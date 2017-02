A duhet ta lejojmë “thesin e miellit” të ndikojë në vendimet tona?

Në çdo vend të botës, shpresa, e cila është dhe do mbetet baza për një të ardhme më të mirë, mbetet rinia. Një rini e talentuar, e mirëarsimuar, dhe sidomos e pavarur, ka mundësinë për të bërë ndryshime rrënjësore në vendet e tyre, dhe sigurisht për ta përmirësuar akoma më shumë të ardhmen e tyre. Por kjo gjë bëhët duke qëndruar së bashku dhe për të luftuar për ideale të përbashkëta, të cilat duhet të jenë përmirësimi i kushteve të jetesës dhe zhvillimi i mëtejshëm i vendit.

Por a është në rrugën e duhur rinia shqiptare?

Për fat të keq, të rinjtë shqiptarë, në vend që të jenë të bashkuar, po përçahen gjithnjë e ,më shumë, duke u sjellë si kundërshtarë të njërit-tjetrit. Arsyeja kryesore e një fenomeni të tillë, mbetet politika, ku të rinjtë lejojnë që të përdoren si “lodër” nga të tjerët dhe rrallë herë gjejnë mundësinë të shprehin mendimet apo të kërkojnë të drejtat e tyre. Siç e dimë pas disa muajve, në Shqipëri do mbahen zgjedhjet, ku do përcaktohet e ardhmja e Shqipërisë. Shumë të rinj do votojnë për herë të parë si paraardhësit e tyre. Por me shumë mundësi, vota e tyre nuk do jetë nga gjykimi që nxjerrin vetë ata, po do jetë nga dëshira e personave të tjerë, ku rol luan familja si zakonisht. Në këmbim të atyre votave, ata fitojnë nga premtimet që ju bëhen nga individë të caktuar, ku kanë mundësinë të fitojnë shumë gjëra , të cilat për shkak të gjendjes ekonomike nuk mund ti kenë. Në këtë mënyrë, nuk bëhet gjë tjetër, veçse rrisin korrupsionin, ku pasojat më të mëdha do i kenë vetë ata, pasi sjellin njerëz në pushtet,për të cilët ankohen më vonë. Por në momentin e zgjedhjeve të gjitha këto gjëra harrohen, ndershmëria lihet mënjanë, qofte edhe vetëm për një thes me miell. Por pavarësisht ndikimit nga familja, shumë të rinj sot, pjesëmarrës në forume të ndryshme politike, nuk arrijnë të gjejnë një gjuhë të përbashët, një gjuhë që të bëjnë zgjedhjet e duhura, në të ardhmen por po “drejtohen” nga persona të tjerë, për qëllimet e tyre të veta, duke ndikuar njëkohësisht që këta të rinj të kenë të njëjta ideologji si ata. Por a nuk është për të ardhur keq fakti , që në vend të kemi një rini të “fuqishme” një rini të aftë për të bërë ndryshime, të aftë për të përmirësuar këtë vend, kemi një rini “të dobët” dhe të paaftë për të marrë vendime vetë, por kontrollohen nga të tjerët. Ky është fatkeqësisht realiteti shqiptar, të cilin duhet ta ndryshojmë sa më shpejt.

Por si mund ta arrijmë këtë gjë?

Rruga më e mirë për të bërë diçka për vendin tonë, mbetet bashkimi. Bashkimi i gjithë të rinjve, për të “shpëtuar” të ardhmen e vet, dhe mos zhgënjehen më,njësoj si në “maturën 2016”. Shumica e të rinjve, tregohen pasivë,duke qëndruar kafeneve etj, dhe në këtë mënyrë nuk shërbejnë aspak për vendin apo të ardhmen e vet. Në këtë mënyrë është më e thjeshtë ti “përdorësh” ata. Prandaj kjo situatë duhet të ndryshojë, ku të rinjtë të bëhen aktivë dhe të kërkojnë të drejtat e tyre, sigurisht edhe të ndikojnë në të ardhmen e vendit. Gjithashtu rinia duhet të ketë kujdes edhe kur bëhen pjesmarrës në protesta të ndryshme të organizuara nga partitë, pasi nuk bëjnë gjë tjetër, vecse përmbushin qëllimet e tyre, duke neglizhuar të vetat, sepse qëllimi i politikanëve është të marrin pushtetin, ndërsa i të rinjve duhet të jetë zhvillimi i vendit nga njerëzit e duhur,që deri më sot skemi parë,dhe sigurisht një e ardhme më e mire për të gjithë.

Kshu që të gjithë njerëzit, jo vetëm të rinjtë duhet të vendosin vetë, pa ndikim e askujt dhe asgjëje,qoftë kjo familja e vet , qoftë “thesi i miellit” etj. Pra e ardhmja jonë, e vendit tonë , mbetet në dorën tonë, në dorën e popullit, prandaj të qëndrojmë të bashkuar, që mos zhgënjehemi si historikisht.