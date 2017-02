Analizë / Japoni, bëhu fuqi bërthamore tani!  

Japonia do t’i bënte të gjitha demkoracitë më të sigurta, duke mbrojtur veten me një armë bërthamore. Një Japoni e fortë do të kontrollonte zgjerimin e Kinës dhe burimet ushtarake falas të SHBA-ve për vendosjen diku tjetër

Japonia ka nevojë për armë bërthamore. E rrethuar nga kërcënime autoritare, duke përfshirë Rusinë, Kinën, dhe aleatin e ngushtë të Kinës, Korenë e Veriut, Japonia do të bëjë të gjitha demokracitë të ndihen më të sigurta, duke mbrojtur veten me një armë bërthamore. Një Japoni e fortë do të kontrollonte zgjerimin e Kinës dhe burimet ushtarake falas të SHBA-ve për vendosjen diku tjetër. Forcat me aftësi bërthamore ruse dhe kineze rrethojnë Japoninë me patrulla kërcënuese që rrethojnë vendin nga ajri dhe deti. Gjatë nëntë muajve të fundit që nga dhjetori, forcat ajrore japoneze janë detyruar t’i kundërvinin avionët përballë inkursioneve ajrore kryesisht kineze, por edhe ruse, duke sigluar njëshifër rekord prej 883 rastesh. Koreja e Veriut rregullisht kërcënon Japoninë dhe aleatët e saj me gjuhën e zbehtë të sulmeve bërthamore dhe stuhive të zjarrit. Dhjetra teste të raketave të Koresë së Veriut kanë ndodhur në afërsi të Japonisë gjatë disa viteve të fundit, me disa që kanëgoditur zonën ekskluzive ekonomike të Japonisë (EEZ). Koreja e Veriut ka kërcënuar edhe një sulm bërthamor mbi bazat e SHBA-ve në Japoni. Është koha që Japoni të thojë MJAFT. Për të mbrojtur veten, Japonia ka nevojë për tu konvertuar tani në fuqi bërthamore. Japonia gjoja gëzon mbrojtje nga një “ombrellë bërthamore” amerikane. Por udhëheqësit japonezë janë të pasigurtë nëqaoftë se SHBA-të do t’i vijnë në mbrojtje asaj në një lufte të madhe, aq më pak në një luftë bërthamore. Raketat ruse, kineze, dhe ndoshta edhe të Koresë së Veriut mund të bëjnë që SHBA-të tëdorëzojnë armët bërthamore, territoret dhe bazat e tyre ushtarake në Azi. Koreja e Veriut mund edhe të vendosë një armë bërthamore në një anije mallrash dhe ta dërgojë atë në një port të SHBA-venëkontinent. Në mbrojtje të Japonisë, a do të mundnin SHBA-të me të vërtetë të arrinin një goditje të madhe konvencionale apo edhe bërthamore kundër forcave ushtarake të një prej këtyre shteteve autoritare dhe në këtë mënyrë të rrezikonin një kundërsulm bërthamor me zemër të ftohtë kundër Honolulus, San Franciskos, Nju Jorkut, apo Uashington DC? Një kundërsulm i tillë mund të shkatërronte ekonominë e SHBA-vepër dekada të tëra, të shkaktontenjë krizë fiskale që do të thoshte ulje të shpenzimeve ushtarake dhe tërheqje ushtarake të SHBA-ve nga pozicionete vendosura më përpara, duke u vrarë edhe miliona amerikanë. Analistët ushtarakë dhe diplomatikë në Japoni janë gjithnjë e më të sigurt se Uashingtoni do të marrë këtë rrezik, pasi vetë Japonia mund të ketë pësuar një goditje konvencionale apo bërthamore që rrëzon forcën e saj ushtarake si një aleat. Nëse Japonia vendosnë pikëpyetje gatishmërinë e SHBA-ve për të kundërsulmuar një kundërshtar me armë bërthamore, atëherë Rusia, Kina dhe Koreja e Veriut me shumë mundësi do të vendosnin në pikëpyetje përkushtimin e Uashingtonit. Ata mund të shohin mungesën aktuale të angazhimit si një mundësi për një grevë parandaluese ​​konvencionale apo bërthamore kundër ushtrisë së Japonisë. Ky nuk është një pozicion i sigurt për çdo vend që mund të qëndrojë, veçanërisht në një vend si Japonia, forcat ushtarake të të cilit janë të kërcënuara çdo ditë nga loja agresive me zjarrin dhe armët bërthamore dhe sulme të tjera të ngjashme me këto nga ana e kundërshtarëve të njëjtë.Për shkak se Rusia, Kina dhe Koreja e Veriut mund të perceptojnë një mungesë të angazhimit të SHBA-ve, Japonia ka nevojë për veshjen e helmetës së një force parandaluese bërthamore. Nuk ka asnjë pengesë më të mirë se sa zotërimi i një arme të tillë qëedhe Japonia të kontrollojë veten, e shoqëruar me një njoftim publik për të rezervuar mundësinë e përdorimit të forcës parandaluese ​​kundër çdo shteti që sulmon apo shkel sovranitetin e saj. Kjo është një pengesë shumë më e fortë dhe më e besueshme bërthamore se ombrella aktuale e SHBA-ve. Disa kanë argumentuar se një armë bërthamore japoneze do të shtynte Kinën dhe Korenë e Veriut që të sulmonin ushtarakisht Japoninë. Ata janë të gabuar. Pasi Japonia të bëhet fuqi bërthamore, Kina dhe Koreja e Veriut nuk mund të sulmojnë pa marrë në konsideratë rrezikun e një kundër-goditjeje shkatërruese bërthamore. Një pengesë bërthamore japoneze do të ulte shqetësimet në Japoni se Kina dominon rangjet e sipërme të shkallës sëteorizuar nga Herman Kahn. Forca ushtarake konvencionale e Japonisë, e kombinuar me një pengesë indigjene bërthamore dhe me aleancën e saj të fortë me SHBA-të, do të stimulonte mëtepër liri për të ndaluar sulmet kineze, ruse, dhe ato të Koresë së Veriut, mdaje dhe më të furishmet. Hakmarrja ekonomike për një pengesë japoneze ka gjithashtu gjasa të jetë e lehtë. Presidenti Trump tashmë ka ngritur pozitivisht idenë e një parandaluesi ​​bërthamor japonez. Nuk ka gjasa që Japonia të vuajë sanksione të njëanshme ekonomike nga SHBA-të apo Europa. Kina eksporton më shumë në Japoni se eksportet e Japonisë në Kinë. Në qoftë se Kina do të vazhdojë në një rrugë ekonomike me penalitet, më shumëdhimbje do të kishte për Kinën sesa anasjelltas. Nëse SHBA-të mbështesin Japoninë me sanksione ekonomike kundër-hakmarrëse ndaj Kinës, kostoja ekonomike në Kinë do të shkretojë ekonominë e saj dhe në këtë mënyrë do të destabilizojë qeverinë. Stabiliteti i qeverisë është ndoshta qëllimi më i madh i Xi Jinping, kështu që Kina nuk do të mirëpresë fatkeqësi ekonomike, duke vendosur sanksione ekonomike në Japoni. Disa argumentojnë se një Japoni bërthamore do të rrisë presionin mbi Traktatin e Mospërhapjes së Armëve Bërthamore (NPT). Mirëpo, NPT ka qenë një dështim për demokracitë e Azisë. Kina, Rusia dhe Koreja e Veriut kanë armë bërthamore dhe ato janë një mënyrë agresive për tëprodhuar ngacmime në rajon. Demokracitë e arsyeshme kanë ndjekur rregullat dhe si rezultat tani janë në rrezik të luftës, për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme të këtyre autoritarëve kundër veçorive territoriale si ishujt Senkaku. Duke pasur parasysh se zgjerimi territorial duket të jetë mendim i liderëve në Rusi, Kinë, dhe Korenë eVeriut, demokracitë duhet të mbrojnë veten e tyre. Japonia nuk mund të vazhdojë të rrezikojë sovranitetin e saj për shkak të pacifizmit të saj shumë të mirë-menduar dhe të kuptueshëm. Ajo ka nevojë për të njohur realitetin e rritjes së Kinës, Koresë