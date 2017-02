Alarmi/ Donald Lu: Qeveria, krimi dhe bandat do vjedhin zgjedhjet

Ambasadori i SHBA-ve: “Nëse ne, shoqëria civile, partnerët ndërkombëtarë dhe media nuk jemi syshqiponja, politikanë, gjykatës dhe prokurorë të korruptuar dhe krerë të krimit do të përpiqen të vjedhin zgjedhjet…”

Ditën e djeshme arena mediatike është dominuar nga deklaratat tepër të ashpra që ka bërë Ambasadori i SHBA-ve në Tiranë, Donald Lu. Më konkretisht menjëherë pas akuzave të forta në drejtim të Kryeprokurorit Adriatik Llalla, diplomati amerikan lëshoi bombën e radhës duke paralajmëruar se zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që do të zhvillohen në 18 qershor do të vidhen. Duke deklaruar se këta politikanë do t’i vjedhin zgjedhjet sërish, Donald Lu konfirmoi shqetësimin e shprehur prej kohësh nga Partia Demokratike për faktin se mazhoranca është mobilizuar e po përgatitet që të vjedhë zgjedhjet, me anë të skemës së shit-blerjes së votës dhe përdorimit të policisë e bandave kriminale. Ai i ka bërë thirrje publike mediave dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile që të jenë vigjilentë dhe të shmangin kostot e rreziqet që mund të sjellë një akt i tillë që minon demokracinë në vend.”Nëse ne, shoqëria civile, partnerët ndërkombëtarë dhe media nuk jemi syshqiponja, politikanë, gjykatës dhe prokurorë të korruptuar dhe krerë të krimit do të përpiqen të vjedhin zgjedhjet, reformën në drejtësi dhe gjithçka e tjetër në ekonominë e vendit. Këta persona janë veçanërisht të frikësuar nga vëzhguesit vendorë të zgjedhjeve dhe ata që mbrojnë demokracinë e drejtpërdrejtë. Ju flisni shqip, kuptoni kontekstin politik dhe keni mësuar marifetet e partive politike. Ju të shoqërisë civile dhe të medias jeni rojtarë. Kjo nuk është detyrë për amatorë, nuk është pa kosto dhe nuk është pa rreziqe. Që të keni efekt ju duhet mbështetje politike dhe financiare, ju duhet përvojë, besueshmëri dhe mbi të gjitha kurajo. I njëjti syshqiponjë është i nevojshëm për reformën në drejtësi”, u shpreh ambasadori Lu.