Alarmi/ Lefter Koka: Po bëhemi gazi i botës me drogën, policia po bën show

Krisja e koalicionit – ministri i LSI denoncon luftën që PS po bën ndaj tyre

Tjetër deklaratë e rëndë erdhi nga radhët e LSI-së, lidhur me drogën dhe përfshirjen e policisë në kultivimin dhe transportin e lëndës narkotike. Ministri i Mjedisit, Lefter Koka foli edhe për tensionet në koalicion, ndërsa tha se LSI ka dimension të qeverisë Shqipërinë. “I bëj thirrje eksponentëve të policisë së shtetit mos ikën në drejtim të paditur, po bëhemi gazi i botës me kanabisin. Detyra e policisë së shtetit të parandalojë një krim, dhe jo më të mos jetë në gjendje të parandalojë mbjelljen e një bime. Fenomeni i kanabisit është fenomen kombëtar. Realiteti është i prekshëm. E gjitha pjesa e zonës së Durrësit kanë qenë të mbjella me kanabis, të mbjellësh kanabis kërkon punonjës për vaditje, për prashitje, në çdo rast disa pemë ka pasur ndërhyrje nga policia, me të njëjtin show. Janë disa njerëz që kanë lidhjet e tyre, kjo vjen ku ka nepotizëm me njerëzit që bëjnë këtë aktivitet të paligjshëm. Kërkohet të ketë një komision vlerësimi”, tha Koka. I pyetur për Metën kryeministër, Koka tha se “Meta do ti bindet vullnetit të qytetarëve, LSI është një forcë konkurruese, 18 qershori është dita kur LSI do kuptojë dimensionin e saj. Nëse LSI është forcë e parë kushtetuta e parashikon. Duke iu rikthyer Durrësit, Koka tha se në këtë qark, lajkomotivi i PS është një dhe i vetëm, nuk kemi kundërshtar PD por LSI. “Sot duhet të ishte Grida Duma kryetare e bashkisë Durrës, jo Vangjush Dako. Dehja nga pushteti dhe paraja i ka bërë njerëzit të shkëputen nga realiteti. Ajo bandë e vogël e strukturave të policisë së Durrësit po dhunon policinë e Durrësit. Policia ka shkuar në drejtim të paditur, ata njerëz kanë një detyrë dhe një funksion, të bëjnë fituese forcën e tyre politike”.