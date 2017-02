Alarmi i Prokurorit Llalla: Shantazh që të mos hetojmë për dekriminalizimin

Në një deklaratë zyrtare, Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla ka denoncuar dje shantazhet që po i vijnë nga titullari i ambasadës së SHBA, për shkak të vendosmërisë për të çuar deri në fund hetimin për një sërë deputetësh të lidhur me persona të krimit të organizuar. Kreu i institucionit të akuzës thotë se politikanët që po hetohen gëzojnë mbështetjen e kryeministrit Rama dhe ambasadorit Lu

Menjëherë pas akuzave të rënda të ambasadorit të SHBA-ve, Donald Lu në drejtim të kryeprokurorit Llalla është kundërpërgjigjur me një deklaratë tepër të ashpër, Prokuroria e Përgjithshme i ka cilësuar akuzat e ambasadorit Lu si aspak diplomatike, por tentativa të vazhdueshme për të shantazhuar institucionin e prokurorisë për interesa tërësisht personale. Në daljen për mediat të zëdhënëses Fjorida Ballauri u tha se kryeprokurorit Adriatik Llalla i është refuzuar viza amerikane vetëm për shkak të një letre, që ai u ka dërguar institucioneve shtetërore, me anë të së cilës i ka vënë në dijeni për disa praktika shantazhuese të ambasadorit. Ballauri vijoi më tej duke deklaruar se akuzat e ambasadorit për Prokurorin e Përgjithshëm, Adriatik Llalla janë të lidhura me hetimet që po kryen prokuroria ndaj disa politikanëve, të cilët gëzojnë aktualisht mbështetjen e diplomatit amerikan dhe ndaj disa deputetëve që ambasadori u ka kërkuar votën me anë të shantazhit për reformën në drejtësi, të cilët dyshohet se preken nga ligji i dekriminalizimit. “Prokuroria e Përgjithshme është gjendur ditën e sotme në një sulm të hapur dhe të paprecedent nga ambasadori aktual në Tiranë, z. Donald Lu, lidhur me qëndrimet e institucionet përsa sa i përket reformës në Drejtësi dhe kandidaturave për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Dëshirojmë të njoftojmë median dhe nëpërmjet jush, edhe opinionin publik shqiptar se këto sulme tërësisht jo-diplomatike nuk janë aspak të reja për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme”, u shpreh Ballauri. Zëdhënësja e Prokurorisë së Përgjithshme u shpreh se në lidhje me reformën në Drejtësi, institucioni në fjalë dhe prokurorët kanë mbështetur që në fillimet e saj nevojën për reformim, ndërsa sa i përket prezantimit të kandidaturave për KED, ambasadori Lu duhet të rilexojë ligjin dhe variantin zyrtar e të mësojë ta interpretojë drejt atë. “Në qëndrimet zyrtare dhe publike, Prokuroria ka identifikuar problematika në draftet kushtetuese dhe ligjore, për të cilat ka shprehur qëndrimet e saj parimore dhe në frymën e së drejtës. Duhet theksuar se këto qëndrime kanë gjetur mbështetjen e plotë në Opinionin e Komisionit të Venecias, i cili, siç dihet tashmë, ka rrëzuar një pjesë të konsiderueshme të drafteve të propozuar nga ekspertët e huaj, të mbështetur publikisht nga Ambasadori Lu. Sa i përket procedurës së kandidimit të anëtarëve për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, ftojmë zotin Lu dhe ekspertët e tij të rilexojnë ligjin përkatës mbi kriteret e anëtarëve të këtij institucioni. Është shumë e rëndësishme që ambasadori Lu të lexoj variantin zyrtar, si në shqip, ashtu edhe në anglisht”, deklaroi ajo. Reagimi zyrtar i prokurorisë së Përgjithshme ka qenë tepër i ashpër përderisa i ka kërkuar ambasadorit Lu të respektoj kompetencat që i lejon ligji dhe të shmangë kaosin institucional që evokon kushtetuta e vendit. Ballauri ia ka bërë të qartë kështu diplomatit amerikan në Tiranë se prokurorët e Republikës do të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre kushtetuese dhe ligjore pavarësisht shantazheve me heqje vizash dhe mbyllje hetimesh.“Prokuroria e Përgjithshme i bën të qartë zotit Lu se, nëse është mësuar të jetë zot në ambjentet e politikës shqiptare, këtë nuk mund ta realizojë me institucionin e Prokurorisë. Për fat të keq, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka shumë paqartësi brenda, të cilat kanë shkaktuar kaos institucional të papranueshëm. Zoti Lu mendon se ka në dorën e tij fatin e Prokurorisë kur shantazhon institucionin për mbyllje hetimesh apo me heqje vizash. Duhet ta ketë të qartë ai dhe kushdo tjetër që, për të përmbushur detyrimet kushtetuese dhe ligjore, prokurorët e Republikës nuk kanë nevojë për viza”, u tha më tej në deklaratën zyrtare për mediat. Duke prezantuar letrën e plotë që kryeprokurori Llalla i ka dërguar Presidentit Nishani dhe Kreut të Kuvendit Ilir Meta për veprimet e cilësuara si jo-diplomatike të ambasadorit Lu, zëdhënësja e prokurorisë deklaroi se këto presione të ambasadorit amerikan në Tiranë janë tipike sorosiane dhe qëllimi i tyre është që të manipulojnë opinionin publik dhe të zhvlerësojnë institucionet.

