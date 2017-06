Analiza/Shqiptarët braktisin zgjedhjet – shifrat, shuplakë ndaj nomenklaturës së “Rilindjes”

Si kurrë më parë në historinë e zgjedhjeve të mbajtura në vend, shqiptarët më 25 Qershor braktisën në masë votimin. Të zhgënjyer nga arroganca e pushtetit dhe e një kryeministri që të vetmin investim në këto 4 vite pati kanabizimin e vendit, qytetarët morën vendimin që të bojkotonin zgjedhjet. Statistikat pas procesit të votimit flasin për një mungesë në vota të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste me afro 300 mijë votues, krahasuar me vitin 2013. Këto vota minus për Edi Ramën tregojnë që kryebanditit i rilindjes nuk gëzon mbështetje në masë si në vitin 2013. Këta votues, të cilët nuk morën pjesë në votime ishin pikërisht mbështetësit e tij më të zjarrtë. Ata s’u bënë ortakë në një proces që ishte prishur nga Edvini, pasi ata vetë s’kishin asnjë interes të shpreheshin për të. E gjithë shtresa gri e votuesve, ajo që realisht edhe zgjedh elitat politike në vendet demokratike, praktikisht ju bashkua ushtrisë tradicionale të abstenuesve dhe i ashtuquajturi timoni i Ramës mbeti në dorën e votës së militantëve të partive, intimidimit të administratës dhe segmentit që u shndërrua në kliente të sekserëve që shpërndanë narko-klanet e kryeministrit. Kjo ndodhi pasi, nën qeverisjen e Ramës, jo vetëm që nuk u mbajt asnjë premtim, por ka një përkeqësim në pothuajse çdo sektor. E gjitha kjo ndodhi pasi interesi i Edi Rames janë paraja dhe pushteti, të cilin e garantoi nga lidhja me bandat. Kjo mbarëvajtje katastrofike e zgjedhjeve të 25 Qershorit tregojnë gjithashtu se Edvini e ka të pamundur të realizoj një proces zgjedhor me standarde. Kujtojmë këtu edhe deklaratën e Misionit ndërkombëtar të OSBE/ODHIR, i cili deklaroj se vendi ynë nuk arriti të mbante zgjedhje me standarde. Politizimi i forumeve dhe institucioneve që lidheshin me zgjedhjet si dhe akuzat e përhapura për blerje votash dhe trysni mbi votuesit e gërryen besimin e publikut në procesin zgjedhor. OSBE/ODHIR thekson gjithashtu se pati mjaft problematika edhe me listat e zgjedhësve. Në të njëjtën linjë me deklaratën e vëzhgueseve ndërkombëtarë është edhe Ambasada Amerikane, e cila thekson se procesi zgjedhor u shoqërua me mjaft shkelje. Konkretisht, ambasada e SHBA sheh me shqetësim të madh incidentet e blerjes së votës, fotografimit të fletës së votimit, dhe presonit ndaj votuesve. Pikërisht këto raporte që vijnë nga ndërkombëtarët dëshmojnë qartazi se Edi Rama përveçse është i padëshirueshëm nga shqiptarët, por edhe arrit që të manipulonte rezultatin e arritur në këto zgjedhje. Paratë e drogës dhe lidhjet e fuqishme me krimin detyruan ato shqiptarë që morën pjesë në votim të deformonin vullnetin e tyre.