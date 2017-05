Apeli i kreut të PD: Të shtunën, Republika e Re do ta zmbrapsë Republikën e krimit e drogës

Denoncimi/Evropa e vërtetë nuk mbyll sytë përballë krimit e drogës – ‘disa’ ambasadorë kanë kthyer në mision të tyrin, luftën ndaj Opozitës

Kryetari i Opozitës, Lulzim Basha nuk tërhiqet nga kërkesa për qeveri teknike, ndërsa tha se me 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Në ditën e 79 të protestës, kreu demokrat tha se Rama po kërkon të emërojë opozitë fiktive, ndërsa akuzoi KQZ se nuk bën transparente listat e qytetarëve që kanë firmosur për disa parti. Kreu i PD-së deklaroi se të shtunën, më 13 Maj, në orën 12:00 do të zhvillohet protesta e radhës paqësore, e cila do t’i jap goditjen e finale Edi Ramës së lidhur e krimin e drogën. “Kjo është beteja që kemi nisur prej 18 shkurtit në këtë agorë. Ose republika e vjetër do të vazhdojë të ndajë paratë e shqiptarëve për veten e saj, për një grusht përfituesish, për një kupolë politike që ekziston vetëm për t’i shërbyer pasurimit të vet dhe pushtetit të vet, ose do të kemi një qeveri që kontrollohet vetëm nga qytetarët shqiptarë, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Beteja bëhet nëse qeverinë e ardhshme do ta zgjedhë droga dhe krimi, apo do ta zgjidhni ju bashkëqytetarët e mi, të djathtë e të majtë, gegë e toskë, myslimanë e të krishterë, demokratë e socialistë, ju, dhe jo kriminelët, jo droga, jo politikanët e kapur nga krimi dhe nga droga. Nëse do të jeni ju ata që do të vendosni, kush do u përfaqësojë në parlamentin e ardhshëm, apo do të jenë prapë kryetarët e partive, e aq më pak kryetarët e partive të lidhur me kriminelët. Në funksion të kësaj ceshtje ekzistenciale, jetike, për ju dhe familjarët tuaj, për fëmijët tuaj dhe për të gjithë vendin tonë, ju ftoj në bashkimin më të madh popullor, Ditën e shtunë, në orën 12.00 në këtë shesh të lirisë dhe të së vërtetës. Ejani të gjithë, të vetëdijshëm për rëndësinë historike të këtij momenti, të kësaj përballje, midis të vjetrës që duhet dhe do të shkojë, dhe të resë që po vjen. Të vetëdijshëm për forcën e pathyeshme të bashkimit të shqiptarëve, për një kauzë të drejtë qytetare, kombëtare, para vetes sonë, para historisë, para fëmijëve tanë, para Evropës, para Zotit. Kauzë e drejtë, e drejta juaj, jo e partive politike. Dhe po kështu, të qetë dhe paqësorë me vetëdije se fitorja do të vije jo nga forca e forcës, por nga forca e bashkimit total dhe pjesëmarrjes totale të shqiptarëve në këtë betejë”. Në përfundim, Basha tha se ditën e shtunë në orën 12.00, ballë për ballë shpresa dhe besimi tek e ardhmja që po vjen, dhe republika e vjetër që përgatitet të hyjë në analet e historisë. “Të bashkuar gjithëpërfshirës, të gjithë shqiptarët do të jenë qytetarë të Republikës së Re. Asnjë nuk do të jetë më qytetar i republikës së vjetër të dredhive, krimit, drogës, hipokrizisë dhe korrupsionit. E ardhmja nuk ndalet dot më! E shtuna e ardhshme shpalos para shqiptarëve derën e madhe të kësaj të ardhme evropiane”.

Evropa e vërtetë nuk mbyll sytë përballë krimit e drogës-disa ambasadorë kanë kthyer në mision të tyrin luftën ndaj opozitës/Nga çadra e Lirisë, Basha iu kundërvu ndërkombëtarëve, të cilët i akuzoi se janë bërë palë me Qeverinë dhe po luftojnë kundër opozitës. Duke kujtuar ditën e Evropës, kreu demokrat theksoi se sot ka dy Evropë, duke nënvizuar se ‘disa’ ambasadorë të lidhur me Qeverinë i kanë mbyllur sytë përballë krimit dhe drogës, ndërsa kanë kthyer në mision të tyren luftën ndaj opozitës. “Brenda 2 ditësh do të festojmë ditën e Evropës që është dita e fitores mbi nazifashizmin, 9 Maji. Është festa në radhë të parë e demokracisë dhe demokratëve në Shqipëri. Ne jemi përpjekur në këto vite të vështira dhe ia kemi dalë të hedhim hapat më domethënës drejt Evropës, me Stabilizim-Asociimin, me aplikimin për statusin kandidat, me heqjen e vizave për qytetarët shqiptarë. Asnjëra prej këtyre nuk ishte lëmoshë dhe nuk ishte dhuratë. Ishin arritje e Shqipërisë dhe shqiptarëve ndërkohë që drejtonte një forcë që ishte thellësisht evropiane dhe europianiste siç ka qenë, siç është dhe siç do të jetë Partia Demokratike. Por a mund të ketë Evropë për Shqipërinë, pa zgjedhje të lira dhe të ndershme. A mund të ketë demokraci pa themelin e bashkëjetesës demokratike që është liria e votës. Kjo dhe vetëm kjo është Evropa, ëndërr e shqiptarëve, sepse sot për fat të keq po përvijohen dy Evropë. Evropa që ne duam, e lirisë, e shtetit ligjor, e drejtësisë së vërtetë, e demokracisë së vërtetë, e barazisë para ligjit, e mundësive për të gjithë, e konkurrencës së ndershme si motor i përparimit, e mediave të pa kapura e të pa censuruara, të patrembura dhe të pa intimiduara nga qeveritë, i opozitave si institucion garant i demokracisë. Kjo është Evropa që ne njohim, kjo është Evropa që ne duam dhe kjo është Evropa drejt së cilës ne do të marshojmë së bashku me Republikën e Re. Për fat të keq kemi parë edhe një faqe të shëmtuar që kurrsesi nuk mund të përfaqësojë Evropën e vërtetë. Ju e dini për çfarë e kam fjalën, për ata që nuk e shohin drogën edhe pse po u rritet para ballkoneve të veta në vilat e tyre luksoze. Për ata që nuk duan t’ia dinë për krimin ndonëse drekojnë në të njëjtat restorante me kriminelët më në zë të Shqipërisë, Ballkanit dhe Evropës. Për ata që nuk mjaftohen vetëm duke i shërbyer qeverisë por e kanë kthyer në një mision luftën ndaj opozitës duke reflektuar mentalitetin e tyre thellësisht antidemokratik, pra anti-europian. Për ata që kanë harruar të numërojnë e nuk numërojnë dot as numrat e mëdhenj, 2.5 milionë rrënjët e kanabisit që u deklaruan të asgjësuara dhe nuk ka asnjë procesverbal të vetëm që të provojë që janë asgjësuar, por në fakt nuk janë asgjësuar por janë ruajtur dhe po tregtohen nga shteti i bërë njësh me krimin dhe krimi i bërë njishë me shtetin”, tha Basha.