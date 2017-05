Analiza/PD edhe sot si 26 vite më parë, parti që sakrifikon në ‘shërbim’ të interesit publik

Edhe 26 vite pas rrëzimit të diktaturës, pas shkelmosjes së regjimit më të egër për shqiptarët, PD dhe qytetarët gjenden sërish në shesh, në kërkim të zgjedhjeve të lira e të ndershme. Sot, në vitin 2017 një grusht oligarkësh të etur për pushtet e para kërkojnë me ngulm që të zëvendësojnë demokracinë e vërtetë me demokracinë fasadë. Pikërisht uzurpimi i demokracisë, deformimi i vullnetit qytetar ka detyruar PD-në të përballet me bandën Qeveri, e cila si mision të vetin në këtë mandat të parë kishte ngritjen në piedestal të drogës dhe korrupsionit. Investimi madhor në këto vite i Ramës kryeministër ishte ndarja e pushtetit me kriminelët. Rroshët, Prengët, Bushët dhe narkoman-ët e tjerë ishin të përzgjedhurit e Ramës për të përfaqësuar qytetarët e ndershëm e të pambrojtur. Kur ky kryeministër i çartur nuk u mjaftua nga varfëria, mjerimi, zhgënjimi që mbolli në vend, kërkon që përmes pushtetit të drogës e krimit ta kthejë Shqipërinë në një pronë të tijën. Ndaj qëndresa e opozitës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të kapura nga krimi dhe droga është nevoja imediate që kërkon Shqipëria e Republikës së Re. Kjo Republikë e Vjetër me këtë kastë politike që i është nënshtruar tërësisht korrupsionit dhe hajdutërisë së pasurive të shqiptarëve nuk mund të marr peng rrugëtimin 26 vjeçar . Vendi prej më shumë se dy muajsh ndodhet në një krizë të thellë politike. Kreu Basha ka bërë të pamundurën që të ofrohet për dialog në mënyrë që të mos rrezikohemi të kthehemi hapa pas. Ndaj ky kryeministër e ka të vështirë të dorëzohet dhe t’i bashkohet dialogut konstruktiv që prej javësh kërkon lideri i PD. Partia Demokratike në të gjithë rrugëtimin e saj është gjendur përballë vështirësive të mëdha dhe në këto momente kritike është sakrifikuar gjithmonë në të mirë të ecurisë së mbarë të vendit. Ndaj edhe përpjekja e kreut Basha është për të gjetur zgjidhje dhe për të mos lejuar që vendi të marr të tatëpjetën e t’i dorëzohet krimit e drogës. Misioni politik i PD është të mbroj fort, pa u përkulur dhe e paepur, të gjithë vlerat me të cilat ajo u themelua. Të mbroj fort ëndrrën e shqiptarëve, standardet e lirisë dhe Demokracisë dhe sigurisht një të ardhme më të mirë për shqiptarët. Sot Basha dhe PD, nuk janë thjesht një lider dhe një Parti politike, por janë një më shumë. Janë pengesa e fundit, kundër instalimit të një sistemi totalitar dhe po ashtu ecuria premtuese në rrugën evropiane.