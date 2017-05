Analiza/Sulmi i Ramës ndaj Voltana Ademit, sulm ndaj gruas së suksesshme dhe Shkodrës antikomuniste  

Edi Rama e ka bërë traditë që sa herë shkon në Shkodër, sulmon kryetaren e Bashkisë, Voltana Ademin, por duket se traditat e tij po shpërbëhen dhe është ai që gjendet në mes të përbuzjes së qytetarëve. Ditën e djeshme, kryeministri do të mbante një miting me të rinjtë që votonin për herë të parë në këtë qytet, ndërsa urdhëroi që të ngrihej pikërisht podiumi përpara derës së Bashkisë Shkodër. Ky gjest provokativ i iniciuar nga Edvini në fakt tregon përbuzjen e tij për punën e lavdërueshme të një gruaje të suksesshme, siç është Voltana Ademi. Por, sulmi i tij padyshim që lidhet edhe me qëndresën që shkodranët i kanë bërë diktaturës vrastare të komunizmit

Reagimi/ Kryebashkiakja Ademi-Ramës:Shkodra do të drejtohet gjithmonë nga njerëzit e lirë

Edi Rama e ka bërë traditë që sa herë shkon në Shkodër, sulmon kryetaren e Bashkisë, Voltana Ademin, por duket se traditat e tij po shpërbëhen dhe është ai që gjendet në mes të përbuzjes së qytetarëve. Ditën e djeshme, kryeministri do të mbante një miting me të rinjtë që votonin për herë të parë në këtë qytet, ndërsa urdhëroi që të ngrihej pikërisht podiumi përpara derës së Bashkisë Shkodër. Sigurisht ky gjest provokativ i iniciuar nga Edvini nuk u lejua nga policia bashkiake, por ajo çka mund të themi është se shihet qartë qëllimi i kryeministrit për të përbuzur punën e lavdërueshme të një gruaje të suksesshme, siç është Voltana Ademi. Por, sulmi i tij padyshim që lidhet edhe me qëndresën që shkodranët kanë bërë dhe i bëjnë këtyre mbeturinave të komunizmit. Rama siç e tregojnë më së miri faktet, i ka halë në sy femrat, ndërsa investimet në të mirë të shoqërisë i përbuz, pasi investimi i tij më i madh në këto katër vite ishte forcimi i pushtetit personal. Sot, qyteti i Shkodrës numëron mjaft vepra publike dhe këto të realizuara vetëm e vetëm me buxhetin e bashkisë, pasi ka pasur një braktisje totale nga qeveria qendrore. Pas provokimit me ngritjen e podiumit në derën e bashkisë, Edi Rama lëshoi një lumë akuzash ndaj kryebashkiakes së Shkodrës. Kryeministri iu drejtua Ademit me fjalët më të ulta që mund t’i thuhen një femre, ndërsa në mënyrë ironike kërkoi votën e qytetarëve. Pas kësaj gjuhe të degradueshme të kryeministrit dhe sulmit të vazhdueshëm, kryebashkiakja Ademi i drejtohet me një video Ramës, në të cilën dallohet qartazi tallja e Ramës me shkodranët, ndërsa i thotë se Shkodra do të drejtohet gjithmonë nga njerëzit e lirë. Përmes një statusi në facebook, Ademi shkruan se është Rama që bllokon çdo projekt të Bashkisë. “Edi Rama sulmon Bashkinë Shkodër e thotë me vete: “Si ka mundësi!!!! Unë i bllokoj çdo gjë e këto çdo ditë po vazhdojnë të ndërtojnë e zbatojnë projekte!!!”Në fakt, nëse ka një njeri që është tallur e po tallet me Shkodrën është Rama! Tallje e Rames është kur thotë që bëme “Marubin”, e që në fakt e beri qeveria Berisha, por shiritin e preu Rama… E sa për liqenin e Shkodrës është projekti ynë, ëndrra që po realizojmë për të gjithë shkodranët. Edhe pse sot në Shkodër solle autobusë me turistë nga Puka, Lezha e Kopliku, prapëseprapë, si pasojë e kësaj tallje, sot takimi te dështoi! Edhe pse ti kryeministër mashtron për gjithçka që flet dhe e urren Shkodrën, të premtoj se Shkodra historikisht është drejtuar e do të drejtohet nga demokratët e njerëzit e lirë! Më herët, kryebashkiakja sqaroi se podiumi kërkohej të ngrihej qëllimisht përpara derës së bashkisë. “Në mënyrë të paligjshme, Policia e Shtetit ndërhyri për të mos lejuar zhvillimin e aktivitetit për Ditën Ndërkombëtare të Familjes. Bashkia Shkodër do të ketë aktivitet në orën 17:00 deri në 20:00 dhe i bën thirrje Kryeministrit Edi Rama që të mos provokojë, sepse lejen për aktivitetin nuk e ka në oborrin poshtë bashkisë, por pranë Prefekturës. “Dua të sqaroj opinionin publik që sot Bashkia Shkoder ne kuadër të ditës ndërkombëtare për familjen kishte planifikuar dhe lajmëruar zhvillimin e aktivitetit promocional dhe sensibilizues në pedonalen “Kolë Idromeno”, dhe në sheshin 13 Dhjetori, ne oborrin e Bashkise. Aktiviteti organizohet paradite nga ora 10:00 deri në 13.00 dhe pasdite nga 17.00 deri në 20.00. Sot Policia e Shtetit në mënyrë të jashtëligjshme ndërhyri për të mos lejuar aktivitetin qe organizohej nga Bashkia Shkodër me arsyen pa arsye se pesë orë më vonë ka takim Partia Socialiste. I bëjmë thirrje Edi Rames të mos provokojë, se shumë përpara, në orarin kur ka takim në rrugën përpara Prefekturës Shkodër, ashtu sikurse e ka lajmëruar, rruga do të jetë e lirë”.

