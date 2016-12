Analiza/Rama ka frikë pushtetin e ‘mediave të kazanit’ – kërkon të imponojë të parin e Shqipërisë sipas pikëpamjes së tij

Ironinë e mprehtë dhe arrogancën e paepur që kryeministri Edi Rama preferon t’ia drejtojë popullit të thjeshtë, e njohim tashmë të gjithë, por dita ditës këto dy elmente thelbësore në karakterin e tij prepotent janë duke u rritur në përmasa e duke goditur gjithmonë e më shumë të varfërit, e ata që kanë humbur shpresën për një të ardhme më të mirë në Shqipëri. I prirur për të kundërshtuar çdokënd që nuk preferon të gëlltisë gjellën e prodhuar nga “kuzhina” e tij e propagandës, Edvini kryeministër i nxjerr gjoksin popullit dhe i sfidon ata që varfëroi dhe i la të papunë me retorikë reformiste, në ditët që të palarat për pseudorefromat e tij kanë dalë në shesh. Kështu duke ecur në këtë linjë perceptimi të hajdutit-kryeministër duhet ta “mirëkuptojmë” edhe kulmin e arrogancës që sigloi gjatë ditës së djeshme në një bisedë me një qytetar të thjeshtë që e vendoste përpara përgjegjësisë për dështimet në 4 vjeçarin e parë të qeverisjes së tij. Qytetari është i vetëdijshëm mesa duket për gjendjen ku ka përfunduar Shqipëria dhe vuajtjet që ky popull po mban mbi supe si trashëgimi e lënë pas nga premtimet e pambajtura të Edvinit dhe politika e tij e hajdutërisë së parasë publike, ndaj me të drejtë i kërkon llogari kryeministrit të vendit për faktin se a do të vijojnë vuajtjet e regjistruara në 2013-2017, të jenë po në këtë nivel nëqoftë se ndodh që ai të votëbesohet me një mandat të dytë. Kryeministri Rama duke pasur frikë të pranojë të vërtetën tronditëse, e cila është e pjellë e punës së tij që lë për të dëshiruar dhe dështimit të reformave të nisura nën siglën e “Rilinjdes”, ka nisur të përleshet me qytetarin, e madje ka shkuar deri atje derisa ka përfshirë në këtë çështje ato që ai preferon t’i quajë “mediat e kazanit”. Për Ramën mendimet që populli i tij, i bindur tashmë për dështimin e “Rilindjes” ushqen në kokë janë mendime të fabrikuara nga ndikimi që kanë mbi popullatën të ashtuquajturat “mediat e kazanit”. Kryeministri kur i specifikon mediat si të tilla dhe i bashkon të gjitha në një kazan tregon se është i çartur dhe nuk i beson as vetë ato që thotë, sepse realisht 80% e tregut mediatik në vend është i kapur prej tij dhe oligarkëve që mban pas vetes dhe në këtë kazan zien 80% e lajmeve që burojnë nga kryeministria dhe benjaminët e Edvinit.. Rama e përdor termin “mediat e kazanit”, sepse kjo mund të jetë mënyra e vetme për të justifikuar punën e tij mjerane në krye të qeverisë, duke pretenduar se ai ka sigluar arritje, por sipas tij mediat i dalin kundër dhe e shtrembërojnë realitetin. Por qytetari që i ka komentuar ia ka listuar Edvinit të gjitha fjalët kyçe që janë hasur më shumë në Shqipërinë e qeverisur prej tij dhe klikës së pangopur, duke filluar me burgun, papunësinë, fukarallëkun, drogën dhe kriminelat. Dëshiron apo jo kryeministri ynë dështak këto terma kaq shumë të përdorur janë produkt i politikave të tij të dështuara. Këto terma janë pasqyrë e gjendjes ku ka percepituar jeta e shqiptarëve, e rrezikuar nga bandat e krimit dhe narkotrafikut. Do apo nuk do Edvini burgu është termi që ai nxitoi t’ia nguliste shpejt në mendje shqiptarëve, duke i hapur dyert e qelive në mënyrë masive për të varfërit që nuk kishin të ardhura të paguanin energjinë, e duke ia mohuar të drejtën ligjore për të bërë burg kriminelëve që i doroviti me poste të rëndësishme. Kështu pra arroganca e kryeministrit të një vendi demokratik, siç pretendojmë se Shqipëria është, e shfaqur ndaj një qytetari, i cili mund të ketë qenë edhe votuesi i tij në 2013-ën, është pasqyrë e kësaj qenie të pështirë që ia njeh vlerën popullit të vetë vetëm kur ka nevojë për vota dhe jo pasi i ka zhytur në fukarallëk e papunësi masive. Rama ëshët lloji i politikanit që kërkon me çdo mjet të fshehë përsosshmërisht dështimet personale, ose në rastin më të mirë të mundshëm t’i shesë ato si arritje, ndaj ai përdor mediumet e propagandës si element kyç në komunikimin e tij me qytetarët. Për këtë palo-kryeministër njerëzit duhet të besojnë medoemos atë çfarë i servir ai dhe regjia e tij e paguar, sepse lajmi i vërtetë, i paçensuruar për aferat e tij korruptive, për premtimet e pambajtura, për kanabizimin e vendit dhe për lidhjet personale me kriminelët, për Ramën janë produkt shpifës i “mediave të kzanit”. Por dikush duhet t’i kujtojë kryeminsitrit që në një shtet demokratik dhe të së drejtës, ato që ai quan “mediat e kazanit”, janë në thelb pushteti i katërt që ndalon tre të tjerët të dalin jashtë kornizës së direktivave që iu lejon posti i tyre. Rama e ka më shumë sesa frikë pushtetin e katërt ndaj ai gjithmonë ka tentuar të blejë gjithë anëtarët e tregut mediatik, që të mund të propagandojë atë që ai do për shqiptarët që të shohin dhe jo të palarat e establishmentit të tij të korruptuar.

