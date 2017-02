Arrestohen autorët e grabitjes së Kasharit dhe Rinasit, dyshohet se grabitën edhe bankën te Stacioni i Trenit

U desh plot një vit që pas polemikave të shumta mes Policisë së Shtetit, kompanisë private që menaxhon aeroportin dhe institucioneve të tjera shtetërore të menaxhimit të trafikut ajror, për vënien para përgjegjësisë së autorëve të grabitjes skandaloze të një viti më parë në Rinas dhe njëkohësisht grabitjes së ndodhur para pak ditësh. Autorët e të dyja grabitjeve janë të njëjtë, ndërsa Policia e Shtetit ka publikuar ditën e djeshme edhe pamjet e RENEA-s dhe të FNSH-së gjatë operacionit për arrestimin e katër grabitësve të 3.2 milionë dollarëve të BKT-së. Ajo që ndodhi në Rinas ishte një dëshmi tronditëse e pasojave që vijnë kur shteti i dorëzohet paaftësisë dhe lidh partneritet me bandat e kriminelët më në zë në vend. Operacioni u zhvillua mesditën e djeshme në zonën e Vorës dhe Prezës pas informacioneve të marra në rrugë operative për vendndodhjen e 4 të dyshuarve nga ana e forcave policore. Dhjetra forca policore me mjete nga toka dhe ajri, blinda, armë të rënda dhe policë me maska duken nga pamjet e operacionit, duke kapur në befasi autorët e dyshuar. Kontrollet e befasishme të policisë janë bërë në biznese, apartamente dhe shtëpi private në zonat përreth kryeqytetit, në të cilat policia kishte informacione se mund të fshiheshin të dyshuarit. Në prangat e policisë ranë Fation Xhyliu, Ditjon Memlika, Neim Avdulaj dhe Ernest Kupa, dy prej tyre ish-komando, ndërkohë që në kërkim janë dy bashkëpunëtorë të tyre të identifikuar tashmë. Të arrestuarve iu është gjetur edhe një pjesë e parave të grabitura në valuta të ndryshme. Ndërkohë dyshimet bien mbi kohën e gjatë që policia ka marrë për të ndërhyrë kur autorët ishin kaq afër, por ne konstatojmë kështu se duhet të shpërthejë zjarri që të mësojmë se ndërtesat janë pa asnjë masë antizjarr, as dhe një palë shkallë emergjence të paktën. Duhet të bjerë tërmet, të mësojmë se kemi ndërtuar në mënyrë skandaloze çdo godinë. Duhet të shpërthejë cisterna e gazit që të mësojmë se tregtia e tij është pa asnjë masë sigurie. Duhet të shembet miniera të mësojmë se punëtorët punojnë në kushtet e sigurisë të shekullit të 18, dhe grabitjet e njëpasnjëshme janë prova e falimentimit të sigurisë që shteti duhet të garantojë për qytetarët e tij. Duhet të ketë pasoja që të dalin në pah problematikat në të gjitha hallkat shtetërore, pasi mësuam se edhe aeroporti i vetëm kombëtar e ndërkombëtar i Republikës së Shqipërisë, vend anëtar i NATO-s dhe në pritje të negociatave për anëtarësimin në BE, nuk ka asnjë masë sigurie dhe grabitësit mund të vjedhin miliona pa iu bër syri tërr.