Alarmi i medias serbe “Kurir”: Rama shet drogë  

Deputeti demokrat, Edmond Spaho argumentoi se vendi është i përfshirë nga një krizë politike dhe jo një krizë e PD siç shprehet Rama. Nga Çadra e Lirisë, Spaho theksoi se gazeta Kurir e Vuçiçit, mikut të Ramës shkruante se kryeministri shet drogë. “Po na thotë Edi Rama që nuk është krizë politike por është krizë e PD. Por droga dhe krimi janë të PD apo Edi Ramës? E patë sot gazeta Kurir, e mikut të Edi Ramës, Vuçiçit, në faqen e parë me fotografi shkruante: Rama shet drogë. Është i turpshëm për një Kryeministër që të identifikohet gjithandej si një promotor i drogës në Shqipëri. Mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me drogë? Është krizë e PD-së thotë, por a e dëgjuat dje Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s që tha të zgjidhet kriza politike. Pra nuk është krizë e PD, është kriza e Edi Ramës dhe regjimit kleptokratik që ka ndërtuar”. Spaho tha se me 7 maj në Kavajë do të ketë një protestë paqësore. “Në 7 maj kemi betejën me regjimin e Edi Ramës në Kavajë. Në vitin 1990 rrëzuam regjimin komunist nga Kavajë. Rrëzimin e regjimit kleptokratik do ta fillojmë nga Kavaja, do të bëjmë një protestë paqësore.

Media serbe “Kurir”: Rama shet drogë/ Listës së mediave të mëdha ndërkombëtare që kanë nxjerrë në pah të vërtetat e përfshirjes së qeverisë shqiptare dhe kryeministri Edi Rama në biznesin e narkotikëve, iu është shtuar ditën e djeshme edhe gazeta më e madhe serbe “Kurir”. “Rama shet drogë” është titulli bombastik, me të cilin media prestigjoze serbe ka hapur faqen e parë të gazetës dhe madje e ka shoqëruar me foton e kryeministrit Rama. Kështu media që qëndron shumë pranë presidentit serb Vuçiç, i cili është mik i Ramës, më në fund ka zgjedhur të pranojë realitetin si të gjitha mediat ndërkombëtare që vazhdmisht i kanë fryrë borive të alarmit për lidhjet e kryeministrit me bandat e narkotrafikut. “Kurir” teksa i referohet situatës në Shqipëri thotë se e gjithë kjo situatë e tensionuar në Shqipëri ka arritur në pikën e vlimit. “Njeriu i parë i Shqipërisë miraton kultivimin e opiumeve dhe përdorimin e mjeteve të fituara nga shitja e narkotikëve për të manipuluar zgjedhjet. Një pjesë e këtyre parave e jep për financimin e mediave, pohon opozita, e cila prej muajsh kërkon largimin e Edi Ramës. Kryeministri shpërndan drogë, dhe paratë e fituara i përdor për manipulimin e zgjedhjeve, pohon Lulzim Basha, lideri i Partisë opozitare demokratike”, shkruan “Kurir”.

Durrës, gjenden rreth 116 kg kanabis në bregdet/ Policia e Durrësit ka gjetur rreth 116 kg kanabis në breg të detit në zonën e “Kepit të Palit”. “Në vijim të kontrolleve të ushtruara nga Shërbimet Bregdetare, në vendin e quajtur “Kepi i Palit”, në breg të detit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 74 pako të mbështjella me celefon të tejdukshëm me lëndë narkotike e dyshuar e llojit Cannabis Sattiva, me peshë 115 kg e 900 gr”, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë grupi hetimor vijon punën për zbulimin e origjinës së lëndës narkotike dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Nis kultivimi i bimëve të reja të kanabisit, 64 fidanë gjenden në Fier/ Policia e Fierit ka arrestuar ditën e djeshme një 43-vjeçar, pasi në banesën e tij janë gjetur 64 fidanë kanabisi. Mësohet se në pranga ka përfunduar Erion Hasani, ndërsa në gjendje të lirë është proceduar edhe bashkëshortja e 43-vjeçarit.