së Veriut dhe militarizmin rus, dhe gjithashtu ajo ka nevojë të mbrojëveten me një parandalues ​​bërthamor të padiskutueshëm. Siguria e SHBA-ve është përmirësuar, kur demokraci të qëndrueshme si Mbretëria e Bashkuar, Franca, India kanë marrë një pengesë bërthamore. Ajo i mban ata të sigurt nga sulmet e armiqve të tyre, dhe përmes aleancave tona, forcon SHBA-të. Megjithatë, kur Britania e Madhe, Franca dhe India fillimisht zhvilluan parandaluesit bërthamor në vitin 1952, 1960 dhe 1974 respektivisht, SHBA-të nuk ishin plotësisht bashkëpunuese. Ne tani kemi të mirën e bashkëpunimit të ngushtë të sigurisë nga këto demokraci të fuqishme bërthamore, të cilat veprojnë si kundërpeshatërëndësishme ndaj Rusisë dhe Kinës. Parandaluesit e tyre bërthamor lejojnë ata që të vendosin forcat e tyre për ruajtjen e paqes globale dhe kundër piraterisë e terroristëve, ndërsa në të njëjtën kohë për të mbetur të pashqetësuar nga regjimet autoritare. Gjermania, Polonia dhe Koreja e Jugut gjithashtu duhet të mbajnë armë bërthamore. Ky rreshtim i fuqive rajonale ka nevojë për ta si parandalues të autoritarëve, luftës dhe destabilitetit rajonal.Kërcënimi i luftës është i vërtetë, duke pasur parasysh shkeljen e sovranitetit tëFilipineve me pushtimin dhe shkatërrimet kineze të Reef në 1995 dhe pushtimin e Ukrainës nga Rusia në vitin 2014. Këto dy pushtime, të cilat ende mbeten ushtarakisht të pasfiduara me shembullin konkret të një mungese për të të ardhur keq tëvendosmërisë nga ana e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur detyrimet e saj në Filipine për Traktatin e ndërsjelltë të Mbrojtjes të vitit 1951, dhe në Ukrainë sipas Marrëveshjes së Budapestit të vitit 1994. Kjo ndodh pikërisht për shkak se Shtetet e Bashkuara bënë shumë pak për të mbrojtur këto vende, kur me detyrim ndoshta i bënë të pranojnë këto marrëveshje solemne, që Japonia me të drejtë tani pyet SHBA-tënëse do të zgjidhnin të rrezikonin me një luftë bërthamore për të mbrojtur Japoninë nga Kina, Rusia, apo Koreja e Veriut. Nëse Japonia vazhdon dhe kthehet në një fuqi bërthamore, ajo nuk do të detyrojëvendet autoritare jo-bërthamore që të bëjnë të njëjtën gjë. Ndërsa disa vende si Kina dhe Koreja e Veriut propagnadojnënjë kërcënim nga Japonia në mediat e tyre shtetërore, ka analistë seriozë që e shohin Japoninë si një fuqi agresive. Ajo është një demokraci me një kushtetutë pacifiste. Ajo ka përjetuar tmerret e luftës bërthamore, si asnjë vend tjetër. Vietnami, për shembull, nuk do ta shihte një armë bërthamore japoneze si një kërcënim. Përkundrazi, do ta shihnin një armë bërthamore japoneze si stabilizimi për Azinë nëpërmjet një kontrolli mbi Kinën, qëështë kërcënimi kryesor për Vietnamin. Një armë e tillë mund edhe të lejojë Japoninë që të rrisë ndihmën ekonomike dhe ushtarake në Vietnam duk e ditur sigurisht se do të ketë shumëpak gjasa që Kina të hakmerret. Australia, Korea e Jugut dhe Tajvani mund të bëhen fuqi bërthamore, por jo nga frika e Japonisë. Në fakt, kthimi iJaponisë në fuqi bërthamore do tëmund të zvogëlohet probabilitetin që këto vende të vazhdonin projektet për tu shmdërruar në fuqi bërthamore për shkak se do të ndjeheshin më të sigurt me kontrollin e Japonisë bërthamore ndaj Kinës. Në qoftë se ato do të ktheheshin në fuqi bërthamore, megjithatë, do të ishin hedhur