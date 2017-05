Alfano zyrtarizon krizën: Ballkani, i rrezikuar nga kriza politike në Shqipëri

Ministri i jashtëm italian kërkon një samit të ministrave të jashtëm të rajonit për shkak të situatës në Maqedoni dhe krizës politike në Shqipëri, çka rrezikon krejt stabilitetin e Ballkanit. Apelit i janë bashkuar edhe ambasadorët e Holandës dhe Zvicrës në Tiranë

Ministri i jashtëm italian, Angelino Alfano ditën e djeshme ka shprehur shqetësimin maksimal lidhur me tensionet e prodhuara nga krizat politike, që kanë pushtuar së fundmi vendet e rajonit të Ballkanit. Alfano ka deklaruar se janë alarmante shenjat e përkeqësimit të marrëdhënieve midis vendeve, ndërsa ka njoftuar se pikërisht për shkak të tensioneve aktuale ai do të zhvillojë një takim të ministrave të jashtëm të Ballkanit më datë 27 maj. Ai ka pasur në vëmendje edhe ngërçin që ka kapluar klasën politike të vendin tonë dhe mungesën e zgjidhjeve për këtë krizë, të cilën e ka cilësuar si të zgjatur. “Zhvillimet shqetësuese në Maqedoni dhe kriza e zgjatur politike në Shqipëri janë shenja serioze të përkeqësimit të marrëdhënieve ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, deklaroi Alfano. Në këtë fazë në duhet të ndalemi tek perspektiva e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke i ndihmuar ata në rrugën e tyre. Duhet t’i ndihmojmë këto vende në mënyrë që ato të çojnë përpara procesin e integrimit rajonal”, është shprehur Alfano. Ai gjithashtu ka nënvizuar se kohët e fundit në Ballkan është shënuar një rigjallërim i retorikës nacionaliste dhe euroskepticizmit, me një ndikim negativ jo vetëm në dinamikën e brendshme politike, por në përgjithësi në marrëdhëniet ndërshtetërore në rajon.

Reagime/Ambasadori i Zvicrës: Populli në Shqipëri kërkon zgjedhje të lira dhe të ndershme – Ambasadori i Zvicrës në Shqipëri Cristoph Graf ka komentuar situatën politike në vend. Ai ka bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe theksoi se partitë duhet të dialogojnë për të gjetur zgjidhjen e krizës. “Mendoj se në demokraci duhet respektuar vullnet i popullit, populli kërkon zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jam optimist se zgjedhjet do të mbahen dhe do të respektohen rregullat demokratike. Mendoj se duhet te duhet të ketë një kulturë dialogu”, tha ambasadori Graf gjatë një konference me Bankën e Shqipërisë. Ndërsa lidhur me ekonominë, ambasadori i Zvicrës theksoi nevojën që në rajon të ketë stabilitet, pasi ndikon në zhvillimin ekonomik. “Jemi këtu që të mbështesim një konferencë rajonale për çështjet makroekonomike që të kontribuojmë edhe për një mjedis të qëndrueshëm ekonomik. Zvicra është e interesuar për një Ballkan me prosperitet, ndaj e mbështesim këtë konference”, u shpreh Graf.

Ambasada e Holandës: Zgjedhjet në Shqipëri jo pa opozitën/ Ambasada e Holandës në Tiranë bën thirrjen që në zgjedhjet parlamentare të krijohen kushte për pjesëmarrje të të gjitha partive politike. Përmes një njoftimi për shtyp, ambasada holandeze kërkon nga partitë politike që të angazhohen fuqimisht për të zgjidhur krizën e krijuar. “Pas konsultimeve me ambasadën e ShBA dhe ambasadën e delegacionit të BE, Holanda i bën thirrje të gjitha forcave politike të vazhdojnë të angazhohen në një dialog për t’u siguruar që zgjedhjet të zhvillohen në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe pjesëmarrjen e të gjithë palëve politike”.

Kërkesa/Meta-Tajanit: Duam vëzhgues nga PE për monitorimin e zgjedhjeve/Kreu i Kuvendit dhe njëkohësisht presidenti i sapozgjedhur Ilir Meta ditën e djeshme i ka dërguar një ftesë zyrtare Presidentit të Parlamentit Evropian Antonio Tajani për prani të vëzhguesve ndërkombëtarë nga PE në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Në këtë letër Meta thekson rëndësinë e monitorimit të procesit zgjedhor, i cili i shërben cilësisë së procesit, por edhe legjitimitetit të rezultatit. “I nderuar Zoti President. Më lejoni t’ju informoj se më 18 qershor 2017 do të zhvillohen zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Duke marrë në konsideratë angazhimin e autoriteteve të Republikës së Shqipërisë për të garantuar një proces zgjedhor të rregullt, transparent, demokratik e në përputhje me standardet më të larta bashkëkohore ndërkombëtare, kam kënaqësinë t’ju përcjell ftesën në emër të Kuvendit të Shqipërisë për një grup vëzhguesish ndërkombëtarë nga Parlamenti Evropian. Besimplotë se monitorimi sa më i gjerë ndërkombëtar dhe vendor i zgjedhjeve të ardhshme parlamentare i shërben cilësisë së procesit por edhe legjitimitetit të rezultatit të tyre, lutem pranoni, i nderuar Zoti Tajani, ndjenjat e konsideratës time më të lartë”, thuhet në letrën e dërguar nga Meta.

Vasili: Jemi në një krizë politike, duhet të gjejmë zgjidhje gjithëpërfshirëse/ Teksa po kalojmë një moment kur kryeministri Edi Rama heziton të pranojë krizën e rëndë politike që ka mbërthyer Shqipërinë, nga LSI, kreu i saj i ri Petrit Vasili ditën e djeshme ka deklaruar shumë qartë se ndodhemi në kulmin e një krize, për të cilën duhet punuar që t’i jepet një zgjidhje konsensuale. Vasili ka rikonfirmuar edhe njëherë pohimin e presidentit të sapo zgjedhur Ilir Meta se LSI është gati të heqë dorë nga të gjitha postet qeveritare në funksion të një zgjidhjeje për krizën politike në vend. Sipas tij nuk ka asnjë sakrificë më të madhe në raport me mbajtjen e zgjedhjeve të lira e me standarde evropiane. “Sigurisht është një situatë krize politike. Këtë nuk kemi arsye pse ta fshehim. Është një krizë që kërkon maturi dhe largpamësi. Maturi për t’u menduar dhe largpamësi për të kuptuar efektin e veprimeve të sotme për të ardhmen e vendit. Ndaj ne kemi inkurajuar çdo zgjidhje që siguron zgjedhje të lira dhe me standarde. Edhe dje kam theksuar me gatishmëri e sinqeritet që në funksion të kësaj zgjidhjeje kemi vënë të gjitha postet tona në qeveri. Kam afirmuar zgjidhjen që ka dhënë zoti Meta më parë. Asnjë sakrificë nuk është më e madhe se rëndësia e zgjedhjeve me standarde e të lira. Ky ka qenë dhe mbetet pozicioni ynë edhe në moment e në ditët në vazhdim”, u shpreh Vasili.