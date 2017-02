Analiza/Denion Meidani: “Po ambasadores Vlahutin, a do ia revokojë vizën ambasada e SHBA?”

Akuza tepër të rënda drejtuar Ambasadores së BE në Tiranë vijnë nga një gazetë europiane, ajo “New Europe” (fotot e së cilës po i bashkëngjis më poshtë). Blerja e një vile në Tiranë me dyfishin e çmimit ka ngritur dyshime nga kjo gazetë deri për korrupsion apo mbi pagim të qëllimshëm në letra për përfitime. Gjithashtu ambasadorja Vlahutin akuzohet nga kjo gazetë për suport të tepruar e të paarsyeshëm në dukje të parë ndaj Ramës dhe interesave të tij pavarësisht në përputhen ato me të popullit të tij apo me misionin e saj në këtë vend. Këto akuza vijnë vetëm pak ditë pas akuzave tepër të rënda që jo më pak se vetë Prokurori i Përgjithshëm i vendit tonë bëri ndaj Ambasadorit Amerikan për shantazhim të institucionit të akuzës për mbyllje të hetimeve mbi disa dosje sensitive. Gjithashtu Prokurori vuri alarmin se ai ka qenë kundër jo Reformës në Drejtësi, por mbështetjes së dhënë nga faktorë diplomatike në Tiranë ndaj ekspertizës e influencës së tyre korrozive në hartimin e kësaj reforme nga elementë të ish-Sigurimit të shtetit të financuar dhe nga faktori Soros, të cilin vetë Presidenti Amerikan e ka konsideruar fronti i të keqes e shumë më tepër. Këto e të tjera akuza tepër të rënda të hedhura në eterin shqiptar në pak ditë si nga krerë institucionesh, ministra, deputetë, opozita e ambasadorë vazhdojnë të mbeten pa përgjigje e veprim si shumë më parë porsi llum në një kënetë të madhe. Ama më bën çudi sa shpejt u përshtatën dhe disa ambasadorë të huaj të akredituar në Shqipëri me stilin tonë bizantin të të bërit politikë e më shumë…