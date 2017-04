Alarmi/Roberto Saviano për Euronews: Shteti Islamik kultivon marijuanë në Shqipëri

Shkrimtari dhe gazetari i mirënjohur italian Roberto Saviano ka lëshuar vërtet një bombë, për të cilën duhet të shqetësohen seriozisht autoritetet shqiptare, teksa është shprehur se marijuana në Shqipëri kultivohet nëpërmjet financimeve që vijnë nga Shteti Islamik. Saviano, një ekspert i çështjeve të krimit ndërkombëtar bën apel për të kthyer vëmendjen nga një qeveri gangstere që po e kthen vendin në avanpost të ISIS-it në Evropë

Shkrimtari dhe gazetari i mirënjohur italian Roberto Saviano, i cili ka denoncuar dhe raportuar vazhdimisht mbi veprimtarinë e grupeve mafioze italiane ka dhënë ditën e djeshme një intervistë për Euronews, që ka qenë e fokusuar tek krimi i organizuar ndërkombëtar. Saviano jeton në fshehtësi dhe gëzon mbrojtje speciale për shkak se kërcënohet me vrasje nga ana e mafies, që prej kohës kur nxori në pah sekret të mëdha të grupeve kriminale duke qenë i infiltruar brenda tyre. Saviano ka lëshuar vërtet një bombë, për të cilën duhet të shqetësohen seriozisht autoritetet shqiptare, teksa është shprehur se marijuana në Shqipëri kultivohet nëpërmjet financimeve që vijnë nga Shteti Islamik. Ai ka vijuar më tej duke shpjeguar se mediat kanë zgjedhur të mos thellohen shumë në kuptimin e situatës dhe ta lexojnë atë në mënyrë sipërfaqësore si një përplasje qytetërimesh në Mesdhe, por në të vërtetë duket se kemi të bëjmë me një përplasje mes grupeve kriminale, që përpiqen të kontrollojnë trafikun e drogës dhe qenieve njerëzore nëpërmjet nyjës më të rëndësishme që të nxjerr në Evropë. Ndërkohë lidhja që Saviano i bën parcelave shqiptare të kanabisit me ISIS nuk është një temë që preket për të parën herë pasi më parë ka pasur disa akuza të tilla edhe nga politikanë, media dhe gazetarë. “Të gjitha gomonet që kalojnë Mesdheun menaxhohen nga kartelet, por jo nga kartelet italiane siç mendojnë të gjithë. Mafia nuk ka gisht në këtë trafik. Janë grupet turke, libiane dhe libaneze që kanë investuar në trafikimin e njerëzve dhe Evropa nuk ka as idenë më të vogël për këtë zhvillim. Kartelet që menaxhuan mbërritjen e sirianëve në Evropë janë të gjitha pjesë e mafies turke, e cila është e njëjta mafie që menaxhon heroinën që vjen nga Afganistani. Shteti Islamik (ISIS), Kalifati, për shembull, ka tre burime kryesore fitimi, të gjitha nga aktivitete kriminale: shantazhi ndaj bizneseve, kontrabanda e naftës dhe kontrabanda e veprave të artit. Burimi i katërt është droga-katagoni që është një lloj meta-amfetamine ose marijuana që ISIS kultivon në Shqipëri”, deklaroi Saviano.