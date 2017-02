Alarmi/Ambasadori i OSBE: Zgjedhjet e Shqipërisë mund të blihen me 2 mld euro para të pista që qarkullojnë nga droga  

Ambasadori i OSBE në Tiranë, Bernd Borchardt deklaroi se në Shqipëri qarkullojnë më shumë se 2 miliardë euro para të pista, të cilat sipas tij mund të përdoren për të blerë deputetë dhe vota në zgjedhjet e qershorit. Borchard ka theksuar se kjo është një spirale me rreziqe të mëdha, e cila duhet me patjetër të zgjidhet nga autoritetet

Pretendimet e bëra publike nga opozita e vendit për investime të mundshme të parave të pista të fituara nga droga dhe krimi në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duket se i ka kaluar kufijtë e një shqetësimi kombëtar, sepse nga emisioni “Tonight Iva Tare” vetë Ambasadori i OSBE në Tiranë, Bernd Borchardt deklaroi se në Shqipëri qarkullojnë më shumë se 2 miliardë euro para të pista, të cilat sipas tij mund të përdoren për të blerë deputetë dhe vota në zgjedhjet e qershorit. “Një tjetër aspekt është fluksi i parave të pista në zgjedhje . Edhe ky është një risk i madh. Kanabisi prodhohet në Shqipëri që në fillim të viteve në 1990. Në 2013 Guardia di Financa përllogariti që prodhimi ishte 1 mijë ton, vlera bruto e të cilëve shkonte më shumë se 2 miliardë euro. Po të marrim shifrat e publikuara nga ministria e Brendshme për plantacionet e shkatërruara, duket që mbjelljet kanë qenë më të mëdha se në 2013. Jo gjithçka është kapur, sepse çdo javë dëgjohet se janë kapur ngarkesa. Kjo do të thotë se qarkullojnë më shumë se 2 miliardë euro para të pista. Pra ekziston rrisku se këto para mund të përdoren për të blerë deputetë. Të gjitha këto janë rreziqe të mëdha”, u shpreh kreu i OSBE-së. Duke listuar disa prej problemeve madhore që lindin për vendin dhe qytetarët e Shqipërisë nga kultivimi masiv i bimëve narkotike, Borchard ka theksuar se kjo është një spirale me rreziqe të mëdha, e cila duhet me patjetër të zgjidhet nga autoritetet. “Me prodhimin e paligjshëm të kanabisit me përmasa fenomenale shoqëria përballet me probleme të ndryshme. Një fermer, që prodhon kanabis, nga sigurohet që fëmijët e tij nuk e pijnë?! Çfarë ndodh nëse fermerin e kapin dhe shkon në burg?! Është një spirale që ka përfunduar keq. I takon njerëzve të vendosin, nëse për më shumë apo më pak para të japë tokën për kanabisin, por ka një rrezik të madh ama”, tha Borchardt. Më tej në fjalën e tij Borchard theksoi se është pikërisht frika nga investimi i këtyre parave të pista në zgjedhje që e ka shtyrë organin e OSBE-së të mbështesë palët për ndryshime në Kodin Zgjedhor. Ai ka përshëndetur ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare ndaj këtij fenomeni duke pohuar gjithashtu se fakti që shoqëria, opozita e mazhoranca tashmë kanë pranuar shqetësimin lidhur me ekzistencën e sasive të mëdha të drogës mund t’i hapë rrugë nje lufte më të sigurtë kundër narkotrafikut. “Prandaj ne jemi pro ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, për të shmangur apo më saktë për të limituar sa më shumë blerjen e votave. Plani pozitiv është se pavarësisht për një kohë të gjatë prodhimi i kanabisit nuk ka qenë një shqetësim i madh për qeverinë e opozitën, tani është bërë shqetësim për të dyja palët. Kjo është pozitive. Dhe shoqëria po ndërgjegjësohet për këtë risk të madh që i kanoset Shqipërisë. Besoj se kjo tregon mënyrën si mund të ecet përpara. Ne po mbështesim qeverinë në hartimin e një strategjie kombëtare kundër kanabisit. Ka elemente shumë pozitivë që i kam parë. Nuk është publikuar ende dhe nuk mund të gjykoj për gjithë përmbajtjen”, u shpreh Borchard.