themelet e tjera kundër agresionit autoritar në Azi dhe në këtë mënyrë do të rritej stabiliteti në rajon. Ato janë demokraci të zhvilluara mirë, kështu që do të mbanin procedurat e sigurisë të tilla që armët bërthamore të mos binin në duart e ekstremistëve. Si demokraci përgjegjëse, ato mund të llogariten për të ruajtur pengesën e tyre bërthamore vetëm për qëllime mbrojtëse. Kina tregon pak respekt për të drejtat e njeriut në vendin e vet. Një gjeneral kinez ka kërcënuar qindra qytete të SHBA-ve me shkatërrim përmes luftës bërthamore. Kina është një fuqi territorialisht agresive. Dhe si rezultat, vendet afër dhe larg janë gjithnjë e më të shqetësuar. Vetëm nëpërmjet ndërtimit të armëve bërthamore që mund të krahasohen me të Kinës demokracitë aziatike do të jenë në gjendje për të mbrojtur veten. Duke vendsour në presion Kinën me demokraci bërthamore ajo do të detyrohej të përqëndrohej në ndjekjet më produktive se sa kërcënimet dhe blerjen e dhunshme të territorit të fqinjëve të saj. Demokracitë aziatike nuk duhet të lejojnë kompetencat autoritare bërthamore të botës për të detyruar ata. Azia do të jetë më e qëndrueshme, nëse shtetet e vijës së parë kundër Kinës do të kenëarmë bërthamore. Asnjë nga këto vende nuk ka të ngjarë të hyjnë në luftë me njëra-tjetrën, kështu që argumenti i thjeshtë matematikore se “sa më shumë vende që kanë armë bërthamore, më shumë të ngjarë ka për nisjen e një luftë bërthamore”, nuk vlen. Demokracitë nuk janë si autokracitë. Ato janë mbrojtëse në orientim. Teoria e paqes demokratike është provuar: demokracitë nuk luftojnë njëra-tjetrën.A do të mundte nuklearizimi i demokracive aziatike të çonte në përhapjen bërthamore tek regjimet autoritare përtej Azisë, për shembull në Lindjen e Mesme? Është e mundur që Irani dhe Arabia Saudite, të cilat janë të përfshira në luftëra të shumta, të përdornin nuklearizimin e Azisë si një justifikim për t’u kthyer në një fuqi bërthamore. Megjithatë, edhe me nuklearizimin e Izraelit, këto vende kanë qenë deri më tani të përmbajtura nga kërcënimi i sanksioneve ekonomiko-diplomatike dhe izolimi. Ato janë regjime autoritare, për të cilat historia na tregon se janë tepër agresive ndaj demokracive. Derisa ato të demokratizohen, atyre nuk duhet t’i besohen armët bërthamore. Forca e shtuar e klubit tëvendeve demokratike arsyeton se anëtarët bërthamorë shtesë do të jenë të mjaftueshëm për të liruar burimet politike dhe ekonomike në regjimet autoritare që janë vendsour në presion nga orientimi bërthamor. Vitin e kaluar, nënpresidenti Joseph Biden i tha Presidentit kinez Xi Jinping se Japonia mund të shndërrohet në fuqi bërthamore ‘pothuajse brenda natës’. Presidenti Trump ka një marrëdhënie të fortë kundërshtuese me Kinën, dhe tha: “Nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë në rrugën e tyre, rrugën e tyre aktuale të dobësisë, [Japonia dhe Koreja e Jugut] do të dëshironin që të kishin [një pengues bërthamor] gjithsesi, me ose pa diskutimin e tij “. Kjo është dritarja e mundësive të Japonisë. Japonia duhet të marrë sinjaline presidentit Trump dhe të shndërrohet në fuqi bërthamore përpara se dritarja e saj të mbyllet. Me një Japoni të fortë duke e mbajtur Kinën në kontroll, aleancat e saj do të jenë të forta, lufta do të ketë më pak të ngjarë dhe ne të gjithë do të jemi më të sigurt.