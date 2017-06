Atmosferë fitoreje në qarkun Dibër – Dhurata Çupi, takime derë më derë e sy më sy me qytetarët në Mat

Kandidatja e Partisë Demokratike në qarkun Dibër, kryesuesja e listës znj.Dhurata Çupi ka intensifikuar dukshëm takimet me qytetarët duke iu shpalosur atyre programin e PD-së për një ekonomie më të fortë dhe të nesërme më të sigurt. Zonja Çupi ka lëvizur nga qyteti në fshat në çdo lagje, ka diskutuar me matjanët dhe dibranët rreth halleve dhe shqetësimeve të tyre, ka trokitur derë më derë, i ka parë të gjithë sy më sy, dhe iu ka premtuar që do të jetë një përfaqësuese e denjë e bashkëqytetarëve të saj. Kandidatja e PD-së Dhurata Çupi është takuar në banorët e Macukullit të lënë në harresë. “Kjo është dashakeqësi e Ramës ndaj qindra banorëve të Macukullit në Mat. Teksa u nisem nga qyteti i Burrelit drejt Macukullit për një takim me banorët e kësaj zone përballesh me një situatë të papranueshme për cilindo nga ne . Në vitin 2017 banorët e këtyre zonave janë lënë në harresë, në izolim total. Po çfarë po ndodh?

Ndjesa duhet të shkojë për secilin nga ne, që është marrë me politikë në 27 vjet, por gishtin sot e drejtoj më shumë se ndaj çdokujt tjetër ndaj kryeministrit Edi Rama , i cili përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit duhet të lëvronte fondin për ndërtimin e kësaj rruge që është veçse 18.5 kilometra e gjatë. Projekti ishte gati për zbatim në vitin 2013, dhe kërkonte vetëm vullnet për ta vijuar. Por në katër vjet, gjithçka mbeti e shkruar në letër dhe banorët e kësaj zone janë ne vështirësi te qarkullojnë apo transportojnë , mallrat e tyre dhe gjithçka u duhet në shtëpitë e tyre. Rruga gjithë shkëmbinj”. E pakalueshme për mjetet në ditë normale, e pot a mendosh me pas në kohë me shi apo për raste të emergjencave për shërbim shëndetësor për banorët e Macukullit”-thotë zonja Cupi. Sipas saj sa më shumë të flasësh hapur aq më shumë bashkohen rreth fitores. Në rrjetin e saj social FB zonja Çupi shkruan: -“Qytetarët e Burrelit janë bashkë e më të shumtë në mbështetje të familjeve të tyre me të ardhme të sigurt. Ata janë të bindur se programi i Lulzim Bashës përmes Republikës së re do tua heqë litarin në fyt të qeverisë së Edi Ramës,i cili për katër vjet i ka varfëruar e i ka lënë në kushtet e mbijetesës. Shqiptarët e duan të nesërmen e tyre te sigurt. Alternativa e djathtë është për ta qeverisja e drejtë.

