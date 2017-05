Analiza/Po sosen ditët e qeverisjes së mbrapshtë dhe antikombëtare

Kush mund të kishte menduar në vitin 1992, kur regjimi komunist u përmbys si sistem, që përsëri shqiptarët mundet që të votonin si në kohën e Enver Hoxhës, pa asnjë alternativë tjetër vetëm alternativën bolshevike që u ofrojnë shqiptarëve pinjollët e kriminelëve të diktaturës komuniste. Jo, as në ëndërr nuk ishte parë. Kam parë dikund në një bjeshkë, kur ujku u kishte rënë një tufe me dele dhe njërën prej tyre po e tërhiqte zvarrë një monopati. Ishte mjaft për t’u çuditur që delet e tjera në vend që të iknin nga bisha e egër, me vrap e ndiqnin ujkun nga pas,ani pse vazhdonte që ti gërmiste një e nga një në humnerë. Bariu i shkretë anipse bërtiste sa i hante zëri,delet ujkun e ndiqnin. A mos vallë ne shqiptarët po imitojmë delet përballë një skizofreni të tillë si Edvin Rama që po na gërmisë në humnerën e tmerrshme të varfërisë dhe mjerimit si në kohën e regjimit komunist? Si është e mundur që Shqipërinë tonë, më e bukura lule e Europës, që të gjithë ja kanë zili, për resurset natyrore pa shembull tjetër në botë, për diellin e ngrohtë, detin e kaltërt, bjeshkët me bukuri përrallore ku lulet dhe bora rrinë pranë e pranë, për pasuritë nëntokësore që kush nuk ja ka zili, për pemët që rritën nga gështenja në veri dhe ulliri e portokallet në jug, kjo tokë e mbushur me të gjitha të mirat që Zoti e ka shpërblyer këtë popull fisnik, të katandiset në vendin më të varfër të Europës dhe nga më të varfrit e botës. Fushat pjellore dhe malet e virgjër të mbillen me drogë. Si është e mundur që nga kjo perlë e Europës shqiptarët të ikin në një eksod biblik si nga një tokë e mallkuar? Dhe më bien ndërmend fjalët e Abdyl Bej Frashërit, që i lodhur për hallet e Shqipërisë pat thënë se,”kam frikë të madhe shumë se populli shqiptarë është popull i pa fat”. Po përse vallë nuk po na ndahet kuçedra komuniste që përsëri pas 26 viteve të rënies së komunizmit dhe sistemit komunist monopartiak, të na përsëritet e kaluara e zezë, kundër së cilës dhanë jetën mijëra martirë që luftuan sa mundën kundër murtajës komuniste, për t’ju bashkuar Europës Demokratike? Po e dëgjojmë të sëmurin psiqik të “Rilindjes”, që ka ngulur këmbët “si gomari në baltë” dhe nuk largohet nga karrigia. Duke ulëritur sa një skaj në një skaj tjetër të Shqipërisë, deklaron se, “të përgatitemi për të luftuar që me 18 Qershor të korrim një fitore spektakolare, ku populli do të na votojë edhe pa opozitën”. Duhet parë se kush është i çmenduri këtu në këtë pjesë. Sigurisht është Edvin Rama një këlysh i Enver Hoxhës, i biri i një krimineli të diktaturës komuniste, që po e dërgon Shqipërinë drejt humnerës. Me 18 Qershor, Edvin Rama do të luftojë si Don Kishoti i Miguel de Servantes me mullinjtë e erës. Na mbiu këtu në Shqipëri ky Edvin Rama si prerje me Don Kishotin e Mançës, i cili në kohë të tjera,kërkonte të sillte një kohë tjetër që njerëzit e kishin lënë prapa njëherë e përgjithmonë. Në analogji, por që Edvin Rama i shëmbëllen shumë Don Kishotit nga përshkrimi që i bën dramaturgu spanjoll, po kërkon që të restaurojë në Shqipëri sistemin monopartiak bolshevik në hundët e Europës. A do të jemi vallë ne shqiptarët si ato delet që i shkojnë prapa ujkut që po i therte një e nga një? Shpresoj se jo, nuk mundet që të ndodhë. Nuk mundet që shqiptarët të shkelin mbi eshtrat e atyre qindra e mijëra burrave dhe grave që u flijuan në altarin e lirisë duke kundërshtuar diktaturën komuniste, për liri dhe demokraci. Dhe tani pinjollët e kriminelëve që vranë vëllezërit dhe baballarët tanë të na vrasin përsëri, të na vrasin demokracinë dhe lirinë. “Dhe nuk u shuajt jo shqiptaria”, shkruan poeti jonë i Rilindjes Kombëtare. Dhe demokratët e Shqipërisë, të gjithë shqiptarët që u dhimbset Atdheu dhe liria,janë ngritur në këmbë të djathtë dhe të majtë qofshin me në krye Lulzim Bashën, me një protestë pa shembull tjetër në të gjithë Europën ish komuniste në mbrojtje të lirisë dhe demokracisë, në mbrojtje të votës së lirë, duke ju lutur Zotit. Është një rrugë