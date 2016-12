Asambleja e kultit të Ramës

Cikli i privatizimit të Partisë Socialiste është mbyllur me një asamble të nënshtruarish që sillet e voton sipas humorit të kryetarit. Kulti i Edi Ramës shërbeu për zgjedhjen e Koço Kokëdhimës anëtar në kundërshtim me statutin e tani shërben për ta përjashtuar nga Asambleja me një deklaratë për shtyp të zëdhënësit Balla, pa e hedhur fare në votim. Tani asambleja personale shërben për të rehabilituar ish-armiq të blerë, për të ngritur në karrierë të korruptuar të rinj dhe për të shpërndarë përgjegjësitë e për të mbajtur presionet, kur kryetarin ta zënë dhimbjet e humbjes elektorale

Ditën e djeshme u mbajt Asambleja e Partisë Socialiste, e cila zyrtarisht shënoi prishjen e miqësisë mes Edvin Ramës e Koço Kokëdhimës. Kjo mbledhje e thirrur nga i pari i Partisë, Edi Rama, arriti synimin duke shkarkuar me votën e të nënshtruarve, Koço Kokëdhimën dhe mbushjen e radhëve të saj me shërbëtorët deri në përulësi ndaj pronarit të partisë. Mbi 5 orë që zgjatën punimet e asamblesë, mjaftuan që pronari i partisë të zëvendësonte Koçon me Stefan Çipën. Por, lajmi më i bujshëm nuk ishte largimi me votë nga Asambleja, i Kokëdhimës, pasi kjo pritej se në një formë ishte edhe qëllimi i kësaj mbledhje. Ajo çka solli risi ishte përzgjedhja e shërbëtoreve të tij besnik në postet kyçe të Asamblesë. I tillë ishte emërimi i Taulant Ballës, si kryetar i Asamblesë, kjo normalisht pa asnjë votim, thjesht me një deklaratë shtypi prej ‘pronarit’. Nuk habit Balla, pasi ai vijon të mbetet qeni besnik i Edvinit. Po ashtu nuk habitemi pse Rama zgjodhi Ulsi Manjën sekretar të kësaj Asambleje, apo Ervin Bushatin në krye të këshillit mbikëqyrës të financave të PS-së. Duke dashur të kishte një besnik të devotshëm që do të zëvendësonte Koçon e devijuar, Rama emëroi Stefan Çipën. Pra gjithçka flet qartë. Shihet plani strategjik i Edvinit për të pasur në zotërim partinë. Është e njohur dëshira e tij për të qenë pronar i gjithçkaje. Mania e tij për të qenë zot i pronës së shqiptarëve u pa kur ishte në krye të bashkisë së Tiranës, po shihet më së shumti tani që është kryeministër, pasi Partinë e ka tashmë private. Por, ajo çka u vu re në Asamble ishte rehabilitimi i ish-armiqve të blerë. Duket se nevoja për zgjedhjet e ardhshme e ka bërë Ramën, që të rikthejë në forumin më të lartë të Partisë Socialiste ato figura që i ka përjashtuar vetë, menjëherë pasi u zgjodh kryetar. Bie në sy se shumë prej tyre njihen si ish-përkrahës të flaktë të paraardhësit të Ramës, Fatos Nanos, të cilin kohët e fundit e ka joshur disa herë për të bashkëpunuar. Kështu në mbledhjen e djeshme janë katapultuar në forumin më të lartë të PS-së, Asamblenë e Përgjithshme, figura të njohura në kohën e Nanos, si Et’hem Ruka, Ilir Zela, Bukurosh Stafa dhe Luan Hajdaraga. Luan Hajdaraga ka qenë ministër i Mbrojtjes, kurse Et’hem Ruka ministër Arsimit. Kurse Bukurosh Stafa ka qenë drejtor i Kombinatit Metalurgjik Elbasan, i Shoqërisë Albkrom Sh.A, si dhe deputet. Ai u përjashtua nga partia pasi bashkoi votat me mazhorancën e Partisë Demokratike, gjatë votimit për president të Bamir Topit. Gjithashtu në Asamblenë e PS-së është futur edhe Ilir Zela, ish-deputet dhe drejtues i lartë i partisë dhe në disa institucione në kohën e qeverisë Nano. Mbledhja e djeshme u mbyll me fjalimin e Edvinit, ndërsa më tepër se një orë shiti si arritje të gjitha dështimet e tij. Në këto vite qeverisje të tij, droga, krimi, korrupsioni mbeten alternativat për shqiptarët, ndërsa Edvini i dedikoi këtyre sektorëve investimin e një mandat të mirë qeverisës. Edi Rama nuk erdhi për të qeverisur, qëllimi i tij i parë e i vetëm ishte dhe mbetet pasurimi i xhepave personal në kurriz të qytetarëve shqiptar. Çdo ministër shquhet për ndonjë dhunti në sektorin e vrasjes, vjedhjes, drogës, korrupsionit, hajdutërisë. Nga ministri në ministër sheh në fakt një fytyrë: atë të Edvinit, që shkel mbi kallot e çara të shqiptarëve në mjerim. Ndaj dje në fjalimin e tij, lypës të votave të shqiptarëve, mundohej të paraqiste një qeveri deri në perfeksion, pacaka se qytetarët në pothuajse shumicën e vendit dhe pjesa më e madhe të tyre, vuajnë mjerimin ekstrem. Por, në këtë fjalim ai nuk harroi të përmendte ish kryeministrin Berisha, kjo në formë shfajësimi për gjithë të këqijat që mbodhi në vend. Ai e akuzoi ish kryeministrin se e la Shqipërinë në rrezik. Ky është në fakt refreni i dita-ditshëm i tij për me tepër se 3 vite. Por Rama ka “guximin” që të vazhdoj ta akuzojë ish-kryeministrin si të keqen e vendit, edhe për situatën aktuale ku e ka zhytur vendin. “Fajtori i vetëm është Sali Berisha dhe çeta e tij”, u tha ai asamblistëve socialistë. Rama bën sikur harron që është në vitin e fundit të mandatit të tij, kur bilancet i mungojnë dhe kur ka dështuar të hapë negociatat me BE -në si pasojë e situatës së rëndë kriminale dhe korrupsionit të pandalshëm. Duket se strategjia e vetme e Ramës, njësoj si edhe kur ishte në opozitë do të jetë beteja dhe fajësimi i Sali Berishës, edhe për dështimin e rilindjes së tij.