Alarmi i shtypit maqedonas: Ish-gruaja e Ramës, Dalina Fico në krye të operacionit për të destabilizuar Maqedoninë

Ish-bashkëshortja e Edi Ramës, Delina Fico në pesë vitet e ardhshme, deri në vitin 2021, do të ketë një rol të madh në shpërndarjen e një shume prej 9.5 milionë dollarësh të agjencisë amerikane USAID-it të dhëna për organizatat e Sorosit në Maqedoni, që janë të fshehura pas termit “joqeveritare”. Tenderin ajo e ka marrë në fund të muajit shtator të vitit të kaluar, kur ishin duke përfunduar të gjitha punët për shkak të ndryshimit të mundshëm të administratës në Shtetet e Bashkuara, gjë që ndodhi në zgjedhjet e nëntorit 2016. Këtë tender të USAID për të qarkulluar paratë nëpër OJQ-të në Maqedoni e fitoi East West Management Institute (East West Manegement Institute – EWMI) – një OJQ globale, e cila është e lidhur me 4 shoqata të lidhura me Sorosin në Maqedoni: Fondacioni për shoqërinë “Metamorfozis”, Asociacioni për Iniciativa Demokratike (ADI), Fondacioni “Shoqëria e Hapur e Maqedonisë “(FOSIM) dhe Këshilli Kombëtar Rinor Maqedoni (NMSM). Formalisht, Instituti i East West Management është një organizatë e pavarur jo-fitimprurëse. Organizata, e cila punon për të forcuar shoqëritë demokratike duke bërë së bashku qeverinë, shoqërinë civile dhe sektorin privat të ndërtuar institucione të përgjegjshme, transparente dhe të afta për të thënë që shërbejnë qytetarët dhe të punojnë për të mirën e tyre. Delina Fico është Drejtoresha e programeve për shoqërinë civile në nivel global dhe ajo është përgjegjëse për rajonin e Evropës Juglindore. Ajo është gruaja e dytë e Edi Ramës, që filloi një lidhje në vitin 1991. Më vonë u martuan, martesë që zgjati rreth 6 vjet, gjatë së cilës ata kanë jetuar në disa adresa të ndryshme – në Tiranë në Paris ose në Gjermani. Dalja e fundit të përbashkët në 1997, dhe më pas Rama shkoi në Paris, ndërsa Fico shkoi në SHBA për studime. Sipas mediave, nuk është i qartë fakti se pse çifti është ndarë. Megjithatë, divorci ishte i qetë e kryeministri e Fico kanë mbetur miq. Delina më pas është martuar me ministrin aktual të lokale qeveria shqiptare, Blendi Çuçi. Sipas biografisë së Fico e publikuar në rrjeti social “Linkedin” ajo thotë se ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe në Fakultetin Filologjik të Tiranës, dhe pastaj në një universiteti privat në Nju Jork ku ajo ka bërë Master për menaxhimin e shoqërive jo-fitimprurëse. Nga viti 2010 deri më sot Dalina Fico është punonjëse i Institutit “East West Management” si Drejtoresha e Programeve për shoqërinë civile. Njësoj si në Shqipëri, edhe në Maqedoni ajo do të shpërndajë 9 milionë dollarë për disa projekte. Paratë për projektet në Maqedoni do të ndahet në OJQ-të pavarësisht ndryshimit të administratës në Uashington.