Analiza/Rama tmerr nga votimi elektronik – nga Singapori shpall pengmarrjen e zgjedhjeve

Edvini është i vendosur për t’i marr peng zgjedhjet e Qershorit. Rama e ka frikë ndëshkimin me votë popullore po aq sa ka frikë humbjen e një mandati të dytë që do ta rikthente në realitetin e vështirë, ku jetojnë shqiptarët e gjobitur, e taksuar agresivisht dhe të lënë në mjerim prej klikës së tij të të korruptuarve. Ditën e djeshme përmes një postimi, Rama ka reaguar për kërkesën e PD për votim elektronik, si kusht për zgjedhje të lira dhe të ndershme. “Qeveria nuk mund të marrë përsipër të japë, në këto kushte, dakordësinë për një aventurë të cilës nuk i dihet fundi ose më saktë, e cila me të dhënat e me mundësitë e sotme, ka vetëm një fund: Dështimin e sigurt të procesit zgjedhor”, shprehet midis të tjerave Edi Rama në “Facebook”. Pra vendosmëria e PD-së për të mbajtur zgjedhje të lira e të ndershme konsiderohet e paarritshme nga oligarku në pushtet, ndërsa shihet qartazi se lufta e tij është për të mbajtur karrigen me të cilën prej 3 vitesh kënaq orekset personale. Ndaj kur koha nuk premton, të gjithë këta hajdutë të votës dhe besimit të shqiptarëve po përpiqen me çdo kusht të definojnë një plan vrasës për demokracinë dhe standardet zgjedhore duke u përpjekur të argumentojnë si lëvizje pozitive qëndrimin e tyre kundër votimit elektronik, që në thelb përbën edhe kërkesën kryesore të opozitës së vendit për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. Është e qartë se mbajtja e zgjedhjeve të lira do të thotë fund i sundimit të oligarkisë, por njëkohësisht edhe përballje me drejtësinë e këtyre pushtetarëve të kamur në luks. Votimi elektronik duket se është mjeti i duhur me të cilin Ramës mund t’i rikthesh arsyen e humbur dhe t’i konfirmosh faktin se ka humbur besimin e popullit në tre vite qeverisje. “Rilindja Rama” e ka treguar qartë në këtë mandat qeverisës që e vetmja gjë që kërkon është mbajtja e karriges së pushtetit, paçka se shkel në plagët e shqiptarëve. Këtë e tregoi në zgjedhjet e 2013-ës, të vitit 2015 dhe ato të mbajtura në dy qytetet:Dibër e Kolonjë, ndërsa tanimë duke i vendosur veton reformës kërkon të marr peng edhe zgjedhjet e Qershorit, duke aktivizuar bandat që i sigurojnë vota. Edhe nga Singapori kryeministri ‘gjumë prishur’ lajmëron se nuk heq dorë nga plani uzurpues i pengmarrjes së zgjedhjeve. Por nëse Rama është i vendosur për të dhunuar standardet demokratike, opozita shqiptare është më se e vendosur për t’i kthyer pushtetin qytetarëve, kjo realizuar së pari përmes zgjedhjeve të lira.