Arsyet e Protestës, arsyet e lirisë intelektuale të Shqiptarëve dhe zhdukjes të së keqes Rama

Në prag të protestës së opozitës, Rama ka shfaqur frikën dhe terrorin e tij duke bunkerizuar hyrjen e veprën e tij të ‘artit’ të improvizuar tek kryeministria. I trembur se mos protestuesit e do ti heqin shëmtirën që i ka bërë godinës se kryeministrisë, një vepër italiane, Edi Rama ka vendosur që ta rrethojë hyrjen e improvizuar prej tij. Gjithashtu po rrethon edhe kërpudhat që ka vendosur në oborrin e kryeministrisë. Opozita ka paralajmëruar pjesëmarrje masive duke ju bërë thirrje qytetarëve dhe familjeve të tyre të ngihen nëse duan të mbrojnë familjet e tyre, nëse duan një të ardhme të sigurt për fëmijët e tyre, nëse nuk duan më të jetojnë në mes të krimit dhe pasigurisë. Arsyet janë të shumta, mjafton të shohësh në çdo cep të qytetit për të parë gjurmët e kriminelëve që shkatërruan integritetin e një populli. Duhet të shohësh spitalet apo qendrat shëndetësorë ku familjet lihen në mëshirë të fatit duke u sorollatur nëpër godina e degraduara, ku për problemet e tyre nuk kujdeset askush pasi shëndetësinë e kanë rrjepur deri në qindarkën e fundit palaçot që shkojnë dhe ulen në krah të Edvin Ramës….Një qeverisje e mbyllur dhe e korruptuar që ju ka marrë frymën shqiptarëve me sundimin e saj. Ramës i kanë dalë nga kontrolli shteti që qeveris duke e fundosur në llumin që ka krijuar vetë, duke u munduar të kapet pas degëve, me kontrollin e mediave, duke u bërë favore disa biznesmenëve, duke marrë në mbrojtje ministra e zyrtarë të korruptuar, duke përdorur në favor të tij, gjykatës Prokurorë dhe deri tek policia e shtetit që deri dje ishte në shërbim të ruajtjes së parcelave të kanabisit në shërbim të Ministrit të mbrojtjes…Shqipëria është bërë një vend paradoksesh ku krimi është kthyer në sinonimin e shtetit, ku përdoren të rinjtë për fushatë dhe më pas ju mohohet e drejta e studimit, ku ju urohet “suksese në jetë” atij që rebelohet kundër sistemit mafioz dhe tallen më pas duke thënë se mungojnë profesionistët…Kushdo mund ta zëvendësojë një kryeministër, pasi harruar se është zgjedhur për të qeverisur, ose më mirë tregoi hapur planet e tij se përse e donte aq shumë pushtetin. Flet më tepër heshtja e qeverisë, e shoqëruar me disa përpjekje të përçmueshme për të mbuluar sadopak me showt mediatik apo me bojëra dështimin kolosal që i bëri vendit. Dështimi në raport me premtimet dhe pritshmëritë është gjysma e së keqes për një qeveri gënjeshtare dhe të paaftë, me mungesë skandaloze kompetence dhe ekspertize. Por kjo qeveri që nuk ndërtoi dot asgjë, është ndërkohë rekordmene e goditjes se ligjit dhe lirive, reprezaljes në administratën publike, e shpunësimit të mijëra e mijëra qytetarëve, përkeqësimi i rendit dhe rritjes së pasigurisë publike, dhe e babëzisë për të futur nën kontrollin politik të saj institucionet e pavarura. Ekonomia dhe bizneset mezi po merrin frymë nga pesha e taksave duke u asfiksuar nën një qeverisje propagandistike dhe aparence mediatike tallëse, asnjë reformë e duhur dhe në të mirën e qytetarëve por vetëm tendera për të mbushur xhepat, asnjë progres, përmirësim apo shpresë se e ardhmja do të bëhet më mirë. Ashtu si është shprehur Lideri i Opozitës Lulzim Bash : Kjo është qeveria “asgjë” në fushën e përmirësimit. Kjo është qeveria “zero” në fushën e investimeve. Kjo është qeveria “nën zero” në fushën e punësimit dhe mirëqenies në përgjithësi. Kjo është qeveria e rrezikut sa i takon demokracisë dhe integrimit europian të vendit. Arsyet përse sheshi duhet të jetë plot janë të shumta dhe të panumërta për tu shprehur: qytetaret i paguajnë më shtrenjtë ushqimet dhe transportin, në spitale po i blejnë vetë barnat, shumë prej familjeve të varfër dhe individët me aftësi te kufizuara nuk marrin, ose iu është pakësuar ndihma ekonomike dhe qeveria planifikon përdorimin e punës së detyrueshme si kusht për lëvrimin e ndihmës për të varfrit etj. Por të gjitha këto duhet ti shprehë pjesëmarrja e shumtë që duhet të mbushi sheshin si formë e një revolucioni moral dhe intelektual, duhet të jetë forma paqësore e rebelimit dhe vrullit të energjisë së shqiptarëve që kanë përmbysur tashmë një sistem diktatorial, dhe duhet të zhdukin edhe të keqen e qeverisjes Rama.