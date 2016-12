Analiza/Vitet e “ndritshme” të qeverisë së aparencës dhe fasadave  

Në mbyllje të vitit të fundit të mandatit, qeveria e rilindjes nuk ka realizuar asnjë nga premtimet e saj të fushatës së vitit 2013. Një ndër premtimet kyçe gjatë turit të Ramës ishte ulja e taksave, një gënjeshtër e pastër pasi ato jo vetëm që nuk u ulën por u rritën për çdo vit, përkatësisht gjatë katër buxheteve të miratuara qeveria ka rritur taksat në tërësi 390 milionë dollarë. Premtimet e boshe kanë të bëjnë edhe me punësimin, pasi predispozitat e sigurta të Ramës për të hapur 300 mijë vende pune u shpërbënë nga papunësia e lartë dhe u justifikuan me mungesën e specialistëve. Edhe pse shifrat mundohen të fshihen dhe paturpësisht pretendohet se ka 27 mijë vende të lira pune, Shqipëria renditet vendi i dytë në botë për largimin e qytetarëve nga vendi pas Sirisë. Nëse ka vende të lira pune atëherë përse mijëra shqiptarë këto 4 vite enden nëpër Gjermani, Belgjikë, Angli, duke rrezikuar madje që Shqipërisë ti anulohet regjimi i lëvizjes pa viza. Të katër vitet u karakterizuan nga mungesa e investimeve publike, kanalizime, ujësjellës, shkolla apo qendra shëndetësore, nga mos rritja e pagave dhe pensioneve duke i mbajtur ato nën standardeve dhe u investua nëpër fasadat dhe qendrat e qyteteve, si qeveria e rekordeve të aparencës dhe jo e domosdoshmërive emergjencave të qytetarëve. Kujdesi mediatik për të ilustruar bukur investimet e dobëta dhe pavlerë u demaskuan gjerësisht nga shtypi i huaj, shpesh herë u ironizua qeveria e ekspozitave dhe kanabizimi i vendit. Korrupsioni dhe shpërdorimi i fondeve publike ka kapur shifra rekord dhe nuk po ndalet, veçanërisht në fushën e shëndetësisë, ku konçensionet prej qindra milionë eurosh i jepen klientelës së Ramës. Akoma më shumë koncensione do jepen vitin e ardhshëm, ku deri më tani janë shpallur koncesioni i Rrugës së Kombit prej 300 milionë euro dhe ai i laboratorëve prej 100 milionë eurosh. Para nga taksapaguesit që shkojnë në xhepat e krimit të organizuar i cili pritet të jetë në gatishmëri të plotë ne prag të zgjedhjeve ashtu si mobilizimi i gjithë administratës shtetërore në Dibër dhe Korcë të kujdesshëm deri në detajet e fundit për të blerë çdo kënd që ishte në kundërshtim me rrymën e partisë. Në raportin e tij, Komisioni Europian përmend zgjedhjet e ardhshme parlamentare si një kriter për çeljen e negociatave, pra zgjedhjet e ardhshme parlamentare janë jetike për vendin dhe të ardhmen e demokracisë, përgjegjësia për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është në radhë të parë e qeverisë. Ajo do të mbajë pasojat, të cilat do të jenë të rënda për të dhe vendin, nëse në qershor nuk do të zhvillohen zgjedhje sipas standardeve të vendeve të BE-së, por do blihen dhe vidhen sipas standardit të Ramës, duke përdorur kontingjentet e krimit, atëherë vendi ynë do të rrezikojë hapjen e negociatave dhe ëndrrën e mohuar nga rilindja për të qenë pjesë e një Europë të cilën maxhoranca mundohet ta mbajë sa më larg. Për fat të keq reforma zgjedhore sot mund të quhet e dështuar për shkak të zvarritjeve të qëllimshme nga mazhoranca dhe gjasat që të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, me standardet që kërkon Bashkimi Evropian, është me të vërtetë e pamundur. Edhe ky vit mbyllet me varfëri ekstreme dhe familje të mbetura pa shpresë dhe pa anjë lloj mbështetjeje, me problematikat që vazhdojnë të shqetësojnë qytetarët dhe një qeveri që kujdeset vetëm për mbushjen e xhepave të tyre, dhe nëse rilindja planifikon pushimet për festat nëpër vende luksoze qytetarëve ju ngelet vetëm ndriçimi shumëngjyrësh i dritave që nxjerrin në pah edhe më shumë mjerimin e tyre.