Alarmi/ ISHP: Rritet numri i gjimnazistëve që përdorin hashash

Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik gjatë prezantimit të një studimi në konferencën vjetore të ISHP, kanë shprehur shqetësimin për rritjen e ndjeshme të numrit të adoleshentëve që janë kthyer në përdorues të kanabisit gjatë viteve të fundit. Teksa japin alarmin për këtë çështje, specialistët nënvizojnë se janë nxënësit me mesatare të dobët dhe ata me prindër të ndarë, të cilët konsumojnë më shumë hashash. Sipas të dhënave të ISHP, numri i përdoruesve ka ardhur në rritje, ndërsa si shkak për këtë cilësohet gjetja me lehtësi e lëndës narkotike. Specialistja e ISHP-së, Gentiana Qiriako teksa ka ngritur shqetësimin e rritjes së numrit të përdoruesve, është shprehur se përdorimi i lëndëve narkotike ndikon tej mase në rezultatet e mësimeve të të rinjve. “Vihet re një rritje e përdorimit të kanabisit, sidomos nga të rinjtë. Rritje që është më e theksuar nëse e krahasojmë me gjithë popullatën”, shprehet Qiriako. Sipas studimit rezulton se nga 197 klasa të 9 dhe të 10 që janë anketuar, nxënësit me mesataren mbi 8, nuk janë përdorues të drogërave ose janë në një numër të ulët. Por trendi ndryshon tek nxënësit që janë me mesatare më të ulët, numri i përdoruesve të së cilëve është 40 për qind më i lartë. Një tjetër faktor që sipas ISHP ndikon në përdorimin e substancave narkotike është edhe struktura familjare, ku sipas të dhënave adoleshentët që jetojnë me prindër të divorcuar apo vetëm njërin nga prindërit janë përdorues në masë të hashashit dhe shkojnë deri në 8.2 për qind më shumë. Përdoruesit e kanabisit sipas studimit janë 8.2 % e nxënësve me prindër të divorcuar; 5.3 % e nxënësve që kanë dy prindërit; 40 % e nxënësve me mesatare të ulët; 4.4 % e nxënësve me mesatare të lartë.

Greqi, arrestohen greku dhe shqiptarja që kishin kthyer banesën në laborator droge/ Në një operacion të zhvilluar në zonën Rezikou të Selanikut nga policia greke janë sekuestruar rreth 89 kg marijuanë. Mësohet se droga e sekuestruar është gjetur në një banesë, ndërsa 12.4 kg e marijuanës ishte e llojit “çokollatë”. Policia ka bërë me dije se në operacion u sekuestruan gjithashtu 554.8 gram kokaine, 384 gram përzierës, 1 pistoletë, 70 fishekë, 3350 euro, 2 peshore, 1 presë mekanike dhe 2 celularë. Në pranga ka rënë një 39-vjeçar grek dhe një femër 31-vjeçare nga Shqipëria, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur.

Kapen 37 kg marijuanë në kufirin greko-shqiptar/ Në një tjetër operacion droge të zhvilluar në kufirin e gjelbër greko-shqiptar, autoritetet e fqinjit jugor kanë sekuestruar 47 kg marijuanë, ndërsa është arrestuar drejtuesi i mjetit ku u gjet lënda narkotike. Operacioni policor është zhvillua në Nerajdha të Igumenicës dhe droga e sekuestruar ishte e ndarë në 45 pako. Policia ka arrestuar drejtuesin e mjetit, i cili është një shtetas 57 vjeçar grek, ndërsa është ndaluar një mjet tjetër që shërbente për kontrollin e rrugës, drejtuesi i së cilës rezulton të jetë një 34 vjeçar grek.

Deti Adriatik vazhdon të nxjerrë drogë në brigjet e Kavajës dhe Divjakës/ Droga e zbuluar nga policia shqiptare në bregdetin e Adriatikut gjatë javës së fundit shkon në mbi 300 kg, ndërsa deti ka vijuar të nxjerrë lëndë narkotike sërish në plazhin e Divjakës dhe Spilles. Policia ka bërë me dije se në Divjakë janë gjetur 20 kg kanabis në bregdet, tek vendi i quajtur “Qendër Plazh”, ndërsa në bregdetin e Spillesë (Kavajë), tek vendi i quajtur “Hidrovori”, në ish repartin ushtarak, janë gjetur 25 kg kanabis.

Tiranë, zbulohet një parcelë me 280 bimë kanabis/ Policia e Tiranës në një aksion të zhvilluar ditën e djeshme në fshatin Durisht ka zbuluar një parcelë, ku ishin kultivuar 280 bimë kanabis. Bëhet me dije se në aksionin në fjalë janë arrestuar katër persona nën akuzat e kultivimit të drogës, moskallëzimit të krimit dhe shpërdorimin e detyrës. Të arrestuarit për këtë ngjarje kriminale janë Shefaqet Memoci 64 vjeç, Zeqir Memoci 80 vjeç, Fiqiri Memoci 53 vjeç dhe kryeplaku i fshatit Myslim Spahiu, 68 vjeç. Një pjesë e bimëve narkotike janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër e bimëve është asgjësuar me zjarr.