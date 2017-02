Alternativa e Bashës: PD në pushtet do paguajë stazhet e punës për 10 mijë të rinj

Thirrja, në takimin me të rinjtë e degës 7 në kryeqytet: Më 18 shkurt rikthejmë dinjitetin e shqiptarëve/ “Me një grup të rinjsh demokratë diskutova për planin për të rritur financimin për arsimin, për të përmirësuar cilësinë dhe mundësitë për shkollim. Arsimi nuk është mall tregu, por është investimi më i rëndësishëm që bën një shoqëri për të ardhmen e saj. PD në pushtet do shpenzoj 24 milionë euro për të larguar 10 mijë të rinj shqiptarë nga kafenetë e për t’i stimuluar që të nisin stazhet e paguar të punës”

Nën ethet e përgatitjes për protestën e paralajmëruar të 18 shkurtit Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi ditën e djeshme një takim me të rinjtë e degës 7 në Tiranë, ku pjesëmarrësit në takim shprehën me bindje të plotë mbështetjen masive për lëvizjen e madhe që nis më 18 shkurt. Lideri i opozitës deklaroi para të pranishmëve se ajo e 18 shkurtit nuk do të jetë thjesht dhe vetëm një protestë me frymë opozitare, por një lëvizje për të rrëzuar aleancën e kriminelëve me pushtet dhe për të rikthyer dinjitetin e shqiptarëve.“Po ndodh diçka e madhe. Kudo në Shqipëri njerëzit po ngrihen, njerëzit po zgjohen, njerëzit po mobilizohen. Sepse më 18 shkurt nuk kemi thjesht një protestë opozitare, por fillimin e një lëvizjeje popullore për të rikthyer dinjitetin e nëpërkëmbur dhe mundësitë për çdo shqiptar, për çdo të ri në vend”, u shpreh Basha. Duke u shprehur se të rinjtë janë shtresa më e goditur nga qeveria, për shkak të papunësisë dhe pazareve që u bënë me ligjin e arsimit të lartë, Basha premtoi se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike ky ligj klientelist do të anulohet. “U jap fjalën sot, jo vetëm këtyre të rinjve, por të gjithë të rinjve shqiptarë. Akti im i parë do të jetë anulimi i ligjit për arsimin e lartë”, deklaroi lideri i opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se paratë e prindërve dhe paratë e taksapaguesve shqiptarë do të shkojnë për të financuar plotësisht universitetet publike dhe nuk do të ketë asnjë student që do të mbetet pa studiuar, apo të mbetet pa hyrë në Bachelor dhe Master sepse nuk paguan dot. Basha deklaroi se ka një plan konkret për integrimin e plotë të të rinjve në tregun e punës, duke shpjeguar se do të shpenzohen 24 milionë euro për të larguar 10 mijë të rinj shqiptarë nga kafenetë e për t’i stimuluar që të nisin stazhet e paguar të punës.“Do të financojmë stazhe pune të paguara për një vit për 10 mijë të rinj. Këto janë zgjidhjet që do të japë qeveria ime që vitin e parë. Po, kushtojnë 24 milionë euro në vit, që 10 mijë shqiptarë të mos rrinë kafeneve, por të fillojnë një stazh pune të paguar nga shteti muaj për muaj për një vit, me anë të cilit do të krijojnë njohje, do të krijojnë përvojë pune, do të jenë më të aftë për të hyrë në një treg pune që do të jetë i çliruar nga ankthi dhe stresi, nga taksat e larta dhe kërbaçi”, theksoi krye demokrati Basha. Basha ndau me të rinjtë optimizmin për ndryshimin që po vjen duke theksuar se 18 shkurti është një ditë shprese, një ditë besimi dhe bashkimi, që shënon fillimin e një lëvizjeje të madhe që nis me një vendim të madh, që do të merret në këtë datë ku do të triumfojë demokracia përballë kriminelëve. “Një vendim që do ta çojmë pastaj në çdo cep të Shqipërisë. Vendimi që përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, do të diktojmë një qeverisje ndryshe, një qeverisje të qytetarëve, një shtet ndryshe, jo shtetin që vret mundësinë, shpresën e çdo të riu dhe i detyron të emigrojnë apo të shkojnë në parcelat e drogës, por shtet i cili financon arsimin e tyre, financon përvojën e tyre të punës dhe mbështet hapjen e vendeve të punës, në radhë të parë për rininë”, nënvizoi më tej ai. Kreu i opozitës shqiptare deklaroi se kur qytetarët ngrihen, kur rinia ngrihet dhe kur në betejë janë të gjithë të bashkuar nuk ka qeveri të korruptuar e të inkriminuar që të vazhdojë të mbajë peng Shqipërinë, ta mbajë peng rininë dhe të mbajë peng prindërit e tyre apo interesin publik.