Zonja Çupi gjatë ditëve të fushatës është takuar dhe me qindra banorë të zonës së Klosit, Cerujes, Patinit, Belzhin, shfaqin hapur pakënaqësinë dhe tregojnë mungesën e vëmendjes së qeverisë për ta në 4 vjet. Rruga që lidh Klosin me Burrelin e që kishin premtuar ta riparonin ka mbetur në vend numëro, gjithçka është ndërprerë. Mungesa e infrastrukturës dhe lënia jashtë vëmendjes nga qeveria jo vetëm që u vështirëson jetën por i fyen me një qëndrim të tillë paragjykues. Në takimet me banorë të Klosit, kryefjalë ishte infrastruktura dhe kërkesa për ndërtimin e rrugës. Por jo vetëm infrastruktura, edhe shëndetësia në këtë zonë lë për të dëshiruar. Spitali është me kushte ç’njerëzore, ndërsa mungon edhe mjeku për tu shërbyer. Burrat e kësaj zone thonë se kanë frikë të dërgojnë gratë për vizitë për shkak të kushteve. Shqiptarët jetojnë në varfëri ekstreme, Edi Rama vijon me batuta e fasada. Duhet ti themi STOP kësaj situate. Është koha për të mbështetur Lulzim Bashën me programin e tij për ekonomi të fortë të nesërme të sigurt e familje të shëndetshme. Në takimet në Urakë zonja Çupi thotë se- “Në 4 vjet asgjë nuk është bërë për ta, ende jetojnë me projektet e para 2013. Në takime me banorë të zonave të Urakës, Bruçit dhe Laç, ku për 4 vjet e vetmja vëmendje për ta është vjelja e taksave, ndërprerja e energjisë elektrike dhe vështirësimi i jetës së tyre. Shqetësimi u shfaqet në sy, e në çdo fjalë që thonë, varfëria po ua rëndon gjithnjë e më shumë ekonominë e tyre, e përpos kësaj asnjë investim nuk është kryer për ta. I vetmi investim që e shohin si vëmendje të shtuar ndaj tyre është rruga që lidh Rrëshenin me Urakën e që kalon përmes disa fshatrave në këtë zonë, dhe kjo e ndërtuar para vitit 2013. Asnjë investim, thjeshtë janë lënë në harresë. Programi Lulzim Bashës, kryeministër, do ti sigurojë secilit prej tyre një ekonomi më të mire, përmes skemës së taksave, rritjes së pensioneve, investimeve në shkolla dhe infrastrukturë”. “Në takimet mbresëlënëse në Ulëz, Stojan dhe Bushkash, me njerëz të mençurinë natyra është treguar bujare me ta por jo vëmendja e shtetit, duke i vënë përballë vështirësive të vazhdueshme. Por pavarësisht se problemet janë shtuar në familjet e tyre këto 4 vjet,askush nuk ua ka ulur kokën dhe hequr mençurinë” – thotë zonja Cupi. Varfëria nuk ua heq buzëqeshjen sepse kanë shpresë matjanëve. Në takime me banorë të qytetit të Burrelit shoqëruar nga intelektualë te mirë të qytetit, Dr.Zanën, Rustemin dhe Dean zonja Cupi thotë se shoqërohet me energji pozitive e dëshirë për të qenë gjithnjë e më shumë dhe se emocionues çdo takim me ta dhe çdo fjalë e tyre vjen si mbështetje për PD. “Intelektualët matjanë ndihen të zhgënjyer e të lënë pas dore nga qeveria e Ramës në 4 vjet por besojnë se bashkë do t’ia dalim. Çdo shqetësim tyre është detyrim për mua për ta përcjellë për zgjidhje atje ku duhet. Programi i PD është zgjidhje dhe ofron qeverisje më të mirë për çdo shqiptar” – thekson Dhurata Cupi. Kandidatja për deputete e PD në qarkun Dibër është takuar dhe me banorët e fshatrave Rripe dhe Shulbaterr te bashkisë Klos, aty ku varfëria është ulur këmbëkryq ku dhe për ta asgjë nuk është bërë për ta. Janë lënë qëllimisht në harresë. Asnjë shërbim për kushte minimale jetese Zonja Çupi është takuar dhe me biznesin që sipas saj ka nevojë për mbështetje përmes taksave të ulëta e politikave që jep mundësi për punësim të qytetarëve. Zonja Çupi pati takim dhe me një biznes fason që ka të punësuara të paktën 150 gra në Burrel dhe prej vitesh është kthyer në një mundësi më shumë për familjet Matjane. Administratori i këtij biznesi, puna e të cilit është fokusuar në prodhimin e veshjeve për eksport, tha se çdo ditë e më shumë po rritet interesi i banorëve të këtyre zonave për punësim. Programi i PD është në mbështetje të biznesit,përmes uljes së taksave e që më pas sjell rritje të numrit të punësuarve do të jetë me qytetarët e me biznesin për ta inkurajuar përmes taksave më të ulëta e që më pas gjeneron vende pune.