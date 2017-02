Alarmi i DW: Brukseli dyshon se zgjedhjet e Qershorit do të manipulohen

Opozita shqiptare ka nisur një protestë antiqeveritare ku morën pjesë dhjetëra mijëra qytetarë, duke bërë thirrje për zgjedhje të lira. Ka shqetësime të manipulimit të mundshëm të zgjedhjeve të ardhshme të qershorit. Kreu i Partisë Demokratike në Shqipëri, Lulzim Basha ka udhëhequr të shtunën një protestë në Tiranë, duke akuzuar qeverinë socialiste se po përpiqet të manipulojë procesin e votimit përpara zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 18 qershor. “Le të qëndrojmë së bashku të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme të cilat ne mund të arrijë vetëm duke nisur nga kjo qeveri e krimit dhe (e zëvendësuar atë me) qeverinë teknike që do të sigurojë zgjedhje të lira”, tha Basha. “Zgjedhje të lira, ose ne nuk bëhemi pjesë e zgjedhjeve,” tha ai. Partia Demokratike ka bërë thirrje për votim elektronik në qershor për të parandaluar manipulimin e votave. Qeveria e kryeministrit Edi Rama ka thënë se nuk ka kohë të mjaftueshme për të zbatuar votimin elektronik në zgjedhje sepse ka vetëm 4 muaj kohë. Protestuesit kanë ngritur një çadër gjigante jashtë zyrës së Ramës. Kjo ishte një kujtesë e tenda të cilat Rama të vënë në të njëjtin vend shtatë vjet më parë, pas zgjedhjeve të vitit 2009.

Dyshimet dhe shqetësimet e BE-së/ Shqipëria është anëtare e Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior (NATO) dhe është një kandidat për anëtarësim në Bashkimin Europian. Megjithatë, Brukseli ka shprehur shqetësime në lidhje me mundësinë e parregullsive dhe manipulimeve në organizimin e zgjedhjeve. BE-ja gjithashtu kërkon që të shohë një gjyqësor ri ngritur një luftë kundër korrupsionit të përhapur para se të fillojë bisedimet e pranimit me Tiranën. Vitin e kaluar, qeveria miratoi një reformë të rëndësishme gjyqësore të kërkuar nga Brukseli për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në fjalën e tij, Basha ka akuzuar qeverinë për dështimin për të përmbushur premtimet e saj për të krijuar vende pune dhe të kujdesit shëndetësor. Ai gjithashtu akuzoi atë për korrupsion dhe lidhje me krimin dhe trafikun e drogës. “Ai e ka zhytur vendin në varfëri dhe korrupsion, e ka çuar atë në një rrugë pa krye, duke detyruar shumë shqiptarë të lënë vendin e tyre”, tha Basha.

Rekomandimet e OSBE-së/Basha bëri thirrje gjithashtu për zbatimin e rekomandimeve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE). Në vitin 2015, OSBE-ja i bëri thirrje Shqipërisë “për të rritur pavarësinë dhe profesionalizmin e komisioneve zgjedhore, për të rishikuar legjislacionin zgjedhor në mënyrë që të eliminohen boshllëqet dhe paqartësitë, për të forcuar sistemin zgjedhor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të shqyrtojë rregullat financiare të fushatës, dhe për të vazhduar përpjekjet për të përmirësuar sistemin e regjistrimit të votuesve”. Kryeministri Rama ishte në Kosovë të ka komentuar në faqen e tij në Facebook protestën e opozitës duke shkruar se: “Reformat e vërteta nuk janë të lehta dhe shpesh operacionet janë shumë të dhimbshme. Por nuk ka të ardhme të sigurt për vendin, shoqërinë tonë, për fëmijët nëse ne nuk veprojnë me guxim në pjesët e kalbura të organizimit shtetëror.”