Të rinjtë bllokojnë Edvinin në Shkodër, kryeministri shkon me helikopter në Shkodër/Edi Rama ka hyrë me helikopter në Shkodër për të marrë pjesë në tubimin elektoral me të rinjtë që votojnë për herë të pare. Kjo për shkak se të rinjtë e Partisë Demokratike kishin dalë në protestë dhe bllokuan hyrjen e qytetit të Shkodrës me pankarta në duar kundër Kryeministrit Edi Rama. Në këto pankarta të FRPD shkruhej “Po Republikës së Re”. Në vendngjarje mbërritën forca të shumta policie dhe FNSH për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Në një situatë të tillë, kryeministri ka hyrë me helikopter në qytetin e Shkodrës. Reagimi/Basha: Rama ka frikë prej femrave që e kundërshtojnë, ushqen 18 vjeçarët me gjuhën e urrejtjes/ Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha nëpërmjet një postimi në Facebook pasditen e djeshme ka dalë në mbrojtje të kryebashkiakes së Shkodrës Voltana Ademi dhe ka dënuar gjuhën prej rrugaçi e fyerjet, që kryeministri Rama përdori kundër saj në një tubim në kryeqendrën e veriut të vendit. Basha shprehet se të rinjtë që marrin pjesë në takimet me Ramën po ushqehen me gjuhën e urrejtjes dhe janë dëshmitarë të sulmeve të paprecedenta që kryeministri bën ndaj femrave si kryebashkiakja e Shkodrës, të cilat refuzojnë t’i nënshtrohen fodullëkut dhe fyrjeve të tij. Lideri opozitar e mbyll postimin e tij duke theksuar se ky model i shpifur, që Rama ndjek si frikacak ndaj femrave që e kundërshtojnë do të vdesë së bashku me regjimin e “Republikës së Vjetër”.

“Çdo i ri, kur thirret në një takim nga kryeministri i vendit, me të drejtë pret të dëgjojë ide, argumenta, vizione, projekte që do ta preknin jetën e tij, të ardhmen e tij. Ndërsa sot, Rama u tregoi qartazi të rinjve në Shkodër, se çfarë nuk duhet të jetë politika. U tregoi llumin e tranzicionit që është ende prezent në Shqipëri 27 vite pas nisjes së pluralizimit. E nisi dhe e mbaroi takimin duke fyer rëndë një kryetare bashkie, një shkodrane, një qytetare, një nënë, një grua. Paturpësisht dhe në sy të disa 18 vjeçarëve, të cilët i ka ndëshkuar duke mos dhënë asnjë fond për qytetin e tyre vetëm sepse shkodranët nuk e kanë votuar. Sulmet e përsëritura të Ramës ndaj zonjës Voltana Ademi, nxjerrin në pah një të vërtetë. Ky palo burrë, çmon gratë që i nënshtrohen, që i fyen, që i sundon, që i binden, që i nëpërkëmb. Ose gratë me të cilat ndan biznesin, aferat, konçesionet dhe bankat private. Një zonjë që e kundërshton, që nuk i nënshtrohet, që reagon me dinjitet, ai e ka frikë ndaj dhe e sulmon si frikacak. Ky është Edi Rama. Me çdo vilmanush e çdo linditë që bën lekë me të, që e pranon si shef, që ja përtyp fyerjet dhe fodullëkun, ai e ka në rregull. Por me çdo grua që mendon ndryshe, që ka krenari dhe forcë për të mos u përkulur, atë e kap një frikë e madhe që as nuk e fsheh dot. Ky është modeli i shpifur politik i republikës së vjetër që po zhduket”.