbuluar deri tani në vend, përsa i përket përpunimit të lëndës narkotike. Hetimet janë zhvilluar nga strukturat e Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe jo nga Policia e Shtetit. Mësohet se hetimet janë në vijim të një aksioni të kryer më herët në këtë zonë ku u gjetën 1.2 ton kanabis. Ndërkohë gjatë pasdites janë zbuluar detaje të reja nga laboratori i drogës në Skrapar, pasi Prokuroria e Beratit ka zbardhur emrat e të arrestuarve.

Autoritetet e 4 shteteve kapin skafin me 1.5 ton kanabis të nisur nga Shqipëria/ Ditën e djeshme në Locride të Italisë është kapur një skaf gjigand i mbushur me 1.5 ton marijuanë, që ishte nisur nga brigjet shqiptare. Ndalimi i mjetit lundrues ka ardhur pas një ndjekje shumë të gjatë të bërë nga autoritetet e katër shtetve në det të hapur dhe nga policia janë vënë në pranga 7 persona, mes tyre 3 skafistë shqiptarë. Ata janë kapur duke ngarkuar drogën në një furgon. Mediat italiane raportojnë se skafi ishte i mbushur plot me drogë, dhe lundronte me shumë shpejtësi tepër të lartë dhe skafistët do e zbarkonin lëndën narkotike në Kalabri. Pas marrjes së informacioneve ka nisur dhe aksioni në detin Jon për të ndaluar mjetin lundrues që udhëtonte me shpejtësi të madhe. Në aksion janë përfshirë mjete lundruese nga Italia, Greqia, Spanja dhe Portugalia. Siç bën të ditur RaiNeës24, aksioni është bërë për të kapur skafin me motorë të fuqishëm që ja kishte dalë të shkarkonte kanabisin në bregun e Kalabrisë.