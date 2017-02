Analiza/Studentët e Elbasanit “reformojnë” Ramën

Protestat e studentëve për reformën arsimore trondit sërish turin e Edvin Ramës

Protestat e studentëve për reformën arsimore kanë tronditur përsëri turin e Ramës edhe ditën e djeshme, i cili ka mbajtur një leksion të hapur me studentët e universitetit “Aleksandër Xhuvani” në qytetin e Elbasanit. Nga ana tjetër një grup studentësh me pankarta në duar kanë protestuar duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe duke thënë se Reforma në arsim është e dështuar. Rama e ka folur nga brenda universitetit për veprimin e studentëve: “Më vjen keq që ishin disa studentë aty jashtë që mund të kishin ardhur këtu dhe mund të diskutonim këtu për çfarë ata i shtynë të rrinë jashtë një grusht i vogël me ca parulla që s’pata as mundësinë t’i lexoj se ishin mbrapa meje por kjo ka pak rëndësi, rëndësi ka që secili mund ta bëjë lirisht çdo pyetje çdo kërkesë dhe me sa unë kam mundësi të përgjigjem do përgjigjem” Ka komentuar ai kur në të vërtetë as nuk e ka marrë ndonjëherë guximin ti dëgjojë studentët. Vetëm para pak kohësh ai u godit me me vezë nga një grup studentësh të cilët pas sulmit iu është thënë se do të ndiqen penalisht në gjendje të lirë për kundërshtim të forcave të rendit, dhe që asnjëherë nuk u pritën në takim nga Kryeministri Rama. Studentët dhanë një deklaratë për media ku sqaruan se veprimi i tyre nuk ishte i organizuar me parë, por se ishte nxitur nga ardhja e kryeministrit Rama në Fakultetin e Shkencave Sociale. Ata thanë se nuk mund të toleronin që kreu i qeverisë të vijë në universitet “fshehurazi” të flasë për biznesin, ndërkohë që deri më tani sipas tyre, nuk ka pranuar t’i dëgjojë kërkesat e tyre kundër ligjit të arsimit të lartë. 8 prej tyre janë shkëputur nga protesta me pankarta e thirrje kundër ligjit, dhe i janë drejtuar makinës së Ramës për ta qëlluar me vezë. Nuk kaloi shumë kohë dhe Ministrja Nikolla u bë objekt i incidentit të bojës së derdhur mbi flokë nga një studente. Eh pra një qeveri me ministra që ju ka dalë boja tashmë, që po përbuzen dhe po tallen nga studentët. Ata po përzen nga të gjitha aktivitetet që përfshijnë arsimin e lartë dhe që mundohen ti shfrytëzojnë në dobi të tyre dhe jo për t’ju ardhur në ndihmë studentëve. Si asnjëhere tjetër, që prej diktaturës komuniste kur ju mohoj e drejta e studimit për njollë në biografi, maturantët nuk kanë qenë kaq konfuzë nga kjo klimë kaotike e krijuar dhe kaq ne ankth për një të drejtë legjitime të çdo të riu. Këto nuk janë standarde për të cilat flet dhe mban ligjërata Kryeministri, por është një politike klienteliste që nuk i shërben aspak interesit publik. Dhe nëse flasim për drejtësi sociale atëherë duhej të studiohej më tepër paketa financiare e parashikuar për të vënë më tepër nën presion të rinjtë duke vendosur tarifa gjithnjë e më të larta dhe të papërballueshme për ta. Rama pretendonte se do të ndihmonte studentët që e kanë të pamundur të ndjekin universitetin për shkak të pamundësisë financiare, por asnjëherë nuk dha hollësi se cili ishte pragu i kësaj pamundësie. Vetë reforma nuk dha një pasqyrim të qartë të asaj që ishte situata dhe problematikat e arsimit të lartë, në këtë këndvështrim, vetë procesi i reformimit të arsimit të lartë cenoi lirinë e pretenduar, autonominë, sepse gjithë procesi është mbështetur në parime të gatshme të hedhura në tryezë nga politika, duke e bërë këtë proces krejt të centralizuar. Përgjigjet tani Rama i merr me protestat e studentëve dhe me rebelimin e tyre si një brez që e pagoi rëndë zgjedhjen e tij si Kryeministër.