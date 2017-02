Akuzat për trafik droge – Mbeten në burg dy drejtuesit e policisë së Vlorës dhe Tepelenës

Gjykata e Krimeve të Rënda lënë në burg dy zyrtarët e policisë Haki Hasanbegaj dhe Gani Abazaj të akuzua si pjesë të një grupi të strukturuar kriminal. Gjykata ka vendosur arrest për ta deri në përfundim të hetimeve duke pranuar kështu kërkesën e prokurorisë

Gjykata e Krimeve të Rënda lënë në burg dy zyrtarët e policisë Haki Hasanbegaj dhe Gani Abazaj të akuzua si pjesë të një grupi të strukturuar kriminal. Gjykata ka vendosur arrest për ta deri në përfundim të hetimeve duke pranuar kështu kërkesën e prokurorisë. E njëjta masë u dha edhe për Musa Bedinaj, i dyshuar kultivues, organizator i grupit. Në bazë të një hetimi të Prokurorisë për Krime të Rënda, dy ditë me parë u lëshuan urdhër-arresti për disa persona, përfshirë edhe punonjës policie, si pjesë e një grupit të strukturuar kriminal, të përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Prokuroria për Krime të Rënda ka zhvilluar hetimin për këta persona, të cilëve, pak muaj më parë iu sekuestrua një sasi shumë e madhe lënde narkotike kanabis sativa, e mbjellë në fshatra të ndryshëm të Vlorës, kryesisht në Vezhdanisht dhe Treblovë. Gjithashtu, këtij grupi i janë sekuestruar edhe rreth 2 ton kanabis në Tepelenë. Nga hetimet e Prokurorisë për Krime të Rënda janë evidentuar si persona përgjegjës dhe pjesëmarrës në këtë grup kriminal, shtetasit: Haki Hasanbegaj, me detyrë Shef i Rendit në Drejtorinë e Policisë së Qarkut, Vlorë, Gani Abazi, me detyrë Shef i Specialistëve të Zonave në Komisariatin e Policisë, Tepelenë, si edhe Musa Bedinaj, kultivues, organizator. Po ashtu janë edhe tre persona të tjerë, të dyshuar si kultivues organizatorë, identiteti i të cilëve nuk mund të publikohet, pasi nuk është realizuar arrestimi i tyre. Në kuadër të këtij hetimi, i cili ka nisur nga referimi i shërbimeve të Policisë Gjyqësore të Prokurorisë, në Tetor 2016 u arrestuan edhe 6 persona të tjerë, ndërkohë që u shpall në kërkim një tjetër zyrtar policor. Nga hetimet e Prokurorisë për Krime të Rënda ka rezultuar se Hasanbegaj, i cili deri në pranverën e vitit 2016 ishte në detyrën e Shefit të Komisariatit të Tepelenës, mbante kontakte të vazhdueshme me persona që kultivonin lëndë narkotike në atë zonë. Nga hetimi rezulton se Hasanbegaj ka qenë lidhje e ngushtë e shtetasit Elton Çiça, i cili u vra pak javë pas largimit të Hasanbegajt nga Tepelena, në një atentat në zonën e ish-“Bllokut” në Tiranë. Çiça dyshohej se ishte pjesë e një rrjeti të gjerë kultivimi dhe trafikimi të lëndëve narkotike në zonën e Tepelenës. Çiça rezulton se ka pasur informacion për lëvizjet e drejtuesve në Komisariatin e Policisë Tepelenë. Ai i shpreh mbështetjen e tij Haki Hasanbegajt në momentin që ky po largohej për një Drejtorinë e Policisë së Vlorës. Po ashtu, Çiça rezulton se ka qenë i informuar se cili do të zëvendësonte Hasanbegajn në drejtimin e komisariatit të Tepelenës, me qëllimin e qartë që të vijonte i pa shqetësuar aktivitetin e paligjshëm të kultivimit të lëndëve narkotike.

Reagimi/PD: Më 18 shkurt kundër shefave të Tahirit e Ramës, punojnë me krimin/ Me 18 shkurt, kundër drogës, kundër krimit, kundër shefave të Tahirit dhe Ramës që punojnë me trafikantët, për ti dhënë vendit, rend, siguri dhe punë të ndershme. Është kjo thirrja që kreu i departamentit të rendit dhe sigurisë në PD Enekelejd Alibea, bëri nga selia blu duke shtuar se ndalimi i dy drejtuesve të lartë të policisë në Vlorë dhe në Tepelenë, me urdhër të Prokurorisë, si të lidhur me kultivimin e trafikimin e drogës, është dëshmia më e fortë e kriminalizimit të shtetit, e vënies së shefave të policisë së Saimir Tahirit dhe Edi Ramës në krye të biznesit të hashashit. “Ndalimi i dy drejtuesve të lartë të policisë në Vlorë dhe në Tepelenë, me urdhër të Prokurorisë, si të lidhur me kultivimin e trafikimin e drogës, është dëshmia më e fortë e kriminalizimit të shtetit, e vënies së shefave të policisë së Saimir Tahirit dhe Edi Ramës në krye të biznesit të hashashit. Ndalimi së fundmi i këtyre dy drejtuesve, konfirmon të vërtetat e denoncuara nga Partia Demokratike prej 3 vitesh, për përfshirjen e njerëzve të Tahirit në trafikun e drogës, për haracin që ata marrin nga ky biznes kriminal, deri në 40 përqind për një rrënjë.Nuk është rastësi që këta drejtues janë pikërisht në Vlorë dhe në Tepelenë, pikërisht në zemrën e territorit të kultivimit dhe trafikimit të drogës, pikërisht në zonën ku gjenden më besnikët e Saimir Tahirit. Dhe të dhënat që dolën sot në media, flasin për lidhje të këtyre zyrtareve me grupe të strukturuara kriminale, të cilët i ndihmonin duke dekonspiruar aksionet e policisë. Çdo qytetar, dhe ne, e dimë mirë se kjo është vetëm maja e ajsbergut. Ne inkurajojmë prokurorinë të thellojë hetimet, pasi drejtues të lartë janë të përfshirë në këtë biznes kriminal, dhe zinxhiri të çon tek Tahiri dhe Edi Rama. Ky inkriminim i shtetit, ky kanabizim i vendit, janë një motiv për çdo qytetar, për çdo shqiptar për të kërkuar drejtësi, për tu bashkuar në protestën e madhe të 18 shkurtit. Droga është krim që helmon shoqërinë, dhunon votën, ndalon të ardhmen e vendit. Ndaj duhet të bashkohemi, ta ndalim këtë të keqe. Me 18 shkurt, kundër drogës, kundër krimit, kundër shefave të Tahirit dhe Ramës që punojnë me trafikantët, për ti dhënë vendit, rend, siguri dhe punë të ndershme.