pa kthim,një vendosmëri të tillë si për jetë a për vdekje, shko dhe shikojë aty në “Çadrën e Lirisë”. Njerëz të vendosur, se nuk do të largohen pa larguar nga pushteti Edvin Ramën, ky këlysh i Enver Hoxhës që e mbushi Shqipërinë me drogë për të helmuar shqiptarët dhe për të mbushur thasët me paratë e korrupsionit për klikën e tij enveriste. Po helmon të gjithë Europën me drogë ky bolshevik i ndyrë dhe i pandreqshëm. Na e bëri Shqipërinë tonë si lule, që mbillen të gjitha pemët dhe drithërat mbi sipërfaqen e tokës dhe harlisën në këtë tokë pjellore, na e bëri Shqipërinë Kolumbi në zemër të Europës. Dhe tani me këto trafiqet e ndyra të drogës,me para që ka grumbulluar sa një mal pranë një populli të varfër dhe të uritur,po kërkon që t’u blejë shqiptarve edhe shpirtin. Është mjaft për t’u çuditur me disa deklarata të disa liderëve të Europës, që duke parë gjendjen për t’u shqetësuar në Shqipëri, të rrëshqitjes nga demokracia në një komunizëm të hapur enverist, predikojnë duke kundërshtuar protestën e popullit që kërkon themelin e demokracisë, kërkon zgjedhje të lira dhe të ndershme, në unison me Edvin Ramën, deklarojnë se “zgjedhjet do të njihen edhe pa opozitën, OSBE dhe ODIHR do të monitorojë zgjedhjet në Shqipëri”. Çfarë idiotizmi politik. Nuk e keni provuar regjimin komunist o njerëz të mirë. Po vallë OSBE dhe ODIHR, përse nuk ka monitoruar zgjedhjet edhe në kohën e diktaturës komuniste. E njëjta ishte. Shqiptarët votonin kot, pa asnjë alternativë. Dhe kush po e dëgjon Evropën Demokratike, ëndrrën e shqiptarëve për t’ju bashkuar familjes evropiane po mbetet i habitur. Po ku është demokracia dhe çfarë do të monitorojë Europa kurë populli shqiptarë nuk ka alternativë tjetër për të votuar vetëm alternativën e “Rilindjës”,një neokomunizëm monopartiak të shpifur enverist. Por askush mos të mendojë se populli shqiptarë do të pranojë diktaturën moniste të Edvin Ramës. Ata liderë të Europës që po i zën era e hashashit të Edvin Ramës sa shkelin në Shqipëri,nuk janë Evropa që shqiptarët kanë aspiruar në shekuj. Europa është në krizë dhe duket se nuk ka një unison për problemet e kërcënimit të demokracisë në Shqipëri. Nuk është harruar akoma “Masakra e Srebenicës” që Europa neglizhoi Millosheviçin atë “Kasapin e Ballkanit” dhe populli i Bosnjës përjetoi ditët më të zeza të ekzistencës së tij. U kërkua ndërhyrja e Amerikës që Ballkani të çlirohej nga diktaturat e fundit komuniste në Ballkan. Kjo trajektore po duket se po përsëritet përsëri pas dy dekadave. Rusia, kjo kuçedër e vjetër po kërcënon përsëri Ballkanin me plane revanshiste për të ndikuar në demokracitë e brishta, për t’i deformuar dhe nënshtruar për interesat e saj hegjemoniste. Gazeta 55 ka patur shumë të drejtë që gjithnjë dhe vazhdimisht ka demaskuar marrëdhëniet e fshehta Rama-Vuçiç në dëm të interesave kombëtare. Tani ato po shihen hapur. Tradhtia kombëtare është e afirmuar nga Edvin Rama dhe klika e tij bolshevike. Po shihet se emisarët europian që po vijnë në Shqipëri për këtë krizë të thellë politike,sociale,ekonomike,të luftës së shqiptarëve për të mbrojtur votën e lirë që është themeli i demokracisë, po shihet me skepticizëm. Bashkimi Evropian vetë është në krizë. Anglia është larguar nga unioni evropian dhe ky veprim është përshëndetur edhe nga Presidenti Trump i Amerikës. Të lutem Evropë, nëse nuk je në gjendje që të ndihmosh popullin tim në luftën për mbrojtjen e demokracisë,mos na merr në qafë si popullin e Bosnjës. Ta thirrim Amerikën vëllezër. Për ne shqiptarët ka qenë Zoti në qiell dhe Amerika në tokë. Le të lëpihet Edvin Rama duke hedhur fall nëpër oturakët e haleve të Evropës. Demokratët e Shqipërisë, i gjithë populli shqiptar që aspiron për demokraci sot e ka ndarë mendjen, nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri me Edvin Ramën Kryeministër. Piskama e këtij populli të vuajtur dhe në mjerim nga një qeverisje bolshevike, do të dëgjohet në të gjithë botën. Të sëmurit psiqik po i sosen ditët në këtë qeverisje të mbrapshtë dhe antikombëtare, si kandilit që s’ka më vaj. Në qoftë se Edvin Ramës i bien kokës dhe po thotë “kërcet tavani, për të zezën e vet e ka”.