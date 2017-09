Alarmi/ Pas Holandës, edhe Franca mund të kërkojë rivendosjen e vizave me Shqipërinë

Përveçse përgjegjësi kryesor për minimin e integrimit evropian të vendit, Edi Rama tashmë po vendos në rrezik edhe lëvizjen e lirë pa viza. Pas Holandës, edhe Franca mund të kërkojë rivendosjen e regjimit të vizave me Shqipërinë. Por ndryshe nga Amsterdami, që këtë hap e kërkon për të ndalur organizatat kriminale shqiptare që veprojnë kryesisht në trafikun e drogës, për Parisin shkak janë edhe kërkesat e larta për azil që vijnë nga Shqipëria. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Brendshme Franceze tregojnë se Shqipëria mban vendin e parë për numrin e azilkërkuesve për 2017-n

Përveçse përgjegjësi kryesor për minimin e integrimit evropian të vendit, Edi Rama tashmë po vendos në rrezik lëvizjen e lirë pa viza. Pas Holandës, edhe Franca mund të kërkojë rivendosjen e regjimit të vizave me Shqipërinë. Por ndryshe nga Amsterdami, që këtë hap e kërkon për të ndalur organizatat kriminale shqiptare që veprojnë kryesisht në trafikun e drogës, për Parisin shkak janë kërkesat e larta për azil që vijnë nga Shqipëria. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Brendshme Franceze tregojnë se Shqipëria mban vendin e parë të numrit të azilkërkuesve për vitin 2017. Pikërisht, ndjekja e politikës së kanabizimit dhe kriminalizimi i shoqërisë falë Edi Ramës po merr hov dhe po rëndon mbi kurrizin e shqiptarëve. Sipas të dhënave të publikuara në të përditshmen Le Figaro, nga janari deri në gusht, 7 256 shqiptarë kanë paraqitur kërkesë zyrtare për azil në Francë. Kërkesat janë 178.9 % më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2016. Në vend të dy renditet Afganistani me 3 566 kërkesa, më pak se gjysma e Shqipërisë. Pasojnë Haiti, Sudani dhe Siria. “Për kontrolluar situatën, Parisi është i detyruar të kërkojë për Shqipërinë të njëjtat klauzola mbrojtëse që kërkoi për Gjeorgjinë dhe Ukrainën: një rivendosje të vizave në rast të abuzimit me mikpritjen”, shkruan gazeta Le Figaro. Sipas gazetës, të paktën 3 avionë kanë mbërritur nga Franca në Paris këtë verë, me shqiptarë që u është refuzuar kërkesa për azil. Situata është aq shqetësuese saqë Ministri i Brendshëm francez, Gerard Collomb, organizon çdo javë videokonferenca me prefektët e zonave që kanë probleme me kërkesat për azil që vijnë nga shqiptarët, veçanërisht ata nga pjesa e lindjes së Francës. Deri tani Franca ka regjistruar 4 911 kërkesa të reja zyrtare për azil, një numër që shkon në 7 256 duke shtuar edhe minorenët që i shoqërojnë azilkërkuesit. Numri është dukshëm më i lartë se ai i azilkërkuesve sirianë që vijnë nga një vend në luftë. Ashtu si në Holandë, kriminaliteti shqiptar shqetësim edhe në Francë. “Prej vitit 2010, Shqipëria, kandidate për të hyrë në Bashkimin Europian përfiton nga një program i lehtësimit të vizave, që i lejon shtetasit e saj të qëndrojnë deri në 3 muaj në Francë. Kjo lehtësi i është krijuar në kuadër të fqinjësisë së mirë. Por shihni si është devijuar në përmasë të madhe”, shkruan Le Figaro. Në shkrimin e gazetës franceze thuhet se “disa e kërkojnë azilin si pasojë e Kanunit, por ky ligj i hakmarrjes është mbivlerësuar, siç shprehet një funksionar i Ministrisë së Brendshme”. “Një gjë është e sigurt- thotë ai- shqiptarët që arrijnë në masë, mbështeten nga grupe mafioze të vërteta, të vendosura në Metz, Lion e Calvados. Trafiku i qenieve njerëzore, të minorenëve dhe prostitucioni e minojnë këtë komunitet vulnerabël. Shkurt, kriminaliteti shqiptar po vendoset në Francë dhe shteti duhet të reagojë”. Veç kërkesave për azil edhe Franca po i shesh me shqetësim aktivitetin kriminal në rritje të grupeve shqiptare. Njësoj si Holanda, ku policia dhe prokuroria përgatitën një raport për t’i kërkuar qeverisë që të rivendosë regjimin e vizave me Shqipërinë, me qëllim që të bllokojë grupet kriminale që të lëvizin lirshëm. Le Figaro shkruan se shkëmbimet diplomatike për këtë çështje po intensifikohen me Tiranën, ku janë marrë disa masa.

