Apeli i Berishes/Më 18 shkurt të ndjekim shembullin e rumunëve kundër “Bandës Qeveri”

Protestat në Rumani përkojnë me thirrjet ndaj qytetarëve shqiptarë nga ana e Partisë Demokratike dhe liderit të saj Lulzim Basha. Blerja e votës dhe mospranimi i votimit elektronik janë asgjësim i vullnetit të qytetarëve. Ndërkohë që krimi në qeverinë rritet dhe kërcënon çdo qytetar, banka, spitale, shkolla, deri tek policia, pjesëmarrja në këtë protestë është përgjegjësi dhe detyrim madhor i çdo qytetari shqiptar

Pak ditë pasi Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka thirrur qytetarët në një protestë kundër qeverisë në datën 18 shkurt. Kryetari i PD ka ftuar të gjithë demokratët të protestojnë kundër padrejtësive dhe varfërisë, kundër shëndetësisë që lëngon dhe arsimit të shkatërruar, kundër arrogancës dhe shtypjes qeveritare, kundër drogës, krimit dhe kriminelëve në politikë, ai bëri thirrje që të gjithë të mbrojnë lirinë për të zgjedhur dhe të tregojmë vendosmërinë për të ruajtur votën. Edhe Ish-Kryeministri Sali Berisha u ka bërë thirrje qytetarëve shqiptarë që të marrin pjesë në manifestimin kundër qeverisë më 18 shkurt të frymëzuar nga protestat e mëdha qytetare në Rumani, që e arritën qëllimin e tyre. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Berisha shkruan: “Nderim rumunëve guximtarë! Në tre ditë e net protestë, “palosën” qeveritarët hajdutë socialistë. Frymëzim për shqiptarët!” Ky mesazh ka ardhur në një kohë kur problematikat e shumta kanë mbytur vendin dhe pjesëmarrja në këtë protestë është përgjegjësi dhe detyrim madhor i çdo qytetari shqiptar, i cili pavarësisht nga bindjet partiake beson te vota e lirë si vlerë themelore, pa të cilën liria dhe demokracia nuk ekzistojnë. Rama premtoi në fushatë rend dhe siguri, por policinë e ka bërë një monopol partiak që ruan fushat e mbjella me kanabis.. Pasojat janë të qarta. Krimi po rritet dhe kërcënon çdo qytetar, banka, spitale, shkolla, deri në ambientet e policisë dhe të burgjeve të sigurisë së lartë. Standardi i Rama-Metës është blerja e zgjedhjeve. Standardi i Evropës dialogu, standardi i Ramës është monologu dhe arbitrariteti dhe shpërfillja e opinionit publik, shkatërrimit të zgjedhjeve në shkallë vendi nesër me metodën kriminale të blerjes së votës apo blerjes së abstenimit në zgjedhje me paratë e krimit të organizuar, mafies politike dhe ekonomike. Blerja e votës dhe mospranimi i votimit elektronik janë asgjësim i votës së lirë të qytetarëve, ndërsa buxheti i ri i shtetit është në hapat e rrënimit të plotë të ekonomisë shqiptare. Për fat të keq, kryeministri i vendit po tregon se nuk ka ndërmend të reflektojë, të shohë realitetin në sy, të dëgjojë protestën e përditshme dhe reale të qytetarëve që mund ta ndeshësh në çdo cep të vendit dhe në çdo fytyrë të tyre. Nuk ka punë për të rinjtë, nuk ka punë për të diplomuarit, nuk ka punë në fshat, nuk ka punë për fermerët, nuk ka punë në qytet, nuk ka punë askund. Edi Rama nuk ka hapur as edhe një vend të ri pune që ditën që ka ardhur në pushtet por ka bërë shkatërrimin e dhjetëra mijëra vendeve të punës me politikat e tij të gabuara, arrogante dhe të paligjshme, punësimi mbetet në kufijtë e të pamundurës. Modeli i servirur për të rinjtë tashmë është ai i një modeli që punën vetëm në fushat e drogës i pamundur për alternativa të tjera përveçse të emigrojë. Qeveria që aq shumë lobon për informalitetin, nuk bën gjë tjetër veçse fsheh punësimin jo të rregullt të atyre pak të rinjve që për fat të keq e shohin si një sfidë mundësinë e një vendi pune. Të vetmet vende pune që Edi Rama i paguan me taksat e shqiptarëve, janë numri i madh i shërbëtorëve politikë në Kryeministri për të sulmuar me normë ditore opozitën në rrjetet sociale, për të intimiduar dhe nënshtruar median. Nuk ka investime në sektorët strategjikë, nuk ka asnjë kantier të ri ndërtimi Me taksat e reja që ka vendosur, edhe më shumë shqiptarë do të humbin vendet e punës dhe plagët e mëdha do të përkeqësohen më tej. Prandaj rruga e vetme janë protestat e gjata dhe në numër të qytetarëve për të kërkuar të drejtat e tyre që u janë pohuar gjatë qeverisjes Rama dhe për pafytyrësinë e tij që kërkon ende një mandat tjetër, për ta zgjatur akoma kalvarin e vuajtjeve të shqiptarëve që nuk po munden të ngrenë kokë nga një qeveri. Tani i mbetet në dorë qytetarëve të bëjnë zgjedhjen e tyre me pjesëmarrjen në protestë, numri i shumtë i tyre duhet të japi një shuplakë të fortë qeverisë më të paturpshme, qeverisë së kriminelëve!

Lushnja ngrihet në protestë: Duam rrugë të re ose nuk do të lejojmë zgjedhjet/ Mungesa e investimeve prej më shumë se 20 vitesh ka bërë bashkë të majtë e të djathtë në fshatin Qerret i Vjetër, në Lushnje. Ata thonë se nuk do të pranojnë kutitë e votimit për zgjedhje nëse nuk vihet dorë në përmirësimin e infrastrukturës dhe furnizimin me ujë të pijshëm. Peticioni me 1000 firma do t’i dorëzohet Bashkisë së Lushnjes. Në këtë bashki, ndërkohë, thonë se për fshatin ekziston një plan investimi. Gentian Nushi, nënkryetari i bashkisë, shprehet: “Për fshatin Qerret ka një plan investimi që do të lidhe të ashtuquajturën unazë bujqësore. Projekti është dorëzuar në qeverinë qendrore”. Megjithëse vetëm 7 km larg nga Lushnja, Qerreti i Vjetër, një zonë me prodhimtari të lartë në fushën e bujqësisë, e ka të vështirë të shesë produktet për shkak të rrugës së shkatërruar.