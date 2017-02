Apeli i ambasadorit të OSBE, Bernd Borchardt:Duhet një plan kombëtar për të luftuar kanabisin

Kodi i heshtjes që ambasadat e huaja në Shqipëri ndoqën përsa i përket çështjes së kanabisit duket se u thye ditën e djeshme, kur ambasadori i OSBE-së në Tiranë, Bernd Borchardt një një prononcim për mediat tha se Shqipëria duhet të zbatojë një plan të detajuar kombëtar në luftën kundër kanabisit. Deklarata e Borchardt u bë gjatë një takimi me studentë të Universitetit të Arteve me temë ‘Vizioni i OSBE dhe sfidat kulturore’. “Shqipëria ka kaluar nëpër ndryshime dramatike në 25 vitet e fundit, dhe një ndër më të rrezikshmit për të ardhmen është përhapja e mëtejshme e kanabisit në vend. Kanabisi dëmton shoqërinë dhe gjeneratat e ardhshme. Të gjithë ne duhet të bëjmë zgjedhjen e duhur, por sidomos të rinjtë: Duhet unë të punoj në një plantancion të paligjshëm? E përdor unë kanabisin? Duhet që unë ta shes atë? Prezenca e OSBE-së në Shqipëri do të mbështesë qeverinë në përpjekjet e saj për të zbatuar një plan gjithëpërfshirës për të luftuar kanabisin”, u shpreh Borchardt. Ambasadori i OSBE-së në takimin me studentët deklaroi se vendi ynë ka shumë sfida përpara dhe më të rëndësishmet padyshim që janë zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Borchardt theksoi se ecja e ngadaltë e reformës në Drejtësi vonon procesin demokratik në Shqipëri. “Ka sfida të tjera. Zgjedhjet po vijnë, dhe ato janë hapi i parë për një të ardhme më të mirë. Ju do të bëni zgjedhjen tuaj. Ju mund të josheni për të shitur votën tuaj, ti bëni foto fletës së votimit për të provuar se keni votuar “njerëzit e duhur”. Jeni ju që zgjidhni demokracinë e që dëshironi për të jetuar në të, kështu që ju lutemi bëni zgjedhjen e duhur. Ne mbështesim Shqipërinë me reformën zgjedhore, të japim këshillat tona me praktikat më të mira. Kolegët tanë nga OSBE/ODIHR do të vijnë për të monitoruar zgjedhjet, por në fund jeni ju ata që do të vendosni”, deklaroi ambasadori i OSBE-së.

Kapshticë, 56-vjeçari kapet me 32 kg kanabis/ Policia Kufitare e Kapshticës ka goditur një tjetër rast të trafikut ndërkombëtar të drogës. Në prangat e autoriteteve është vënë një 56-vjeçar nga Tirana, i cili ishte duke transportuar një sasinë prej 32 kilogramësh kanabis drejt Turqisë, duke përdorur Greqinë si vend tranzit. Arrestimi në flagrancë i 56 vjeçarit Mustafa Molla është kryer në bashkëpunim me Specialistët e Seksionit për Narkotikët në DVP-Korçë, pasi në dyshemenë e automjetit tip “Peugeot” me targa AA546NS është gjetur sasia prej 32 kilogramësh kanabis. Gjatë kontrollit të mjetit në skaner, u shfaqën dyshime se në pjesën e dyshemesë, mund të ishte fshehur lëndë e dyshuar narkotike. Lënda narkotike ishte vendosur në 31 pako të mbështjella me letër natriban me peshë 32 kg lëndë narkotike. Materialet për hetime të mëtejshme mbi çështjen i kanë kaluar Prokurorisë të Krimeve të Rënda në Tiranë.

Greqi, arrestohen në kufi 4 shqiptarë me 121 kg kanabis/Policia greke ka arrestuar gjatë ditës së djeshme 4 shtetas shqiptarë në zonën e Follorinës, nën akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike të llojit kanabis sativa. Arrestimi i tyre është kryer në Vatohor, një fshat disa kilometra larg nga pika kufitare e Kristalopigjisë, ku dy patrulla policore i ndaluan me 121 kg lëndë narkotike kanabis, të vendosur brenda 7 çantave të udhëtimit. Për njërin prej të arrestuarve ka pasur edhe një urdhër-arresti nga Gjykata e Selanikut për shkelje të ligjit të qëndrimit për të huajt në Greqi. Hetimet paraprake vazhdojnë nga Departamenti i Antidrogës greke, ndërsa të arrestuarit janë çuar në Prokurorinë e Kosturit.

Igumenicë, bllokohen 102 kg kanabis, vinin nga kufiri greko-shqiptar/ Policia greke ka sekuestruar 102 kg kanabis në portin e Igumenicës përpara se të arrinin në destinacionin e tyre përfundimtar, që ishte tregu Italian. Sipas medias greke, ineës.gr, lënda narkotike u konstatua brenda një kamioni që po bëhej gati të ngjitej në anijen që po shkonte në Itali, pas kontrollit rutinë të ushtruar në port nga policia kufitare. Lënda narkotike ishte paketuar në 92 pako dhe kishte mbërritur e sistemuar në një furgon të vogël në portën e jashtme të portit gjatë kohë së kontrollit. Droga u zbulua me ndihmën e qenit antidrogë dhe në aksionin në fjalë u arrestua shoferi, një 51 vjeçar Italian. Hetimet për këtë rast janë duke u zhvilluar dhe po llogaritet se droga e kapur ishte ngarkuar në një zonë pranë kufirit greko-shqiptar.