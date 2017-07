Analiza/Rilindja në aksion për të ndarë tepsinë e pushtetit, e nis me administratën

Drejtuesi politik i PS-së në qarkun e Elbasanit, Taulant Balla ka nisur ditën e djeshme në Peqin turin e dialogut “Bashkëqeverisja me njerëzit për Shqipërinë që duam”, e cila më tepër sesa një tentativë për të kuptuar hallet e shqiptarëve apo për të dëgjuar alternativat për zgjidhjen e problemeve, nxjerr në pah mungesën e një programi të vërtetë të PS për të zhvilluar Shqipërinë. Ndërmarrja e një nisme të tillë tregon qartë se Edi Ramës i mungojnë idetë por edhe vullneti për të punuar në të mirë të shqiptarëve, ndaj ka nxjerrë vemjet e tij abuzues me pushtetin, që lart e poshtë të shpërndajnë lajmin se timonieri do të demonstrojë forcën e tij me fushatën e spastrimit që do të nisë në administratë. “Tepsinë e byrekut do ta kthejmë përmbys, nuk ka më tepsi. Administrata do të jetë në bazë të meritës, në bazë të performancës dhe kur flasim për meritë aty përmblidhen të gjitha”, tha Balla. Me këtë fjali, përmbajtja e së cilës është një gënjeshtër dhe tentativë për t‘i hedhur hi syve shqiptarëve, tellalli Balla u përpoq njëjtë si shefi i tij Edvin që të justifikojë operacionin “Fshesa”, që kanë përgatitur për administratën shtetërore. Në thelb, planin që Rama e shet si përpjekje legjitime për të rritur profesionalizmin në administratë është mënyra sesi ai do të shpërblejë militantët e PS-së dhe njerëzit e drogës e krimit për faktin se dolën faqebardhë në misionin e tyre për të blerë e vjedhur votat e shqiptarëve. Është e qartë tashme se në mungesë të projekteve konkrete që mundësojnë zhvillim ekonomik dhe mirëqënie, e madje mund të justifikonin një nisje të mbarë të punës në mandatin e dytë si kryeministër, Edi Rama ka vendosur të prodhojë një tymnajë mediatike duke shfrytëzuar skemën e tij, e cila përkthehet në politizim dhe fryrje të panevojshme të administratës shtetërore. E gjithë kjo farsë mediatike që fsheh paaftësinë e Edi Ramës dhe njerëzve të tij, është mbuluar me justifikimet e ashtuquajtura ligjore, se shkarkimet dhe emërimet e reja në administratë do të bëhen duke marrë parasysh nivelin e profesionalizmit dhe vjetërsinë në punë, por të gjithë shqiptarët duhet ta dinë se bindjet partiake, miqësitë, pazaret dhe nderet do të jenë kriteret mbi të cilat do të përzgjidhen punonjësit e administratës. Teksa Tao i partisë nga Peqini dha sinjalin se sulmet politike ndaj ish-aleatit LSI do t’i konvertojnë në shkarkime masive nga puna të njerëzve që kanë mbështetur këtë apo forca të tjera politike pa marrë aspak parasysh nivelin e profesionalizmit, përpiluesi i skemës së militantizmit lançoi edhe një nismë të re, ku një adresë e-mail si shqiperiaqeduam@kryeministria.al gjoja do t’i shërbejë shqiptarëve të talentuar, të cilët kërkojnë të punësohen në vend. Njëjtë si mashtrimi me 300 mijë vendet e reja të punës që nuk u panë asgjëkundi, apo dështimin e nismës për krijimin e mundësive për shqiptarët e arsimuar dhe të suksesshëm në vendet perëndimore që të ktheheshin dhe të investonin në Shqipëri, Rama i dëshpëruar po bëhet qesharak teksa përpiqet të justifikojë me çdo formë spastrimin që do bëjë në administratë, për t’i hapur rrugë punësimit të militantëve të PS-së.

Spastrimi në administratë/Manjani: Shkarkimet PS t’i fillojnë nga vetja e jo nga LSI/ Edi Rama dhe PS kanë nisur një sulm ndaj administratës publike të politizuar sipas tyre. Edhe në mbledhjen me kandidatët socialistë dhe deputetët, Rama i ngarkoi Niko Peleshit kryesimin e një grupi që do të verifikojë punësimet në administratë. Lidhur me këtë ka reaguar ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ku thotë se ç’ politizimi i të punësuarve në administratë duhet të nisë nga ata të PS-së, pasi sipas tij reformat, kur janë serioze fillojnë nga vetja. “Administrata civile duhet te ç’politizohet nga çdo i punësuar partiak, përfshi edhe ata të PS! Reformat, kur janë serioze fillojnë nga vetja!”, shkruan Manjani në një postim në Twitter.