Alternativa e opozitës/Shteti të paguajë 200 kW energji për familjet e varfra

Kreu i opozitës, Lulzim Basha: “Pamundësia për të paguar dritat prodhoi vetëvrasjen në Kamëz, shteti ynë do të paguajë 200 kw energji për familjet e varfra”

Për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Kamëz ka reaguar edhe Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili nëpërmjet një postimi në Facebook është shprehur se kjo dramë e përsëritur shpesh në tre vitet e fundit dhe që lidhet me pamundësinë për të paguar faturën e energjisë elektrike duhet të marrë fund njëherë e mirë duke shmangur humbjen e jetëve të shqiptarëve të tjerë.“Ku kam mundësi unë të paguaj kaq para? Veç të vras veten…” Këto kanë qenë fjalët e fundit të 31-vjeçarit Klajdi Muça, në zyrën e OSHEE-së në Kamzë, që janë dëgjuar nga dhjetëra dëshmitarë mesditën e së hënës. Fatura që i duhej të paguante, në mënyrë që OSHEE-ja të mos i priste dritat, ishte 80 mijë lekë të rinj. Klajdi, babai i një fëmije të mitur, në pamundësi të sigurimit të shumës së parave i ka dhenë fund jetës duke u vetëvarur”, shkruan Basha në Facebook. Lideri i opozitës së vendit është shprehur se me ardhjen në pushtet qeveria e djathtë nuk do të lërë asnjë familje në errësirë për shkak se nuk paguan dot energjinë. Basha thotë në shkrimin e tij se shteti nën qeverisjen e tij do të paguajë deri në 200 kë energji për muaj për familjet në pamundësi ekonomike. Ai ka vijuar më tej duke thënë se në qeverinë e drejtuar prej tij buka, uji dhe dritat do të jenë të garantuara për çdo familje shqiptare dhe qytetarët nuk do të jenë më të harruar dhe të braktisur në dëshpërim.