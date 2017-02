Analiza/Pasi i lypi farë kosi Erdoganit, Rama pandeh se ua bën dhallë mendjen shqiptarëve me rrenat e dritave

Ndërkohë që Rama flet krenar për rritjen e bilancit të OSSHE-së, askush nuk ka kurajon të pranojë rritjen e çmimit të energjisë elektrike, masat ekstreme që u morën për kryefamiljarët që nuk kishin mundësi pagimi dhe viktimat që shënoi kjo reformë. Lulzim Basha foli për reforma e Edi Ramës në energji dhe politikës së tij që ka braktisur qytetarët duke menduar vetëm për pushtetarët, duke bërë thirrje qytetarëve të ngrihen në protestë në datë 18 shkurt me premtimin se Partia Demokratike nuk do të lërë asnjë familje në errësirë. Vetëm para pak kohësh Rama deklaronte se “nuk ka krizë të energjisë elektrike por vetëm krizë të injorancës”. Ja pra në distancë kohore doli se injoranca e vetme ekziston në radhët e kësaj qeveria pasi kriza e energjisë ekziston në çdo qytet, fshat dhe familje. Ndërkohë që trumbetohet rritja e bilancit të OSSHE-së, nuk flitet për rritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe për masat ekstreme që u morën për kryefamiljarët që nuk kishin mundësi pagimi. Çmimi i energjisë u rrit nga 7.7 në 9.5 lekë për familjarët, pa llogaritur këtu edhe 20 për qind TVSH! Një pjesë të mirë të bizneseve i çoi në falimentim nga 1 Janar i vitit2015, bizneset paguajnë 12% më shumë për energjinë elektrike. Çmimi i energjisë elektrike nga 10,2 lek/kËh është rritur në 11,4 lek/kËh – Ky është sot një fakt zyrtar Papunësi, varfëri, rritje taksash, rritje çmimesh, kjo është qeverisja Rama, e cila rrit çmimin e energjisë për të mbuluar humbjen dhe vjedhjen e miliarda dollarëve që i shkaktoi vendit me marrëveshjen CEZ, si edhe vjedhjet ashiqare të administratës së tij, që bëjnë me pagesat e qytetarëve. Burgimi sigurisht nuk ishte për ti ndihmuar ata por për tu mburrur me natyrën kriminale që karakterizon tashmë këtë qeveri. Një qeveri që ka në ndërgjegjen e saj viktima në pamundësi për të mbajtur familjen. Ndërkohë që kërcënohet me burgim mospagimi i faturave, askush nuk mban përgjegjësi për ndërprerjen e energjisë, pikërisht ditën e djeshme në zona të Tiranës ka pasur mungesë të energjisë elektrike.

Denoncimi/ Drejtori i OSHEE në Shkodër, person me precedent penal/Ish Kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij on line, facebook, mesaxhin e një qytetari i cili shkruan për rastin e një të inkriminuari i cili mban aktualisht pozicionin e Drejtorit të OSSHE-së. Personi në fjalë, Ersi Sulejmani sipas denoncimit të qytetarit dërguar me mesazh, ka vrarë në bashkëpunim me kushëririn e vet një person në qytetin e Kamzës por kundrejt tij nuk është marrë asnjë masë administrative, madje qytetari shkruan se as mediat nuk e denoncojnë rastin e një krimineli, i cili nuk dihet nga kush mbrohet:”Përshëndetje Doktor Sali Berisha.. po ju dërgoj këtë lajm që askush nuk po e nxjerr në gazetë apo nuk po marrin masa administrative kundrejt këtij personi, Ersi Sujlemani është person me precedent penal person i inkriminuar që nuk e di se kush po e mbron atë person .. ai dhe një kushëriri i vet ka therur me thikë një person në mes të Kamzës vite më parë..dhe tani është drejtor i OSSHE-së, si ka mundësi që mbrohet ky kriminel” Përfundon mesazhi i qytetarit.