Haki Çakon e nisin në Holandë për të dhënë llogari për aktivitetin kriminal

Vetëm një javë më parë në mediat vendase dhe ato holandeze u publikua një raport i policisë dhe prokurorisë së Holandës, ku theksi vendosej tek rritja e aktiviteti kriminal në rradhët e shtetasve shqiptarë, fakt ky që i shtyu autoritetet e këtij vendi të merrnin në shqyrtim edhe mundësinë e rikthimit të regjimit të vizave për Shqipërinë. Pikërisht ky shqetësimi i kolegëve hollandezë për krimin e organizuar shqiptar dhe propozimi për rikthimin e vizave, kanë detyruar të besuarin e Edi Ramës në krye të policisë së shtetit, Haki Çakon që të udhëtojë drejt Holandës. Çako është nisur për Holandë që të japë llogari për paaftësitë e tij, ashtu siç ndodhi kohë më parë me kryeministrin Edi Rama, i cili u thirr në takim urgjent në Paris nga ministri i Brendshëm francez dhe iu vendos ultimatum për uljen e numrit të azilkërkuesve deri më tetor. Detaje e takimit të Çakos me homologët holandez nuk dihen ende, por besohet që fokusi i diskutimeve të jetë trafiku i drogave të rënda nga organizatat kriminale shqiptare. Shqetësuese është fakti se udhëtimi i Haki Çakos drejt Holandës dëshmon se rreziku i kthimit të vizave është real. Ndërkohë indiferenca me të cilin u përcoll raporti në publik mund të ketë pasur për qëllim mos mbajtjen e përgjegjësive nga qeveria për fuqizimin e krimit të organizuar shqiptar.

Reagimi i Partisë Zgjidhja: E vetmja zgjidhje është largimi i Ramës nga pushteti që në Shqipëri të mbeten shqiptarët/ Partia ZGJIDHJA akuzoi kryeministrin Rama si përgjegjësin kryesor të largimit të shqiptarëve drejt vendeve të Evropës Perëndimore. Duke iu referuar raportit të Ministrisë së Brendshme Franceze për numrin e lartë të azilkërkuesve shqiptarë dhe kërkesës së saj për të rikthyer regjimin e vizave për shqiptarët, partia e drejtuar nga Koço Kokëdhima tha se e vetmja zgjidhje është largimi i Ramës nga pushteti që në Shqipëri të mbeten shqiptarët. “ZGJIDHJA e ka denoncuar Ramën se jo vetëm ka minuar integrimin europian të Shqipërisë, por po e largon çdo ditë e më shumë Europën. Ai ka vënë në rrezik edhe përfitimin që kanë arritur shqiptarët nga ky proces, lëvizjen pa viza. Rikthimi i regjimit të vizave nuk do ta pengojë largimin e shtetasve shqiptarë nga vendi ku Rilindja ka vrarë çdo shpresë për të sotmen dhe për të ardhmen. As nuk do ta eliminojë grupet kriminale shqiptare që të trafikojnë drejt Francës, Gjermanisë, Holandës apo Britanisë së Madhe azilkërkuesit ekonomikë shqiptarë që duan me çdo çmim t’ia mbathin nga sytë këmbët prej “mrekullisë” së Rilindjes së Edi Ramës. ZGJIDHJA i bën thirrje kryeministrit më të papunë dhe më të paditur të historisë së Shqipërisë që të ndalojë spektaklet me mbledhjet e kabinetit të tutkunëve që bën sa në Llogara e sot në Velipojë dhe të kuptojë pse ikin shqiptarët nga atdheu i tyre. Shqipëria është e kapur. Ajo është kthyer në një ferr për njerëzit e ndershëm dhe qytetarët e zakonshëm. Të lumtur janë vetëm Rama dhe oborri i tij”, thuhet në reagimin e lëvizjes së drejtuar nga Kokëdhima.