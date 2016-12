A do t’i kërkojë Erdogan Thaçit mbylljen e shkollave të Gylenit në Kosovë?

Hashim Thaçi dje ka udhëtuar drejt Turqisë, ku do të pritet nga homologu i tij, Rexhep Taip Erdogan, në vizitën e tij të parë si president i shtetit në një shtet me peshë në politikën botërore. Në mesin e temave që dy presidentët do t’i diskutojnë, siç mëson GazetaMetro.net, më e ndjeshmja dhe kryesorja do të jetë ajo për mbylljen e shkollave të Fetullah Gylenit që veprojnë në Kosovë. Agjenda e takimit të Thaçit me Erdoganin sipas të njëjtave burimeve do të përmbajë gjashtë pika kryesore: 1. Mbylljen e shkollave të Fetullah Gylen, 2. Procesi i njohjes së Kosovës dhe anëtarësimi i saj në Kombet e Bashkuara, 3. Proceset në mes të Kosovës, UNESCO-s, NATO-s dhe Bashkimit Evropian; 4. Tregtia e Jashtme Turqi-Kosovë, marrëveshja e tregtisë së lirë e nënshkruar më parë mes dy vendeve dhe heqja e taksave të dyfishta; 5. Kush do të jetë ambasadori i ri i Kosovës në Turqi; 6. Ndërtimi i xhamisë së re në kryeqytet, për të cilën është ndarë lokacioni në afërsi të objektit qendror të Telekomit të Kosovës.

Fetullah Gylen një kundërshtar politik i Erdoganit që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe i cilësuar si terrorist, shkaku i pretendimit të pushtetit turk se ai ka organizuar puçin e fundit ushtarak, ka një rrjet të shkollave nëpër botë. Në mesin e këtyre shkollave, pesë sosh veprojnë edhe në Kosovë. Erdogan, një mik i Thaçit, sipas burimit të gazetametro.net, do të kërkojë nga ai mbylljen e këtyre pesë shkollave të Gylenit, të cilin Turqia e cilëson si terrorist, dhe është duke kërkuar transferimin e tij nga SHBA-ja ku ai ka emigruar. Erdogan do t’i thotë Thaçit, se Kosova nuk duhet t’i mbështesë terroristët, aq më tepër kur Turqia e ka mbështetur shumë Kosovën në luftën kundër terrorizmit, duke pasur parasysh se shumë kosovarë janë ndaluar në Turqi, rrugës për të ju bashkuar radhëve të terroristëve në Siri dhe Irak.

