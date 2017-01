AMA përmbyll skandalin e licencës televizive, operatorët denoncojnë vendimin

Skandal i Autoritetit të Mediave Audiovizive. Bordi i drejtuar nga Gentian Sala i ka dhënë licencën kombëtare private për transmetime audiovizive në shkelje flagrante të ligjit shoqërisë ADTN. Vendimi është marrë me shumicë të thjeshtë, 4 pro e tre kundër, duke cenuar rëndë ligjin për mediat audiovizive të vitit 2013

Skandal i Autoritetit të Mediave Audiovizive. Bordi i drejtuar nga Gentian Sala i ka dhënë licencën kombëtare private për transmetime audiovizive në shkelje flagrante të ligjit shoqërisë ADTN. Vendimi është marrë me shumicë të thjeshtë, 4 pro e tre kundër, duke cenuar rëndë ligjin për mediat audiovizive të vitit 2013. Në nenin 19 ai përcakton qartë, se kjo licencë jepet vetëm me shumicë të cilësuar, pra me 5 vota, por ky nen është shkelur gjatë ditës së djeshme. Në mbledhjen e tensionuar, Kreu i AMA-s Gentian Sala, tha se vendimi i thjeshtë bazohet në ligjin për funksionimin e organeve kolegjiale. Anëtarët që votuan pro, thanë se votimi me shumicë të thjeshtë parashikohet në këtë ligj, kur në dy votimet e mëparshme nuk arrihet shumica e cilësuar. Por ky argument qesharak rrëzohet po nga ky ligj, i cili përcakton qartë, se ai vihet në zbatim vetëm kur një institucioni i mungon ligji organik, bordi drejtues dhe rregulloret e brendshme. AMA ndërkohë ka edhe ligj organik, edhe bord drejtues, edhe rregullore. Të gjitha ato detyrojnë votim të cilësuar për ndarjen e licencave kombëtare private. Madje rregullorja saktëson në nenin 20, se kundër vendimit të AMA-s palët i drejtohen gjykatës. Ndërkohë anëtarët e AMA-s nuk pranuan të komentonin vendimin e mbledhjes. Votimi antiligjor i mbajtur ditën e djeshme ishte paralajmëruar nga bordi i AMA-s, që u mblodh në mënyrë ilegale pak ditë më parë vetëm për të ezauruar të ashtuquajturin votim të dytë me shumicë të cilësuar. Po ashtu, AMA nxitoi të merrte vendim me shumicë të thjeshtë edhe pse nuk u respektuan kritere të tjera ligjore, si e drejta e ankimimit për vendimit e mbledhjes së datës 29 dhjetor apo edhe dërgimi i çështjes në Prokurori nga dy subjekte të s kualifikuara nga gara. Vendimi i kësaj të premteje u paralajmërua një ditë më parë edhe nga opozita, ku anëtari i Komisionit të Medias Luçiano Boçi, tha se Autoriteti i Medias Audiovizive e kishte bërë gati vendimin, ndonëse procesi ligjërisht konsiderohet i përfunduar. Sipas demokratëve, me këtë vendim, AMA u jep monopolin subjekteve të caktuara në tregun e mediave.

Endira Bushati: Organizata kriminale më e fuqishme në vend është vetë shteti, blerja e paketave të Digitalb, është vjedhje e organizuar nga shteti/ Ish-kryetarja e AMA-s, Endira Bushati nëpërmjet një postimi në profilin e saj në Facebook ka reaguar për skandalin e ndodhur gjatë ditës së djeshme, ku bordi i këtij institucioni i drejtuar nga Gentian Sala i ka dhënë licencën kombëtare private për transmetime audiovizive në shkelje flagrante të ligjit shoqërisë ADTN. Bushati shprehet se organizata kriminale më e fuqishme në vend është vetë shteti, sepse urdhëroi AMA-n që gjatë ditës së djeshme t’i dhuronte licencën e tretë Vjollca Hoxhës dhe Digitalb-it. Ajo vijon më tej duke e cilësuar kreun aktual të AMA-s një kamikaz të Digitalb dhe gjithë sistemi është i korruptuar pasi sipas saj as Vlahutin, Lu, OSBE dhe KiE nuk flasin por heshtin, siç bën kur ish-kryetaren e AMA-s e kërcënuan me jetë. “Po kur… Organizata Kriminale më e fuqishme në vend … është vetë Shteti, çfarë bëhet?????? Sot, AMA, me dhunë, me 4 vota, kur ligji kërkon shumicë të cilësuar prej 5 votash, i dha licencën e tretë Vjollca Hoxhës dhe familjarëve të saj! Sot, AMA licencoi si operator kombëtar shoqërinë ADTN, të krijuar më 13 shtator 2016, dhe që ka aksioner të vetëm 100% shoqërinë Digitalb! Kështu, nga 5 licenca kombëtare: Një licencë e mori Top Channel. Të dytën në kundërshtim me ligjin e mori Digitalb, dhe të tretën e mori ADTN që është në pronësi të Digitalb. Sandri “lëvizi” Gjykatën Kushtetuese, që bashkë me bashkëshorten të kishin 80% të aksioneve për licencën e vet. Të 4 licencat nuk morën asnjëra 5 votat e kërkuara nga ligji. Dhe, kur TCH, Klan dhe DGA e fituan në shkallë të parë, AMA dhe Avokatura e Shtetit, në shpërdorim të detyrës, “çuditërisht” nuk e ankimuan në Apel. Sot, AMA me dhunë i dha licencën e katërt ADTN-së! Prokuroria hesht! Rama bën sikur nuk kupton, ndërkohë që nën dhe, kërcënoi e shantazhoi këdo që kundërshtonte. Vlahutin, Lu, OSBE dhe KiE heshtin! Ashtu siç heshtën, kur një shtet i tërë, me parlament e prokurori donin të hiqnin me çdo mjet e me çdo kusht Endira Bushatin nga kreu i AMA-s… Ashtu siç heshtën, kur unë personalisht u kërcënova me jetën time e të familjarëve nga Alban Jaho, Drejtor i Digitalbit! Thuajse të gjithë televizionet heshtën, prokuroria mbylli çështjen! Ashtu siç folën me gjysmë zëri, kur Balla, “papritmas” propozoi shfuqizimin e nenit 62 të ligjit, që pengonte një person dhe familjarët e tij të kishin më shumë se 40% të aksioneve në një licencë kombëtare! Prokuroria tërësisht e kapur dhe nën makthin e Vettingut, nuk vepron. Dëshmitarët janë aty: Sami Neza, Suela Musta dhe Agron Gjekmarkaj, me integritet e qytetari të lartë qëndruan para presioneve e shantazheve. Por, kjo prapë nuk mjaftoi para dhunës së kamikazit të Digitalb-it, Gentian Sala!

Si mund të mundet një organizatë kriminale, kur në krye të organizatës është vetë SHTETI”, shkruan Bushati.