Alarmi/Revista franceze: Shqipëria është kthyer kazanin më të madh të plehrave të Evropës

Revista franceze “L’Obs” e konservatorëve të rinj ka bërë një artikull për Shqipërinë dhe importin e plehrave. Në revistë shkruhet se Shqipëria edhe pse ka mjaft potencial për zhvillim, falë politikës kriminale e korruptive është kthyer në një kazan plehrash të Evropës. Në shkrim ndër të tjerash përmendet edhe vdekja e të riut Ardit Gjoklajt, i cili mbeti viktimë pasi u godit nga një buldozer, ndërsa më tej akoma thuhet se për të mbyllur çështjen trupi i tij u zhvendos dhe gazetarëve iu ndalua aksesi. Në shkrimin e francezes “L’Obs” thuhet se për shkak të interesave klenteliste socialistët u rikthyen tek plehrat, edhe pse gjatë fushatës premtuan të kundërtën. “Vendi i vogël ballkanik mund të bëhet një parajsë për turistët. Për fat të keq, është kthyer në një kosh të madh mbeturinash”, shkruan kjo revistë. “E ulur në tokë në mes të mbeturinave, Rabija 62 vjeç, pi duhan. Pranë saj është një grumbull me shishe plastike që i ka mbledhur vet ajo në landfillin e Sharrës pranë Tiranës. Për 25 vite, Rabija mbijeton falë kësaj pune. “Shishet e mbledhura i sjell në fabrikën e riciklimit dhe marr 8 mijë deri në 10 mijë lekë (të vjetra) në ditë”, shpjegon ajo. Ardit Gjoklaj, një djalë i ri 17-vjeçar erdhi në Tiranë verën e kaluar për të fituar para shtesë. Ai vdiq pasi u godit nga një buldozer natën e 7-8 gushtit në orën 03:00 të mëngjesit. Për të mbyllur çështjen, trupi i tij u zhvendos dhe gazetarëve iu ndalua aksesi. Në Shqipëri çështja e plehrave është bërë tepër e ndjeshme. Në vitin 2011, Partia Demokratike autorizoi importin e plehrave. Në vitin 2013, qeveria socialiste e Edi Ramës fitoi zgjedhjet dhe kishte premtuar se do të anulonte importin e mbetjeve. Dhe ai e shfuqizoi vendimin. Por, sot Kryeministri iu rikthye ligjit. Eduard Shalsi, një nga 3 deputetët e PS në pushtet, paraqiti ligjin e ri për importin e plehrave. Ai nuk e ka harruar premtimin e partisë së tij, por argumenton se kompanitë e riciklimit kanë nevojë për lëndë të para të importuara nga jashtë.

Trafikimi dhe aksidentet fatale

Që nga vdekja aksidentale e të riut verën e kaluar, landfilli i Sharrës është mbyllur. Dy burra qëndrojnë tek dera. Është e pamundur të hysh pa autorizim të posaçëm nga zyra e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Kryeredaktorja e televizionit privat A1News, Alida Tota, u shkarkua menjëherë pasi transmetoi aksidentin fatal në landfillin e Sharrës. Një investigim në vendin ku humbi jetën 17-vjeçari, bëri që edhe gazetari Artan Rama të humbiste gjithashtu vendin e punës. “Pronarët e televizionit përfituan një kontratë publike të parregullt prej 10 milionë Euro”, thotë gazetari Artan Rama.

Trafiku i paligjshëm nga Italia

Lavdosh Feruni, një aktivist dhe një nga themeluesit e AKIP, denoncon atë që ai e quan “mafia e mbeturinave dhe lobimi i saj në Shqipëri”. Për të, elita politike shqiptare manipulohet nga krimi i organizuar. Sipas një investigimi të kryer në Itali nga Projekti Italian i Investigimeve, policia kufitare italiane zbuloi transport të paligjshëm të materialeve të rrezikshme, si objekte elektronike, bateri etj. Sipas kësaj faqeje, biznesmenët italianë janë të lidhur me mafien dhe të përfshirë në këtë biznes. Pavarësisht nga kufizimet, Shqipëria do të kishte importuar më shumë se 700 mijë ton mbeturina në pak vite që do të vinin nga Franca. Në këtë vend të varfër, korrupsioni po bën kërdinë. Disa Euro për policët dhe doganierët dhe ata mbyllin sytë.

Fuqia e mafies së mbeturinave

Nga zyra e tij në Parlament, deputeti socialist Eduard Shalsi hedh poshtë akuzat për mafien e mbeturinave. Sipas qeverisë, ky është një ligj që përmbush standardet e BE dhe e lejon Shqipërinë të përshpejtojë integrimin e saj në BE. Gazetari Artur Zheji, mik i vjetër i Kryeministrit socialist, sot është i shqetësuar. Zgjedhjet po afrojnë dhe partia në pushtet ka nevojë për para. Sa i përket masave mbrojtëse të premtuara nga qeveria, ai dyshon për to.