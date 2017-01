Afera me sheshin ‘Skënderbej’/Rama-Veliaj japin 12.6 mln euro pa garë

Kryetari i bashkisë së Tiranës duket se po ecën me shpejtësi në gjurmët e shefit të tij Edi Rama, për sa i përket mënyrës klienteliste të dhënies së tenderëve dhe punëve publike në kryeqytet. Bëhet fjalë për një investim prej të paktën 12 milion euro, i gjithi me financim nga buxheti i bashkisë dhënë kompanisë së ndërtimit Fusha sh.p.k, pa asnjë konkurrent

Kryetari i bashkisë së Tiranës duket se po ecën me shpejtësi në gjurmët e shefit të tij Edi Rama, për sa i përket mënyrës klienteliste të dhënies së tenderëve dhe punëve publike në kryeqytet. Një nga veprat më të mëdha që po realizohet gjatë mandatit të Veliajt është edhe rikonstruktimi i plotë i sheshit “Skënderbeu”, ku prej kohësh ka nisur puna në disa faza. Bëhet fjalë për një investim prej të paktën 12 milion euro, i gjithi me financim nga buxheti i bashkisë pas të cilit do të kemi përveçse një shesh të ri edhe një parkim të madh nëntokësor. Punimet ishin paracaktuar të kryhen në tre faza, pra kemi edhe tre tenderë. Ajo që bie në sy, tenderët për të gjithë projektin i ka fituar vetëm një firmë. Kulmi është arritur në atë të fundit, për fazën e dytë dhe të fundit për rikonstruktimin e sheshit; Kompania e ndërtimit Fusha sh.p.k është shpallur fituese e tenderit për fazën e dytë dhe të fundit të rikualifikimit urban të Sheshit Skënderbej, pa asnjë konkurrent. Ky tender u hap nga bashkia Tiranë më 5 dhjetor 2016 dhe njoftimi i fituesit u publikua sot, në Buletinin e Prokurimeve Publike. Sipas dokumenteve, e njëjta kompani ka fituar më parë edhe tenderin për ndërtimin e parkimit nëntokësor dhe për fazën e parë të rikualifikimit të sheshit Skënderbej. Kompania Fusha shpk ishte e vetmja ofertuese në këtë tender dhe oferta e saj (rreth 7,1 milion euro) ishte sa 99,9 për qind e fondit maksimal të vënë në dispozicion, pra një shfrytëzim maksimal i parave të vëna në dispozicion dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe, përderisa nuk ka pasur garë. Në total, Fusha shpk do të paguhet me rreth 12,6 milionë euro për të gjithë projektin e sheshit Skënderbej. Edhe pse rikualifikimi i sheshit nisi përpara miratimit të Masterplanit të Tiranës, ky projekt është kthyer tashmë në një nga ndërhyrjet më të kushtueshme arkitektonike në qytet. Kjo ka ndodhur dhe për faktin se e njëjta kompani është shpallur fituese në tre tenderë duke paraqitur ofertën pothuaj të njëjtë me fondin maksimal të vënë nga buxheti i shtetit. Procedurat e prokurimit publik nëpërmjet tenderave me shumë konkurrent dhe jo vetëm me një siç po i bën rëndom Rilindja, kanë qëllim për t’i siguruar qeverisë dhe pushtetit lokal shërbime me çmime konkurruese, por në këtë rast dhe jo vetëm, gara është shmangur duke favorizuar hapur vetëm një kompani, kliente pranë qeverisë dhe kryetarit të bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.