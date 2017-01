Arroganca e kryeministrit përballë pamundësisë së shqiptarëve të varfër  

“Po më vdes vajza në spital”, Rama shpërfill thirrjen dëshpëruese të nënës, i bën bllok pas kërkesës për ndihmë

Nëna e një vajze 12-vjeçare të quajtur Rea, e cila vuan nga “Karcinoma”, një lloj tumori që kërkon një ndërhyrje të menjëhershme mjekësore nëpërmjet Facebook-ut i ka kërkuar ndihmë kryeministrit Rama, për të siguruar vlerën e parave që duhen për operacionin, por ajo çfarë ka marrë si përgjigje nga kreu i qeverisë ka qenë vetëm një “Block”, që në gjuhën e teknologjisë përkthehet heqje e mundësisë për të komunikuar me personin të cilit i adresohesh. Enkeleda, nëna e fëmijës që po kalon këtë situatë të rëndë është shprehur se kjo mungesë vëmendje dhe arrogancë e shfaqur nga kryeministri ishte një goditje edhe më e rëndë sesa sëmundja për Rean. E mbytur nga dhimbja dhe pamundësia për të shpëtuar jetën e së bijës, Enkeleda thotë se po i vdes fëmija në spital dhe nuk ka asnjë lloj mjekimi, apo ndihmë nga institucionet shtetërore për ta çuar për kurim jashtë vendit. Ajo shprehet gjithashtu se ka shkuar edhe në ambjentet e kryeministrisë, por askush nuk e ka marrë në konsideratë kërkesën e saj.

“Fëmija im është shumë sëmurë, kam shkuar në kryeministri, kam bërë kërkesë për ta çuar jashtë shtetit për mjekim se mjekësia jonë nuk di të kurojë këtë sëmundje që ka fëmija im, por kryeministri as që e ka marrë në konsideratë kërkesën time. Zoti kryeministër vetë më bëri bllok, kur i thashë për problemin tim. As nuk u bëhet vonë se po vdes fëmija 12 vjeç. Ju lutem më ndihmoni se po më vdes fëmija në spital pa asnjë lloj mjekimi, po ju lutet një nënë. Këtu nuk po i bëjnë asgjë, vetëm e lënë të vdesë si mjekësia, por edhe zoti kryeministër më bëri bllok kur i thashë problemin tim”, shprehet me dëshpërim nëna e Reas 12 vjeçare thirrja, e cila shikon çdo ditë fëmijën e saj teksa vuan nga krizat, por nuk mundet të sigurojë asnjë zgjidhje për situatën.

Nëna e Reas thotë se kurimi mund të zgjasë për tre vite dhe shuma që duhet për të shëruar sëmundjen e vajzës së saj është 350 mijë euro dhe se pavarësisht neglizhencës, arrogancës dhe injorimit që kanë rezervuar instancat shtetërore për të, shpresa do të vdes e fundit dhe ajo beson se dikush do të vendosë dorën në zemër për vogëlushen. “E di ndoshta është e pamundur të mblidhet një shumë aq e madhe, por që është një kohë goxha e gjatë mjekimi. Sipas asaj që më thanë janë tre vite dhe shuma është 350 mijë euro. E di që është e pamundur, por shpresa vdes e fundit për Rean”, është shprehur Enkeleda, e cila shpreson se dikush do e vejë dorën në zemër për të, pavarësisht se shëndetësia klienteliste dhe e korruptuar e dyshes Rama-Beqja e ka braktisur vogëlushen Rea në betejën për jetën. Raste të tilla, të fëmijëve që jeta e ka dashur të hasin në probleme shëndetësore që në hapat e parë të jetës fatkeqësisht janë të shumtë dhe janë raportuar në mënyrë të vazhdueshme në media, por ajo që na bën të ndihemi të tronditur është reagimi me tone arrogance dhe qesharake i këtij shteti të kapur nga klientelizmi dhe korrupsioni në çdo hallkë të tij. Një ministër shëndetësie si Ilir Beqja dhe një kryeministër si Edi Rama janë aq të pashpirt dhe arrogantë, sa nuk ngurojnë të firmosin për tendera miliona dollarësh që shkojnë për miqtë e tyre, ndërsa shpërfillin me vetëdije të plotë prindër të dëshpëruar dhe në pamundësi ekonomike për të shpëtuar jetën e fëmijëve të tyre nga sëmundje të rënda si ajo e Reas. Enkeleda ka kurajo dhe forcë sa për t’i dhënë shpresë dhe forcë vetes e vajzës së saj, e madje në një foto me Rean ajo ka fshehur dhimbjen duke qeshur dhe thënë me zë të lartë se “Do t’ia dalim”, pavarësisht se Ilir Beqja dhe Edi Rama kanë refuzuar të kthejnë vëmendjen nga kjo nënë e të solidarizohen me dhimbjen e saj, ashtu siç do të bënte një qenie njerëzore me principe.