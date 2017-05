Analiza/Rama urdhëron kryekanabistin Tahiri që t’i fshihet syrit të publikut

Saimir Tahiri është zhdukur nga sytë e publikut, qëkur kupola drejtuese e policisë u qarkullua për shkak të lidhjeve të forta me industrinë e kanabisit. Në deklarime të pavarura ministri Fatmir Xhafaj dhe ish-ministri Ylli Manjani fajësuan Tahirin si “kumbar” të kësaj industrie, por Edi Ramën s’e pengojnë këto fakte për ta lënë kryekanabistin në krye të fushatës për kryeqytetin

Edi Rama me një fjalim që zgjati rreth 1 orë drejtoi ditën e djeshme Kongresin Elektoral të Partisë Socialiste, që u zhvillua në pallatin e sportit të Durrësit. Teksa koordinatorët e fushatës së partisë kanabiste prezantuan kandidatët për çdo qark, Rama i dha urdhër katër prej të tijve që të prezantonin programin me premtimet elektorale, që do të përdoren për të mashtruar shqiptarët në katër vitet e ardhshme. Por ajo çka ra në sy në Durrës përveç bilbilosjes së gënjeshtrave të reja mbi punësimin nga të korruptuarit e “Rilindjes” ishte fjala e shkurtër e kryekanabistit të Shqipërisë Sajmir Tahiri. Kryetari i degës së PS në Tiranë e njëkohësisht koordinator i fushatës në kryeqytet duket se që prej momentit kur e preu në besë dhe e shkarkoi në mënyrë që t’i faturonte procesin e kanabizimit të vendit, është urdhëruar nga shefi i tij që t’i shmanget daljeve me fjalime të gjata në publik. Me shkëputjen nga syri mediatik Tahiri duket sikur është zhveshur nga petku i rëndësishëm që mbante në PS kur Rama e shiste si ministrin më të sukseshëm në shfaqjet me regji të paguar. Pasi e bëri kurban dhe i hodhi mbi supe barrën e rëndë të dështimit me kanabisin, të cilin e kultivuan në bashkëpunim me njëri tjetrin, Rama në kongresin e djeshëm e kishte veçuar nga rilindasit e besuar duke i lejuar leximin e vetëm një fjalime, ku u shpreh se 18 qershori është garë me padrejtësinë dhe gjykatësit e korruptuar. Si për ironi të fatit, personi që në bankën e të akuzuarve për pushtimin e Shqipërisë nga droga dhe narkotrafikantët e kapo-bandave doli dhe i foli socialistëve dhe i premtoi shqiptarëve çmontimin e strukturave të korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Miku i ngushtë i Shullazit dhe ministri që uli në krye të policisë drejtorë e shefa, të cilët zbatuan me përpikmëri urdhërat e Edi Ramës duke gjeneruar 6 milionë euro fitime në narko-para, që do të përdoren për vjedhjen e zgjedhjeve tashmë është fshehur nën hijen e dështimit të tij dhe i ka harruar hashtaget ironizuese të “Bravo çunave” dhe “Policisë që donte”. Kjo “zhdukje” e përkohshme nga ekrani e kreut të narkotrafikut Tahiri është pjesë e strategjisë së partisë së turpit dhe krimit për të fshirë nga kujtesa e shqiptarëve lidhjet e tij me tonelatat e drogës që u kultivua anembanë territorit, falë ndihmës që kultivuesit e kanabisit morën prej policisë me urdhër të ish-ministrit. Për të shpjeguar edhe më qartë se kemi të bëjmë me një heshtje të përkohshme të konkurrentit të Lali Erit, i cili s’kishte ditë që të mos dilet në media nëpërmjet lajmeve soft që nisi të prodhonte zyra e shtypit të policisë së shtetit, duhet të theksojmë se Tahiri mbetet ende kreu i PS në Tiranë, gjë që tregon pushtetin e tij brenda PS dhe mos shkëputjen e bashkëpunimit me Edi Ramën. Ndoshta qetësia që e ka karakterizuar së fundmi dhe shkëputja nga ekrani, mund të jetë pjesë e reflektimit të bashkëpunëtorit kanabist të Ramës për të çuar përpara inkriminimin apo kanabizimin e Shqipërisë pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.

Deklarata – Xhafa i faturon kanabisin Tahirit, pranon shkarkimin e policëve prej lidhjeve me kanabisin/Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj mbrëmjen e së hënës dha një intervistë në emisionin Top Story, ku u pyet nga gazetari edhe për efektivitetin e punës së kryer nga paraardhësi i tij Saimir Tahiri, i cili u shit nga Edi Rama për katër vite me radhë si reformator i strukturave të policisë, por që rezulton të jetë bashkëpunëtori kryesor i kryerministrit në implementimin e skemës për kanabizimin e Shqipërisë. Ministri aktual nuk nguroi që në emsion të theksonte se Tahiri ka bërë një sërë gabimesh në punën e vetë. Akuzën më të rëndë, e cila shuan përfundimisht pretendimet e dyshes Tahiri-Rama për luftë efektive antiknabis, Xhafaj e bëri kur moderatori e pyeti lidhur me çështjen e shumëpërfolur të drogës shqiptare. Ministri i Brendshëm e pranoi se furtuna që përfshiu policinë e shtetit, me ardhjen e tij në krye të dikasterit në fjalë erdhi pasi kryepolicët në qarqe dhe dhjetëra drejtues të tjerë ishin të lidhur me çështjen e kanabisit. “A mund të ndodhë kjo që ndodhi me kanabisin jashtë policisë? Absolutisht jo”, u shpreh Xhafaj. Teksa Tahiri deri në ditën e fundit si ministër propagandoi e dhe mbronjti me forcë punën e policisë së tij, Xhafaj ka shprehur tjetër mendim dhe është treguar shumë i drejtpërdrejtë kur u pyet për implikimin e policisë në biznesin e narkotrafikut. “Qoftë në Përmet, Lezhë dhe Gjirokastër. Ua kam bërë të qartë. Do të përgjigjet për cdo rrënjë kanabisi. Është e pamundur që atje ku mbillet kanabis të mos e shohë polici i zonës, polici i pyjores apo dhe kryeplaku me banorët. Ka pasur segmente të policisë të implikuara në këtë trafik. Ata ose janë paguar për heshtjen e tyre, ose janë blerë për të bashkëpunuar. Disa drejtues të policisë vendore minimalisht kanë heshtur. Nuk mund të them se ata kanë qenë të përfshirë, por minimalisht kanë heshtur”, deklaroi ministri Xhafaj.

Manjani -Xhafajt: Hashashi u mboll me leje të Ramës/ Deklaratat e forta të bëra nga ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj në studion e Top Story lidhur me kanabizmin e vendit janë ironizuar nga ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani në një postim në rrjetet sociale. Teksa Xhafaj pranoi se shumë policë janë përfshirë në kultivimin e kanabisit dhe në mënyrë indirekte ia faturoi Saimir Tahirit gabimet e kryera gjatë rrugës me drogën, Manjani në Twitter shkruan se hashashi nuk është kultivuar sepse gaboi ish-ministri, por se u lejua nga vetë kryeministri Rama. “Hashashi na qenka mbjellë nga gabimi i ish-ministrit! Kulmi! Jo mor jo është mbjellë si “politikë” e Kryeministrit! Mësoje nëse nuk e di!”, ka shkruar Manjani.