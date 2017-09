Akademia e Shkencave thërret mbledhjen e jashtëzakonshme më 11 shtator

Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme më 11 shtator, pas dorëheqjes së parevokueshme që ka dhënë nënkryetari i sapozgjedhur i Akademisë, Myzafer Korkuti dhe debateve që kanë nisur mbi institucionin. Në njoftimin e Akademisë thuhet “Kryesia e ASH-së me propozim të sekretarit shkencor thërret mbledhjen e jashtëzakonshme dhe të zgjeruar të asamblesë së Akademisë së Shkencave, me këtë rend dite: 1. Ngritjen e komisionit të akademikëve për të gjitha çështjet e reformës institucionale në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, me mandat të plotë përfaqësimi dhe negocimi nga asambleja e akademikëve. Mbledhja do të zhvillohet ditën e hënë datë 11 shtator 2017, ora 11.00 në sallën “Aleks Buda” në Akademinë e Shkencave. Merrni masa për pjesëmarrjen”.