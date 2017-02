Arqipeshkvi i Shkodrës i drejtohet Tahirit: Njerëzit armatosen sepse nuk i mbron shteti

Reagimi për përgjegjësinë e qeverisë mbi rendin dhe sigurinë që përbëjnë shifra shqetësuese në mbrojtje të qytetarëve vjen kësaj here Arqipeshkvi i Shkodrës, Angelo Massafra, në prani të ministrit Saimir Tahiri, në një aktivitet për mbledhjen e armëve, Massafra i ka kërkuar qeverisë të krijojë më tepër siguri për qytetarët. Sipas Arqipeshkvit shteti duhet të jetë më i fortë që qytetarët të mos kenë frike dhe të mos mbajnë armë. Arqipeshkvi i Shkodrës, Angelo Massafra ka replikuar ditën e djeshme në fshatin Dajç, me ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri duke shpjeguar se përse shqiptarët mbajnë armë, duke shprehur hapur se ata janë të frikësuar pasi nuk ndjehen të mbrojtur nga shteti. Arqipeshkvi Massafra i ka bërë thirrje qytetarëve të dorëzojnë armët duke kërkuar gjithashtu që shteti të jetë më i fortë për ti mbrojtur ata: “Njerëzit janë të armatosur sepse kanë frikë. Janë të frikësuar, ndaj mbajnë armë. Nuk janë të sigurt se do ti mbrojë shteti”, është shprehur Massafra në prani të ministrit të Brendshëm, i cili ka nisur një tur takimesh nëpër Shqipëri. “I bëj thirrje që të dorëzojnë armët, por edhe shteti duhet të jetë më i fortë dhe të mbrojë qytetarët në mënyrë që të mos kenë frikë dhe të mos mbajnë armë” është shprehur më tej Arqipeshkvi i Shkodrës, Angelo Massafra. Deklarata e Massafrës është bërë, në prani të ministrit Saimir Tahiri, i cili mori pjesë në një aktivitet për mbledhjen e armëve.