OSBE: Është i nevojshëm zbatimi i një aksion të fuqishëm kundër kanabisit/ Një ditë pas intervistës së kreut të OSBE-së në Tiranë, Bernd Borchard në emisionin “Tonight Ilva Tare”, ku deklaroi se ka rrezik që me paratë e pista të kanabisit të blihen deputetë prezenca e OSBE ka reaguar edhe nëpërmjet një postimi mbi kanabisin në Twitter ku thuhet se mirëpritet qëndrimi i fortë i opozitës dhe qeverisë në luftën kundër këtij fenomeni. OSBE-ja në këtë postim thekson se në vitin 2013, janë prodhuar mbi 1 mijë tonë me vlerë 2 miliardë euro. OSBE-ja thekson se ka shumë drogë për të konfiskuar brenda dhe jashtë Shqipërisë. “Në 2017, ftojmë partitë politike të mbajnë vlerën e 2013 në 2 miliardë euro. Aksioni i fuqishëm kundër kanabisit dhe zbatimi i tij është i nevojshëm”, theksohet në postimin e OSBE-së.

Borchardt i rrëzon kalanë e propagandës kanabiste, Tahiri pa përgjigje vazhdon sulmin ndaj së shkuarës/ Ndërkohë është ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter është përpjekur të baltosë deklaratën e ambasadorit të OSBE, Bernd Borchardt duke vazhduar politikën e tij të propagandës, së cilës tashmë i ka dalë boja pasi ndërkombëtarët nga Tirana po shprehin njeri pas tjetrit frikën e madhe se zgjedhjet e 18 qershorit do të blihen nga paratë e pista të drogës që u mboll masivisht në 2016 me urdhër të dyshes Rama-Tahiri. Sipas deklaratës justifikuese të Tahirit kjo qeveri e bërë palë me krimin dhe narkotrafikantët na paska arritur sukses në shkatërrimin e drogës, por përrallën e tij me rritje besueshmërie tek puna e policisë dhe gjoja luftës kundër kanabisit mund ta besojë tashmë vetëm shefi i tij në Kryeministri, pasi në një ditë të vetme skemës gjigante të kultivimit të drogës që ata të dy ndërtuan i erdhën dy shuplaka evropiane që vendosën theksin tek trefishimi i sipërfaqeve të mbjella dhe qarkullimin e 2 miliardë eurove me të cilat këta krye-kriminelë synojnë të blejnë mandatin e dytë qeverisës.

Reagimi – Basha: Ndërkombëtarët të tronditur nga 2 mln euro para të pista, opozita nuk do të pranojë kurrë zgjedhje të blera nga këto para/Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me deklaratën shokuese të dhënë në emisionin “Tonight Iva Tare” nga Ambasadori i OSBE në Tiranë, Bernd Borchardt, i cili shprehu shqetësimin e ndërkombëtarëve për 2 miliardë euro para të pista që qarkullojnë në vendin tonë dhe për të cilat shumë zëra konfirmojnë se do të investohen në blerjen e një mandati të dytë nga qeveria Rama në zgjedhjet e qershori. Basha duke folur ditën e djeshme nga protesta përballë kryeministrisë ka marrë në konsideratë deklaratën e Borchart, duke u shprehur se zgjedhje të pista nuk do të pranohen kurrë nga opozita e vendit dhe aq më tepër një qeveri e ardhur në pushtet me anë të investimit të këtyre parave që vijnë nga droga dhe krimi. “Krimi ka në dispozicion 2 miliardë euro të pista për të blerë zgjedhjet e 18 qershorit. Kështu deklaroi ambasadori i OSBE. Evropa, bota dhe institucionet ndërkombëtare e dinë këtë dhe janë të tronditur. Shqiptarët nuk do ti pranojnë kurrë lekët e pista dhe zgjedhjet e blera me këto para të pista”, deklaroi Basha nga çadra e lirisë ku opozita vazhdon prej disa ditësh protestën e saj.