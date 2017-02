Analiza/ Bashkimi qytetar i 18 shkurtit frikëson Ramën, e detyron të dëbojë deputetët nga Tirana e t’i shpërndajë nëpër zona

Kryeministri Edi Rama, njëherësh kreu i PS-së, në mbledhjen e grupit parlamentar të selisë rozë u ka bërë thirrje deputetëve të tij që të dalin në terren për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Kryeministri Edi Rama u ka dhënë porosi të deleguarve që të dalin dhe të shpërndahen në zona elektorale që u takon. “Mos u merrni me protestën. Dilni në terren e punoni. Deputetët të shpërndahen nëpër zona, të deleguarit nëpër qarqe. Të enjten përgatituni për parlament. Mos u merrni me komentet e protestës së tyre”, ka thënë kryeministri Rama. Që prej ditës së shtunë, Partia Demokratike nisi protestën kundër keq-qeverisjes, ndërsa në tubim morën pjesë rreth 500 mijë shqiptarë, në mesin e së cilëve gjeje me mijëra votues të së majtës që kanë humbur besimin tek qeveria e kriminelëve. Në protestën, të cilës iu bashkuan dhe aleatët e PD-së, kreu i opozitës, Lulzim Basha duke përmbushur vullnetin e aleancës së qytetarëve kërkoi largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike deri në sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Opozita duke vlerësuar shfaqjen dinjitoze të qytetarisë dhe dëshirën për rezistencë ndaj qeverisë vendosi që protesta madhështore të rrjedhë në një linjë tjetër, që konsiston me vijimin e saj në ambientet e një çadre të ngritur në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, përballë zyrës së Edi Ramës, nga ku janë firmosur tenderat korruptiv, nga ku është dhënë urdhri për dorëzimin e pushtetit tek kriminelët e narkotrafikantët dhe prej së cilës janë ideuar zgjedhjet fasadë që kryeministri i dështuar pretendon të zhvillojë. Prijësin e sarajeve të Surrelit e ka kapluar kështu frika dhe këtë konstatim përveçse e konfirmon strukja 48 orëshe që nga nisja e protestës madhështore të 18 shkurtit, e vërteton edhe kërkesa në mbledhjen e grupit të partisë së tij për të mobilizuar strukturat në një kohë rekord. Zbritja në shesh e rreth gjysmë milioni shqiptarësh e ka bindur plotësisht Edi Ramën për faktin se popullariteti i 2013-ës tashmë është regjistruar në librin e historisë si një mit dhe shqiptarët kërkojnë ndryshimin, të cilin e shohin përtej tij dhe rrjetës me oligarkë të korruptuar që ai ka thurur rreth vetes. Realisht mobilizimi qytetar shfaqi të shtunën bindjen se ky palo-kryeministër ka dështuar të çojë përpara reformat që i propagandon si të arrira dhe në kuadër të zbatimit të tyre i ka hapur rrugë vjedhjes galopante, favorizimeve të klientelës dhe mbështetjes ndaj bandave. Për të gjitha këto është në dijeni dhe vetë i akuzuari dhe përgjegjësi kryesor Edvin, ndaj ditën e djeshme me tonin agresiv dhe vendimin për të dërguar me mision në zona njerëzit e partisë së tij tregoi që pavarësisht se ka përgatitur blerjen e një mandati të dytë me para të pista dhe zgjedhje fasadë, ai ende nuk ndihet i sigurt pasi kuptoi se forca e bashkimit qytetar është aq e madhe sa mund të ndalë të gjitha hordhitë e parapërgatitura nga ai dhe hienat e tij. Frika hipotetike e Ramës nga vullneti i qytetarëve për të ndryshuar fatet e vendit dhe vota e lirë, tashmë nuk është më e tillë, por është pjekur dhe ka marrë formë, ndaj të jemi të bindur se të gjitha këto lëvizje të detyruara në bazë me urdhër të kryedështakut përbëjnë në vetvete tmerrin nga forca e demokracisë dhe përpjekje për ta ndalur atë nëpërmjet shantazheve, dhunës dhe parave të pista.