Ambasadori Lu: Kryeprokurori Llalla kundër reformës në drejtësi, ka shkelur kushtetutën me propozimet për KED/Tensioni i klasës politike shqiptare gjatë javës së fundit duket se është reflektuar në një tjetër drejtim pasi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Lu ka sulmuar ditën e djeshme drejtpërdrejtë prokurorin e Përgjithshëm, Adriatik Llalla. Lu gjatë një tryeze me temë “Pjesëmarrja e qytetarëve në demokraci”, ka thënë se prokurorët ishin kundër reformës në drejtësi dhe se kryeprokurori Llalla ka qenë një ndër faktorët që ka dalë kundër reformës në drejtësi në 18 muajt e fundit, kohë kur janë mbajtur edhe takimet në rang diplomatik për të orientuar procesin drejt një rezultati konsensual. Diplomati amerikan theksoi se gjatë procedurës së hedhjes së shortit për anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED), Llalla ka paraqitur vetëm 3 propozime, duke dhunuar sipas Lu-së Kushtetutën, në një kohë kur duhet të sillte një listë me disa emra, të cilët më pas do të përzgjidheshin. “Prokurori i Përgjithshëm është kundër reformës në drejtësi. Për më shumë se 18 muaj ka folur kundër reformës. Në nëntor dhe dhjetor prokurorët u përpoqën dhe dështuan të sekuestronin serverin e kompjuterëve të ILDKPI që është thelbësor për Vettingun. Të premten e shkuar, siç kërkohet nga Kushtetua e re, u hodh shorti për anëtarët e Këshillit Emërimeve në Drejtësi që do të mbrojnë pavarësinë e gjyqësorit. Shorti u drejtua nga sekretarja e Kuvendit, bazuar në Kushtetutë. Por Prokurori i Përgjithshëm solli një listë vetëm me 3 anëtarë. Kushtetuta përcaktonte se anëtarët duhet të përzgjidheshin me short, dhe secili solli listat më të gjata për këtë pozicion. Në dallim me to, Prokurori i Përgjithshëm zgjodhi vetëm 3 emra, përzgjedhur pa preferencë për të plotësuar 3 poste”, deklaroi Donald Lu. Ambasadori i SHBA-ve theksoi gjithashtu se fatmirësisht kjo platformë po monitorohet nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, në një kohë kur sipas tij ka njerëz të rëndësishëm, (pa përmendur emra) që po përpiqen që ta manipulojnë këtë proces. Lu u përpoq të nënvizonte faktin se SHBA-të do të vëzhgojnë procesin që vjen pas krijimit të KED.“Fatmirësisht ata ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtar që e hartuan këtë platformë parashikuan se njerëz të rëndësishëm do përpiqeshin që të manipulonin këtë proces. Në Kushtetutë thuhet se anëtarët e Këshillit të Drejtësisë duhet t’i nënshtrohen Vettingut. Disa anëtarë kanë dhënë dorëheqje. Ne do të ndjekim nga afër për të parë nëse ky komision do t’i përmbahet kësaj kërkese dhe do të bëhet procesi i Vettingut. Populli shqiptar duhet t’i tregojë fytyrën njerëzve të fuqishëm. Partnerët ndërkombëtar do të mbështesin qytetarët. Javën tjetër do të vijnë gjyqtarë nga SHBA dhe BE për të monitoruar procesin. Monitoruesit nuk do të lejojnë korrupsion dhe paaftësi. Njerëz të fuqishëm po vjedhin demokracinë në Shqipëri”, u shpreh ambasadori i SHBA-ve.