Replikat e kryeministrit me qytetarët/Qytetari: Zoti Kryeministër ju sapo e mbyllni mandatin tuaj, 4-vjeçarin e ardhshëm çfarë do t’i jepni këtij populli të vuajtur. Se 4-vjecarin e parë e rropët këtë popull, kemi dëgjuar vetëm Burg, Papunësi, Fukarallëk, Drogë, Kriminela.

Edi Rama: I ke dëgjuar shumë Shqupin dhe mediat e kazanit të tij mesa duket Eri Eri, mundohu t’i dëgjosh më pak dhe ke për të parë që Shqipëria do të të duket më e mirë qoftë edhe me kaq.

Qytetari: Pyetja ime është: Sa lek i duhen një familje me 4 ose 5 anëtarë në muaj që të bëjë një jetë minimale, ku përveç ushqimeve ti përballojë edhe detyrimet për pagesat e dritave dhe të ujit e tjerë. Në cilin shtet të botës qeveria të jep një aparat dixhital falas kur ata nuk kanë bukë për të ngrënë, kur në një kohë ajo është luks. Në një kohë që qeveria jote ka shkuar nëpër shtëpi e tyre dhe ka parë një televizor me ngjyra dhe një frigorifer ja kanë ndërprerë ndihmën ekonomike. Në qoftë se duam të ecim përpara si Europa duhet nisur nga poshtë tek shtresat e varfëra dhe të garantohet jetesa minimale në Shqipëri.

Edi Rama: E kuptoj pyetjen tënde dhe po të përgjigjem duke thënë se Qeveria nuk është Magjistar, po një ekip njerëzish që kur janë të vendosur e të përkushtuar ndaj një programi, mund të bëjnë përmirësime të ndjeshme, siç është edhe rritja dy deri në tre herë e ndihmës ekonomike! Të duket pak? Patjetër që nuk është shumë, por është shumë më tepër se sa dy deri tre herë më pak apo jo?! Sa për aparaturat digjitale ato janë detyrim ligjor jo luks, dhe përderisa në bazë të direktivës së BE-së rrjetet televizive do të kalojnë të gjitha në platforma digjitale, njerëzve në nevojë u sigurohen nga shteti këto aparatura që të mos i heqin nga lekët e bukës. Edhe diçka Artan, varfëria nuk luftohet me lëmosha po me reforma dhe reformat duan kohë e durim të madh.