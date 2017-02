Analiza 2016/Majlind Lazimi: Posta trefishoi fitimin e parashikuar, në 2017 sfidë dixhitalizimi në zonat rurale  

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare jep lajmin: Në Maj 2017 rriten pagat dhe shpërblehet stafi

Si çdo vit, edhe këtë herë Posta Shqiptare organizoi konferencën për analizën e performancës ekono mike për vitin 2016. Këtë vit, shifrat duket të jenë disa herë më pozitive krahasuar me 2015, duke tejkaluar edhe pritshmëritë e parashikuara për vitin 2016 me një fitim prej 140 milion lekë të reja ose trefishin e asaj çfarë ishte programuar.

Shërbimet postare vazhdojnë të kenë peshën më të rëndësishme në të ardhurat e Postës Shqiptare me rreth 51%. Shërbimet financiare e bankare pasojnë ato postare duke sjellë 41% të të ardhurave, ndërkohë që pjesa e mbetur vjen nga shërbime të tjera që kompania ofron në zyrat e saj. Një nga pikat më të forta të kompanisë vazhdon të mbetet rrjeti i madh i zyrave postare në të gjithë territorin e vendit duke i shërbyer të gjithë qytetarëve në qytete dhe në fshatrat më të thella.

Gjatë fjalës së mbajtur gjatë kësaj konference, Drejtori i Përgjithshëm, Majlind Lazimi theksoi se: – “Ne jemi të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm se suksesi financiar i arritur në 2016 nuk mund të jetë stacioni ynë final në vizionin drejt transformimit dhe modernizimit të Posta Shqiptare, për ta kthyer atë në një shoqëri lider në tregun e shërbimeve postare, financiare, bankare si dhe në shërbimet e pagesave, në një kohë kur konkurrenca në treg dhe pritshmëritë e klientëve tanë, sa vijnë e rriten”. Lazimi shtoi se modernizimi shërbimeve është një domosdoshmëri dhe zgjidhja e vetme për t’ju përgjigjur nevojave të konsumatorëve dhe konkurrencës të një tregu që tashmë është liberalizuar plotësisht.Në këtë kuadër, projektet më të rëndësishme me fokus dixhitalizimin e shërbimeve në të gjitha zyrat postare në çdo skaj të vendit do të jenë: Projekti “Digital Post Office” – krijimi i platformës së tregtisë online në bashkëpunim me Postën Turke; projekti i bankomateve postare, i cili do të implementohet brenda tremujorit të parë të 2017; dixhitalizimi i sistemeve menaxhuese të burimeve njerëzore, financës, logjistikës, etj. Posta Shqiptare në vazhdimësi ka nënshkruar një sërë marrëveshjesh të reja me institucione publike e private, të cilat kanë rritur ndjeshëm të ardhurat vjetore.

Më tej, Lazimi vlerësoi sërish rëndësinë që ka mbështetja e nismës zyrtare të ndërmarrë nga Posta Shqiptare për krijimin e Postbankës, e cila ende mbetet një ambicie afatmesme për kompaninë që aspiron të kthehet në Postë-Bankë duke iu referuar modeleve të disa vendeve të zhvilluara, të cilat e kanë aplikuar me sukses.

Për vitin 2017, finalizimi i projektit për rikonstruksionin e plotë të godinës së Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare dhe vazhdimi i planit për rikonstruksionin e më shumë zyrave postare në të gjithë vendin (të cilat janë amortizuar dhe duhen kthyer në kushte optimale pune dhe shërbimi)mbeten objektiva parësore. Ndërkohë që përgjatë vitit 2016 u krye rikonstruksioni i plotë i gati 40 zyrave postare në të gjithë vendin.

Duke falënderuar punonjësit e kompanisë, që kanë punuar me ndershmëri dhe përkushtim, Drejtori i Përgjithshëm nuk nguroi të bënte publik edhe lajmin optimist për rreth 2500 punonjësit e Postës Shqiptare, duke njoftuar rritjen e pagave të tyre me mesatarisht 10% në 1 maj si dhe dhënien e një shpërblimi vjetor për rezultatet pozitive të arritura gjatë 2016, i cili po ashtu do të aplikohet brenda muajt Maj 2017.